Шесть уроков по итогам поражения пенсионной реформы в Швейцарии

Народ Швейцарии на референдуме 22 сентября 2024 года отверг очередную пенсионную реформу — в очередной раз. Наша аналитика. Keystone / Peter Schneider



Народ Швейцарии на референдуме 22 сентября 2024 года отверг очередную пенсионную реформу — в очередной раз. Наша аналитика.

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Когда речь заходит о деньгах в их собственных кошельках, швейцарцы хотят точно знать, что происходит, кто кладет деньги «в тумбочку» и куда они оттуда уходят. Это только один из шести уроков, которые следует извлечь из поражения реформы «второй опоры» пенсионной системы страны. Наша аналитика.

1. Эта реформа была слишком сложной

В дни перед нынешним референдумом самым популярным запросом в швейцарском сегменте интернета был запрос «где найти калькулятор реформы второго компонента пенсионной реформы». Почему? Потому что каждый, кто хотел узнать, как реформа системы профессионального пенсионного обеспечения (BVG) повлияет на размер его собственной пенсии (и с этой целью пользовался официальными разъяснениями и документами), в итоге просто качал головой и разводил руками. Даже министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер, курирующая социалку, в ответ на этот вопрос советовала избирателям «идти и спросить у своего пенсионного фонда».

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Ясно было одно: на нынешних пенсионеров реформа никак не повлияет, равно как и на граждан Швейцарии, живущих за границей на ПМЖ. За исключением тех случаев, когда они или эмигрируют, имея в кармане швейцарский трудовой договор, или когда у них уже есть накопления на швейцарском пенсионном счету, или если они все-таки возвращаются из-за рубежа в Швейцарию. Уже одно это перечисление показывает, сколько вариантов развития событий таила в себе эта реформа. Да, сам по себе швейцарский закон «О трудовых пенсиях» (BVG) очень сложен, но не это важно. Самым уязвимым местом реформы была именно её сложность.

2. Пенсионная реформа будет успешной, если реализовывать ее очень маленькими шажками

Федеральный совет и парламент ничего не забыли и ничему не научились. Это ещё один вывод по итогам воскресного голосования. В 2017 году, в год, когда провалилась последняя на данный момент крупная пенсионная реформа, казалось, что к ним пришло все-таки осознание того, что в этой деликатной сфере возможны только маленькие шаги. Пять лет спустя, реализовав реформу AHV-21, по итогам которой произошло повышение пенсионного возраста женщин до 65 лет, политики вроде бы доказали, что теперь они умеют действовать осторожно. Эта реформа была проста, социальная группа проигравших от этой реформы оказалась минимальной. А вот большое количество симметрично разбросанных по всем сферам общества «групп жертв реформы», а для крупных реформ характерен именно такой разброс, с самого начала превратило нынешний законопроект в невыполнимую миссию.

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В Швейцарии, когда дело касается пенсионных дел, избиратели принимают решения не во благо стабильности системы, а имея в виду прежде всего свои собственные пенсии, которые куда ближе к их телу, нежели стройные, но сложные и абстрактные построения и схемы. Это означает, что и в этот раз Федеральный совет (кабмин) и парламент должны были бы пойти путем отдельных реформ и сначала, скажем, принять решение об улучшении пенсионного положения лиц, работающих неполный рабочий день, а также низкооплачиваемых категорий работников. Вместо этого они попытались привести все положения реформы к некоему общему знаменателю. В итоге вопиющая системная ошибка, записанная в ДНК пенсионной системы, продолжит существовать и дальше.

3. Профсоюзный босс Майяр укрепил свою власть

А вы знаете, кто такой Пьер-Ив Майяр (Pierre-Yves MaillardВнешняя ссылка)? Не знаете, а жаль. Ведь нет, пожалуй, сейчас в Швейцарии более влиятельного политика, чем он. В марте 2024 года именно он, глава Федерации профсоюзов Швейцарии (Schweizerischer Gewerkschaftsbund), обеспечил победу на референдуме идее 13-й пенсионной выплаты по линии «первой опоры» швейцарской пенсионной системы (AHV). А теперь именно он, по сути, и провалил реформу «второго компонента». Таким образом, Майяр закрепил сейчас за собой статус нового народного трибуна Швейцарии и левого популиста, заняв место 83-летнего правого популиста Кристофа Блохера.

Какими бы разными ни были эти двое в политическом плане, их объединяет уникальная способность ощущать чаяния народные и феноменальный талант покорять людей простыми ответами на сложные вопросы. «Уплатите сейчас больше социальных отчислений и получите в награду меньшую пенсию» — именно эта «формула Майяра» и стала основой победы профсоюзов. Реально данный тезис, который отнюдь не был неправдой, касался лишь небольшой части населения, но при этом 55% респондентов в ходе почти всех опросов общественного мнения считали, что эта перспектива касается и их тоже.

Федеральный совет и парламент ничего не забыли и ничему не научились. Это еще один вывод по итогам воскресного голосования. Keystone / Peter Klaunzer

4. Деловые круги «страшно далеки от народа»

Бизнесу и представителям среднего класса становится все труднее склонять массового избирателя на свою сторону. Ассоциация работодателей Economiesuisse и правые бюргерские партии уже вынуждены были смириться с поражением на референдуме относительно 13-й пенсии, и вот теперь они снова потерпели неудачу. То, что работает в парламенте, а там доминируют идеи бюргерского альянса правых и правого центра, не работает, будучи вынесенным на обсуждение народа, — таков классический парадокс «скалирования».

Аргументы бизнес-сообщества больше не находят отклика в народе, виной чему актуальная швейцарская повестка дня. Дискуссии о доходах топ-менеджеров и о корпоративной социальной ответственности бизнеса, спасение UBS в 2008 году за счет налогоплательщиков и крушение Credit Suisse в 2024 году — все это подорвало доверие людей к бизнесу и к политическому классу, да и жизнь для многих теперь заметно подорожала. Левые партии и движения уже давно обладают огромным влиянием в таких соцсетях, как Instagram и Tiktok, формирующих образ мышления масс.

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Но теперь сюда добавился и другой фактор: сфере бизнеса не хватает убедительных лидеров общественного мнения, имеющих вес, пользующихся авторитетом, излучающих харизму и способных всё самое сложное объяснить за полминуты. Обленились и сами политики: кампанию в пользу этой реформы они отдали на аутсорсинг в частную организацию. Конечно, сбор подписей можно поручить специализированным фирмам, народные инициативы можно купить, но голоса таким образом в Швейцарии не выиграть. Для победы у избирательной урны требуются пламенные трибуны. Но ни один из них не пожелал жертвовать собой.

5. Доверие к институтам государства пошатнулось

Традиционно в Швейцарии люди доверяют правительству, однако это как велосипед – если не будешь ехать и крутить педали, то можно оказаться лежащим на боку. Недавний скандал с неверным расчетом финансовых перспектив бюджета «первой опоры» пенсионной системы (AHV) стал неожиданным откровением: оказывается, власти тоже могут совершать ошибки. Люди были недовольны работой курирующих министерств и ведомств и федеральной администрации в целом. По мнению политиков всех мастей, с которыми мы общались, в наше время, когда становится все труднее отличить правду от лжи, ошибка, да ещё такого масштаба, способна в долгосрочной перспективе заметно отравить доверительные отношения между швейцарским народом и властями.

Традиционно в Швейцарии люди доверяют правительству, однако это как велосипед – если не будешь ехать и крутить педали, то можно оказаться лежащим на боку. Keystone

Как этот просчет повлиял на исход референдума 22 сентября? С одной стороны, стало ясно, что пенсионная система в стране находится куда в лучшем положении, чем ожидалось. С другой стороны, уверенность в том, что всё то, что исходит из рук правительства и парламента, изначально имеет «знак качества», теперь уже не столь всеобъемлюща. В такой атмосфере почти никто уже к рациональным аргументам не прислушивался — даже те, кто, находясь в левой части политического спектра, вполне мог бы высказаться в пользу реформы пенсионного обеспечения, улучшив положение низкооплачиваемых работников, особенно женщин.

6. «Петух еще не клюнул»

А почему нужно вообще что-то менять? Так подумало большинство граждан. Пенсионные фонды «второй опоры» сейчас в финансовой степени весьма устойчивы. Опасения по поводу их низкой доходности (а это был главный аргумент в пользу снижения коэффициента конвертации и, соответственно, размеров пенсий) оказались беспочвенными. За последние годы пенсионные фонды смогли значительно увеличить свой коэффициент покрытия. По данным Мониторингового ведомства по надзору за швейцарскими кантональными банками (Swisscanto), этот показатель, измеряющий соотношение между пенсионными активами и обязательствами перед застрахованными пенсионерами, в первом квартале 2024 года составил 119,6%.

А это намного выше отметки в 100%, которая необходима пенсионным фондам для покрытия всех своих обязательств. Старение населения и увеличение продолжительности жизни? Эти тренды были предсказаны пенсионными фондами уже давно. И они уже давно адаптировали свои выплаты к этим новым обстоятельствам и трендам. При этом Швейцария находится в очень комфортном положении с точки зрения соотношения численности работающего населения и числа пенсионеров, что обеспечено за счет трудовой иммиграции и притока рабочей силы, в основном из западноевропейских стран. Так что в это воскресенье граждане четко сказали, что швейцарская пенсионная система не является «больным пациентом» и что платить за здорового пациента никто не хочет. И не будет.

Немецкая оригинальная версия материала отредактирована Марком Ливингстоном (Mark Livingston), русскоязычная версия отредактирована русскоязычной редакцией / нк / ап.