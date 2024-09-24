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Швейцария наметила масштабный план экономии бюджетных расходов

Правительство Швейцарии начнет обсуждение комплексного пакета мер по сокращению бюджетных расходов.
Правительство Швейцарии начнет обсуждение комплексного пакета мер по сокращению бюджетных расходов. Keystone-SDA

Правительство Швейцарии начнет обсуждение комплексного пакета мер по сокращению бюджетных расходов в размере 3,6 млрд франков начиная с 2027 года, планируя довести к 2030 году совокупную экономию до 4,6 млрд франков.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В опубликованный в пятницу 20 сентября 2024 года перечень «Меры по пересмотру финансирования текущих задач и порядка и масштабов выделения субсидий и дотаций» (Massnahmen Aufgaben- und Subventionsüberprüfung) Федеральный совет включил в общей сложности шестьдесят позиций, основываясь на докладе, представленном группой экспертов в начале сентября.

В долгосрочной перспективе наибольший удар планируемые меры экономии нанесут по бюджетным дотациям семьям в области финансирования внешкольных и внесемейных форматов ухода за детьми. Одна эта мера сократит федеральные расходы почти на 900 млн в год (начиная с 2030 года). Примерно полмиллиарда франков в год могут быть сэкономлены за счет сокращения поддержки беженцев.

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Среди других крупных статей потенциальной экономии: прекращение «климатических» субсидий на цели энергетической санации жилого фонда (400 млн), замораживание расходов на помощь развитию беднейших стран мира (313 млн), урезание финансов, идущих на кадровые расходы в рамках федеральной чиновной администрации (305 млн), сокращение бюджетных взносов в фонд развития железнодорожной инфраструктуры (200 млн) и взносов в Национальный фонд научный венчурный фонд (SNF, 145 млн швейцарских франков).

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Исключена из списка армия, сокращать темпы наращивания военных ассигнований правительство не желает. Не будет сокращены и субсидии на цели поддержки грузовых перевозок по стране, в неприкосновенности останутся жилищные субсидии, а также переходные пособия для пожилых безработных, еще не достигших пенсионного возраста. Ожидается, что окончательные детали плана экономии бюджетных расходов будут представлены после завершения процесса общественных консультаций и обсуждений к концу января 2025 года.

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