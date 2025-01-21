Полвека назад в Швейцарии возникли полицейские спецподразделения

Задуматься о необходимости создания полицейских спецподразделений быстрого реагирования Швейцарию заставил теракт в Мюнхене. SRF

Атака палестинских террористов на Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году заставила Швейцарию задуматься о создании антитеррористических спецподразделений быстрого реагирования. Первопроходцем стала полиция кантона Аргау.

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Они называют себя «людьми первого часа». Речь идет об участниках самых первых проведенных в Швейцарии курсов по подготовке сотрудников спецподразделений быстрого реагирования. Они состоялись ровно 50 лет назад. И так было положено начало целому ряду таких команд антитеррора, включая команду «Аргус» в кантоне Аргау, «Барракуда» в кантоне Базель-сельский и «Энциан» в кантоне Берн.

«Раньше полицейские присутствовали (в критически важных местах), но они всегда плохо координировали свои действия», — говорит Леон Борер (Leon Borer), бывший шеф полиции кантона Аргау. И это понятно: в Швейцарии полиция находится в ведении субъектов федерации, таковых в стране 26, так что и полиций в такой маленькой стране целых 26. «Зачастую полицейские патрули состояли из одного или двух человек. И когда требовалось провести какую-то крупную операцию, то приходилось собирать людей с бору по сосенке, и свои действия они почти не координировали. И это был всегда большой риск для всех».

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Что может произойти, если полиция плохо подготовлена к наступлению нештатных ситуаций, было четко продемонстрировано на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Тогда палестинские террористы напали на израильскую команду. То, что началось как захват заложников, закончилось убийством одиннадцати израильских спортсменов. Погиб также один офицер полиции, пятеро террористов были ликвидированы.

Сделанные выводы

Затем был проведен жесткий «разбор полетов» и был сделан вывод, что баварская полиция просто не смогла справиться с ситуацией и взять её под контроль. Благодаря широкому освещению в СМИ весь мир смог увидеть, как все это происходило. «Все поняли, что полиция не была готова к такому нападению», — говорит Леон Борер. Швейцарские власти сделали свои выводы и отправили его, тогда молодого полицейского, в Германию, где он прошел трехмесячную подготовку в контртеррористическом подразделении GSG9.

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Когда Леон Борер вернулся домой и представил свой итоговый доклад Федеральному совету (кабинету министров), стало предельно ясно, что Швейцария также нуждается в подобных специальных подразделениях антитеррора. До этого в Берне существовало только одно такое подразделение — спецотряд Enzian. Леон Борер начал разрабатывать программу особой подготовки бойцов такого рода команд. Отобранные представители всех полицейских ведомств Швейцарии собрались в 1974 г. в кантоне Тичино (город Изоне / Isone) для прохождения базовой подготовки.

На фото: в 1982 году террористы произвели захват заложников в здании польского посольства в Берне. SRF

Это был первый случай, когда подобная программа обучения реализовывалась на федеральном уровне. По словам Леона Борера, стандартизация стала основным принципом планирования крупномасштабных антитеррористических операций, потому что тогда все участники событий обучены по одной и той же методике. Насколько прав был Леон Борер показали события в 1982 году: тогда террористы произвели захват заложников в здании польского посольства в Берне. «Мы организовали передачу продуктов питания в захваченное посольство и смогли пронести туда взрывпакет со слезоточивым газом. Благодаря эффекту неожиданности подразделение антитеррора смогло сразу же взять здание штурмом», — рассказывает Леон Борер.

Швейцария редко сталкивается с террором

В настоящее время в Швейцарии действуют 28 специальных подразделений полиции. И очень часто они подвергаются критике — мол, сотрудники спецподразделений действуют порой неадекватно жестко. Злые языки даже говорят о «подразделениях, куда понабирали сплошных Рэмбо». Леон Борер с такой критикой не согласен. «Конечно, спецподразделения полиции выглядят из-за своей экипировки «чрезмерно милитаризовано», но все они специально обучены реагировать соразмерно степени опасности. Цель всегда состоит в том, чтобы не пострадал ни один человек».

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По счастью, контртеррористические операции в Швейцарии проводятся относительно редко, хотя это не значит, что эта страна не сталкивалась с террором и терактами тех же палестинских боевиков (читайте материалы на эту тему ниже). Сегодня подразделения полиции привлекаются прежде всего для охраны гостей и участников Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. То, что началось 50 лет назад после теракта в Мюнхене, сегодня является стандартом швейцарской полиции. При этом критика в адрес спецподразделений возникает регулярно.

Судебные разбирательства

Команда «Аргус» из кантона Аргау уже не раз представала перед судом. В частности, в сентябре 2023 года двум полицейским этого подразделения были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий. Пять бернских полицейских из специального подразделения Enzian также должны скоро предстать перед судом. Причиной этого разбирательства стала операция отряда в мае 2020 года, в ходе которой был застрелен человек, якобы направивший оружие на бойцов спецподразделения, взявших штурмом одну «нехорошую квартиру».

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В 2021 году критике подверглись сотрудники спецподразделения городской полиции Цюриха, которые в полном обмундировании пресекли женскую демонстрацию и арестовали нескольких участниц. Одну из, уже лежащую на земле, полицейский ударил несколько раз, поскольку, по его словам, «она его попыталась укусить». По словам критиков, полицейские вели себя агрессивно и использовали перцовый газ на близком расстоянии. Полицейские с этим не согласны, но программа их обучения была затем пересмотрена.

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