Швейцарцы плохо осведомлены о венерических болезнях

Анн Леви (Anne Levy), директор Федерального Ведомства здравоохранения (BAG), общается с журналистами после пресс-конференции, посвященной новой кампании Love Life по профилактике болезней, передающихся половым путем, в четверг, 25 апреля 2024 года, в Медиацентре Федерального дворца в Берне, Швейцария. KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Согласно результатам последних опросов, подробной информацией об инфекциях, передающихся половым путем, таких как сифилис, гонорея или хламидиоз, обладает менее половины населения Швейцарии. Очередной этап просветительской кампании Love Life призван стать новым импульсом, направленным на усиление профилактики таких болезней.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Love Life: new Swiss campaign launched against sex infections Оригинал Читать далее Love Life: new Swiss campaign launched against sex infections

Главное послание кампании звучит следующим образом: «Пройди проверку на знание методов безопасного секса, так как только после этого ты можешь назвать себя „Готовым!“ к сексу». Цель состоит в повышения степени осведомленности жителей страны об инфекциях, передающихся половым путем, с тем чтобы качественно сократить число случаев заражения ВИЧ и вирусами гепатита В и С уже к 2030 году. Об этом на прошлой неделе сообщила Анн Леви, директор Федерального Ведомства здравоохранения (BAG).

По ее словам, Швейцария уже многого добилась в области профилактики вензаболеваний, но поставленных целей она еще не достигла. Люди по-прежнему заражаются во время секса, поэтому необходимо продолжать прикладывать в этой области дополнительные усилия для защиты населения. Репрезентативный опрос, проведенный в ноябре 2023 года среди 1 134 человек в возрасте от 15 лет и старше на тему знаний о безопасном сексе, показал, что только 80% респондентов смогли назвать ВИЧ/СПИД в качестве инфекции, передающейся половым путем.

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В случае с такими болезнями, как сифилис, гонорея, хламидиоз, вирус папилломы человека (ВПЧ) и вирусный гепатит этот показатель составил все-таки, что уже хорошо, менее 50%. Самым важным средством защиты опрошенными были названы презервативы. Около 88% респондентов знали, что они обеспечивают в целом надежную защиту от ВИЧ-инфекции. Более половины опрошенных ошибочно полагали, что презервативы столь же надежно защищают от сифилиса, гонореи, хламидиоза, вирусного гепатита и ВПЧ.

Поэтому нынешняя кампания делает особый акцент именно на зищите от инфекций, передающихся половым путем. С этой целью была разработана «проверка на безопасный секс». Презервативы остаются важным средством профилактики, но они больше не занимают в этой кампании центрального места. На сайте lovelife.chВнешняя ссылка можно найти более подробную информацию о защите от венерических заболеваний, о рисках, симптомах, возможных тестах, а также о ВИЧ и других заболеваниях. По имеющимся данным в 2024 году из федерального бюджета на соответствующие проекты будут выделены 1,2 млн швейцарских франков (1,3 млн долларов).

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Начиная с 1985 года, то есть года начала ведения систематической статистики, и по сей день число случаев заражения ВИЧ сократилось в Швейцарии до менее чем 500 случаев в год. Показатели гепатита В и С также снижаются: в 2022 году в Швейцарии было зарегистрировано 1 110 случаев гепатита В и 1 039 случаев гепатита С. Это много, но, по мнению федерального правительства, люди сейчас чаще проходят тестирование и потому такого рода заболевания стали более видимыми в обществе.

Общенациональные кампании профилактики и противодействия ВИЧ и СПИД в стране проводятся с 1987 года. Среди самых известных кампаний стала кампания 1996 года со слоганом Ohne Dings kein Bums («Никаких сексуальных действий без защиты»). Оживленную реакцию общества вызвали и серия плакатов 2014 г. с лозунгом «Люби жизнь — и ни о чем не жалей».

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