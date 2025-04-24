Энергетическое соглашение Швейцарии и ЕС: что нужно знать

Строительство новой плотины на Гримзельском водохранилище (Grimselstaumauer), лето 2023 года. Keystone / Gaetan Bally

Могут ли швейцарские водохранилища оказаться под контролем европейских операторов? Этот вопрос стоит в центре двустороннего соглашения об электроэнергетическом сотрудничестве между Швейцарией и Европейским союзом. И этот вопрос далеко не единственный.

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Долгое время Альпы казались непреололимым естественным барьером, затруднявшим торговлю и сообщение между севером и югом Европы. Всё изменилось в 1872 году, когда Швейцария заложила основу для сразу двух технологических прорывов: началось строительство Сен-Готардского железнодорожного туннеля и была возведена первая бетонная гидроплотина в кантоне Фрибур. Первый проект соединил север и юг континента, превратив альпийскую страну в ключевой транзитный узел. Второй положил начало гидроэнергетической отрасли, ставшей основой энергетической независимости Швейцарии.

Первоначально плотина в кантоне Фрибур, спроектированная 34-летним инженером, обеспечивала водой лишь близлежащий город и вырабатывала около 300 лошадиных сил механической энергии для нескольких расположенных в округе фабрик. Однако Швейцария быстро поняла: залог промышленной мощи — это собственная обрабатывающая промышленность плюс… правильно: электрификация всей страны, которая происходила в Швейцарии весьма стремительно. Уже в начале 20 века страна начала массовое строительство высокогорных гидроэлектростанций. Многие горные долины были затоплены, а склоны гор превратились в опоры для надежного источника энергии.

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Так Швейцария сумела превратить свои географические недостатки (горные регионы, труднодоступные для обычной промышленности) в структурное преимущество: её водохранилища стали не только основой национальной системы электроснабжения, но и важнейшим элементом общеевропейской энергетической системы. Сегодня страна обладает самой высокой плотностью водохранилищ в мире и остаётся одним из немногих поставщиков мощностей, способных стабилизировать колебания в электросетях, все больше зависящих от ветра и солнца.

Швейцария — аккумулятор Европы

В середине 20 века стало очевидно: швейцарские водохранилища не только вырабатывают электроэнергию, но и способны эффективно её накапливать. Это сделало страну ключевым поставщиком регулируемой мощности в Центральной Европе. С 1960-х годов Швейцария превратилась в своеобразный аккумулятор континента. Когда в соседних странах — от Германии до Италии — наступал час пик, Швейцария направляла мощность горных гидроэлектростанций в индустриальные зоны Милана и Мюнхена, обеспечивала бесперебойное электроснабжение жилых районов Страсбурга и Штутгарта.

Высоковольтные линии, ведущие к подстанции «Звезда Лауфенбурга», соединяющей Швейцарию с Германией и Францией. Keystone / Gaetan Bally

Такая роль стала возможной не только благодаря уникальной топографии Швейцарии и высокой плотности водохранилищ, но и благодаря развитию системы дальнемагистральной передачи электроэнергии. Из-за удалённого расположения большинства электростанций Швейцарии с самого начала приходилось инвестировать в инфраструктуру, способную доставлять электроэнергию на сотни километров — от высокогорных плотин к промышленным центрам. В 1958 году Швейцария стала первой страной, связавшей свою высоковольтную сеть с энергетическими системами Германии и Франции.

Ключевым объектом этого прорыва стала Stern von Laufenburg или «Звезда Лауфенбурга»: огромная подстанция в городе Лауфенбург (Laufenburg, кантон Аргау) на границе с Германией. Именно там впервые была синхронизирована работа трёх национальных сетей — событие, ставшее началом современной европейской системы трансграничных соединений (так называемых интерконнекторов — линий, соединяющих энергосистемы разных стран). Стабильность такой системы зависит от количества контактных узлов и сбалансированного распределения нагрузки.

Чем больше охват сети и выше степень координации, тем надёжнее защита от перебоев. Для электрических систем это критично: малейшее нарушение баланса может вызвать масштабные отключения. Сегодня Швейцария подключена к системам соседей через 41 трансграничный контактный узел. За управление ими отвечает компания Swissgrid — национальный оператор высоковольтной сети, координирующий потоки электроэнергии между Францией, Германией, Австрией и Италией через территорию Швейцарии.

Соглашение с ЕС: доступ к европейскому рынку электроэнергии

Главное преимущество нового соглашения с ЕС (входит в третий пакет «секторальных соглашений» Швейцарии с Евросоюзом) для компании Swissgrid — возможность официальной её интеграции в систему оперативного управления рынком электроэнергии на европейском уровне. Это означает, что в будущем швейцарский оператор будет сталкиваться с меньшим числом незапланированных перетоков электроэнергии из стран ЕС, которые в настоящее время периодически поступают в национальную сеть и требуют экстренных мер по выравниванию / балансированию всей энергосистемы.

Такие так называемые «перетоки» — прямое следствие международной торговли электроэнергией, в которой Швейцария до сих пор не участвует на равных правах. В случае же подписания энергетического соглашения с ЕС страна сможет официально включиться в этот рынок и получить доступ к регулирующим механизмам, принятым в ЕС. «То, что уже происходит физически, будет закреплено юридически», — отмечает Юрг Гроссен (Jürg Grossen), президент швейцарской партии «Зеленые Либералы» (GLP).

Федеральное правительство Швейцарии подчёркивает, что соглашение направлено на «повышение надёжности поставок и укрепление стабильности энергосистемы». Пока детали этого документа остаются неизвестными. Текст соглашения должен быть опубликован в середине июня, однако в парламент он поступит не ранее 2026 года. На данный момент существует только официальный информационный бюллетень, содержащий основные положения и направления переговорного процесса.

Идеальная сделка между горами и долиной

Первые швейцарские водохранилища строились, разумеется, вовсе не для нужд Европы. Их создавали, чтобы обеспечивать электроэнергией национальную промышленность и растущие города, расположенные в долинах. Именно там концентрировались инвестиции, инженерный опыт и управленческие ресурсы, которые и делали строительство гидроэлектростанций возможными. Но для реализации такого рода проектов было необходимо согласие между двумя мирами — между горными районами и экономическими центрами в низинах.

Поселение Зерврейла (Zervreila), кантон Граубюнден. В 1957 году его пришлось эвакуировать, потому что на этом месте планировалось строительство водохранилища Zervreila-Stausee. Landesbibliothek, Sammlung Zinggeler

Муниципальные и, прежде всего, кантональные энергетические компании из предгорных и городских регионов финансировали возведение инфраструктуры: плотин, турбин, подъездных дорог и линий электропередачи. Взамен удалённые альпийские общины предоставляли доступ к своим водоёмам и долинам, иногда даже переселяясь с территорий, отведённых под водохранилища. Эта модель основывалась на принципе справедливого обмена ресурсами. Использование природных ресурсов оформлялось в формате концессионных соглашений на срок от 50 до 80 лет. Именно столько времени требовалось энергетическим компаниям для возврата вложенных инвестиций.

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По окончании срока действия концессии созданная инфраструктура по условиям договора должна была переходить в собственность местных муниципальных образований / общин. Этот процесс в Швейцарии официально называется «возвратом домой» (Heimfall). Поскольку такие соглашения заключались на десятилетия и охватывали несколько поколений, в них также закладывались механизмы денежных компенсаций. Ключевым элементом этой системы стала так называемый «водный процент» (Wasserzins) — фиксированная выплата, которую операторы электростанций ежегодно перечисляют в пользу горных общин за право пользования их водными ресурсами.

Это давало экономически неразвитым деревням источник дохода и одновременно укрепляло финансовую устойчивость самих энергетических компаний. Так сформировалась уникальная модель — система, при которой и горные регионы, и энергетический сектор извлекали выгоду из совместного использования природных ресурсов. Это было не разовое перераспределение, а устойчивое партнёрство на поколения вперёд.

Что произойдет после «возврата домой» (Heimfall)?

В рамках заключенного Швейцарией и Европейским союзом соглашения по электроэнергии необходимо учитывать и этот исторический контекст, и прежде всего тот факт, что большинство из более чем 220 водохранилищ в Швейцарии были построены в период с 1950 по 1970 год в рамках национальной стратегии гидроэнергетического развития. Теперь, по мере истечения сроков действия концессий, наступает момент, когда инфраструктура должна перейти от частных операторов к местным муниципалитетам, общинам и кантонам.

Этот процесс совпадает с новой фазой общего реформирования всего электроэнергетического сектора и ставит острые вопросы о будущем управления ресурсами. Главная неопределённость связана с вопросом о том, кто получит право участвовать в новых процедурах лицензирования. Если муниципалитеты и кантоны вскоре начнут выдавать новые концессии на пользования их водными ресурсами, то возникает вопрос: будут ли европейские энергетические компании допущены к конкурсу на эксплуатацию швейцарских водохранилищ?

Это — один из ключевых пунктов, вызывающих обеспокоенность среди специалистов, знакомых с текстом соглашения. И это один из аргументов, который, вероятно, будет использоваться в рамках возможного референдума по вопросу о вступлении Швейцарии в единый энергетический рынок ЕС. Второй чувствительный аспект касается «водного процента». Будет ли Европейская комиссия расценивать эти выплаты — ключевой элемент швейцарской модели распределения доходов от гидроэнергетики — в качестве форму недопустимого субсидирования?

Может ли вмешательство ЕС изменить эту уже давно сложившуюся практику? Федеральное правительство Швейцарии утверждает, что соглашение прямо не затрагивает эти вопросы. В информационном бюллетене указывается, что соглашение по электроэнергии не содержит положений о «водном проценте» или о порядке выдачи концессий на проектирование, строительство и эксплуатацию гидроэлектростанций. Существующая практика может быть сохранена».

Тем не менее скептически настроенные швейцарские противники европейской интеграции продолжают выражать обеспокоенность. Причина в том, что данное соглашение предусматривает постепенную либерализацию швейцарского рынка электроэнергии, а это, по их мнению, откроет путь для усиления в стране влияния транснациональных компаний. Всё это вдобавок осложняется системной трансформацией структуры самого швейцарского энергетического бюджета.

Озеро Лиммерн (Limmernsee) в кантоне Гларус. Keystone / Gian Ehrenzeller

В 1970-х годах страна делала ставку на атомную энергетику, водохранилища стали не основным источником энергии, а скорее стратегическим дополнением. Атомные станции производят стабильный объём электроэнергии круглосуточно, в то время как спрос на электричество резко возрастает в дневные часы и падает в ночные. Возникает вопрос: как использовать ночную избыточную энергию? Ответом стало развитие ГАЭС и иных технологий хранения — и так водохранилища вновь оказались в центре энергетической модели, но уже в ином качестве. Именно в этом контексте обсуждение соглашения с ЕС приобретает особую остроту: речь ведь теперь идёт не только о доступе к рынку, но и о контроле над ключевой швейцарской инфраструктурой хранения энергии и балансировки общей ситуации в сети.

Водохранилища можно будет перезаряжать

И так настал час уже упомянутых гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), которые не только генерируют электроэнергию, но и выравнивают суточные неоднородности графика электрической нагрузки. Швейцарские водохранилища становятся как бы перезаряжаемыми батареями. Как и раньше, они спускают воду в часы пикового спроса — обычно около полудня, когда цена на электроэнергию достигает максимума. Но теперь они работают и в обратную сторону: ночью, когда электричество стоит дешевле, вода закачивается обратно в верхние резервуары.

Дешёвое наполнение, дорогое опорожнение — модель, идеально встроенная в экономику нестабильного рынка. После аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году Европа начала переход к новым источникам энергии, и инфраструктура ГЭС снова оказалась в центре энергетической стратегии. Производство электроэнергии стало теперь куда более непредсказуемым процессом: ветер и солнце генерируют нестабильные объёмы — с резкими пиками и длительными провалами. Водохранилища же помогают сглаживать эти суточные колебания, включаясь в работу в моменты дефицита энергии. Но энергетический баланс формируется не только в течение однодневного цикла. Существует ещё и годовой цикл: зимой производство энергии сокращается, а потребление возрастает; летом — наоборот.

Чтобы компенсировать этот сезонный дисбаланс, водохранилища должны быть полными уже к началу зимы. В ответ на энергетические риски, обострившиеся после агрессии России против Украины, с учетом перебоев в поставках природного газа, Федеральный совет Швейцарии с 2023 года ввёл квоты обязательных зимних резервов воды. Государство гарантирует минимальный уровень наполненности водохранилищ за счёт прямого вмешательства в работу операторов. Этот механизм действует на основе финансовой компенсации, но при этом он предполагает частичное ограничение их рыночной свободы.

Справка: швейцарский рынок электроэнергии принадлежит обществу С начала 1990-х годов в Швейцарии постепенно шёл процесс приватизации компаний-поставщиков электроэнергии и операторов электросетей. Однако в подавляющем большинстве случаев контроль все равно оставался в руках государства: примерно в 90% случаев основными акционерами таких компаний остаются кантоны, муниципалитеты или другие общественные структуры. Это отражает базовый принцип швейцарской энергетической модели — управление критически важной инфраструктурой должно оставаться в общественных руках. Попытки полной либерализации сферы электроэнергии натолкнулись на сопротивление. В 2002 году 52,6% избирателей на федеральном референдуме проголосовали против полной либерализации рынка электроэнергии. Тем не менее в 2009 году в стране уже была проведена частичная реформа: компании с годовым потреблением свыше 100 000 киловатт-часов получили право свободного выбора поставщика. Однако таких клиентов — менее 1% от всех потребителей: только 0,8%. Для остальных 99% — в первую очередь, домашних хозяйств и малых и средних предприятий — ситуация остаётся неизменной. Они, как и прежде, остаются «связанными клиентами» (gebundene Kunden), то есть они по-прежнему обязаны приобретать электроэнергию только у своего местного монополиста. Это делает Швейцарию одной из немногих стран Западной Европы, где рынок электроэнергии для населения всё ещё закрыт от конкуренции.

Это решение подводит нас к следующему важному вопросу, который должно прояснить Соглашение об электроэнергетике с ЕС: сможет ли Европейский союз в будущем оказывать влияние на уровень воды в швейцарских водохранилищах? Иными словами, получит ли ЕС право участвовать в управлении национальными энергетическими резервами? Ответ на этот вопрос станет предметом принципиальной политической дискуссии. Речь идёт не только о надёжности системы энергоснабжения. В Швейцарии голубые горные водохранилища воспринимаются не как утилитарная инфраструктура, но как символы — силы, чистоты, ясности.

Они олицетворяют доверие, стабильность, справедливое распределение ресурсов и нагрузки — всё то, что стояло за «идеальными сделками» между горами и долинами, между местными общинами и государством. В условиях давления со стороны международных обязательств Швейцарии и транснационального рынка энергии эти озёра, которые так красиво смотрятся из иллюминатора самолета, вновь оказываются в центре фундаментальной дискуссии: каким должен быть суверенитет Швейцарии — и кто принимает решения в плане управления её водными и энергетическими ресурсами?

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