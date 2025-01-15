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Национальная политика

Минобороны Швейцарии Виола Амхерд объявила о своей отставке

Она уйдет из Федерального совета (правительства Швейцарии) в конце марта 2025 года. Об этом министр сообщила на пресс-конференции в Берне.
Она уйдет из Федерального совета (правительства Швейцарии) в конце марта 2025 года. Об этом министр сообщила на пресс-конференции в Берне. Keystone / Peter Klaunzer

Минобороны Швейцарии Виола Амхерд объявила о своей отставке. Она уйдет из Федерального совета (правительства Швейцарии) в конце марта 2025 года. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Берне в среду 15 января после первого в новом году заседания кабмина. Виола Амхерд (партия «Центр») была министром федерального правительства начиная с 2019 года, сменив на этой должности Дорис Лойтхард.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это заявление отодвинуло на третий план главную официальную тему пресс-конференции, а именно, вопрос реорганизации системы военной службы по призыву. Однако совсем уж большим сюрпризом эта новость не стала: в последние месяцы в СМИ и в политических кругах неоднократно появлялись предположения о том, что Виола Амхерд может скоро уйти в отставку, отработав свой год на должности Федерального президента.

Свое решение уйти из политики Виола Амхерд объяснила желанием «после многих лет работы сделать шаг назад». Она поблагодарила «своё» министерство обороны, Федеральный совет (кабмин) и парламент за работу и сотрудничество: «Я не утверждаю, что всё было идеально, однако были достигнуты и значительные успехи». Виола Амхерд также заявила, что с беспокойством смотрит на «растущую политическую поляризацию в обществе и на склонность политиков и общества решать только свои партикулярные интересы».

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Она опять напомнила древнее швейцарское неписанное правило: решение о сроках своей отставки — это единственная степень свободы, которой обладает министр швейцарского Федерального совета. Что касается критики в ее адрес, в частности по вопросу оснащения армии современным оборудованием и снаряжением, то Виола Амхерд еще раз указала: «Я всегда требовала прозрачного и честного подхода: если есть проблемы, о них всегда нужно сразу сообщать».

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