Трамп и тарифы: Швейцария ищет сближения с ЕС

В пятницу (11 апреля 2025 года) президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), возглавляющая Федеральный департамент / Министерство финансов, впервые приняла участие во встрече министров финансов стран ЕС в Варшаве. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Введение новых таможенных пошлин по инициативе Дональда Трампа вновь обострило в Швейцарии давние споры о том, стоит ли ей углублять отношения с Европейским союзом — её крупнейшим торговым партнёром.

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Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), г. Цюрих, газета Financial Times Доступно на 1 другом языке English en Switzerland seeks closer EU ties in response to Trump shock Оригинал Читать далее Switzerland seeks closer EU ties in response to Trump shock

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В пятницу (11 апреля 2025 года) президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), возглавляющая Федеральный департамент / Министерство финансов, впервые приняла участие во встрече министров финансов стран ЕС в Варшаве. За несколько дней до этого она заявила в интервью швейцарской прессе, что её страна стремится «стабилизировать и углубить отношения с Европейским союзом».

Внешний контент

На той же встрече присутствовала и министр финансов Великобритании Рейчел Ривз (Rachel Reeves), призвавшая Лондон и Брюссель к более тесному сотрудничеству в сфере обороны «ради укрепления как экономической, так и общей национальной безопасности». Для ориентированной на экспорт экономики Швейцарии особенно болезненным стал тот факт, что она неожиданно оказалась среди экономик, в отношении которых были введены едва ли не самые высокие таможенные пошлины на уровне 31 % — это практически наравне с 34 %, установленными для Китая.

Для сравнения: ставка американских пошлин для товаров из Европейского союза составляет 20 %, а для товаров из Великобритании — 10 %. Все это произошло даже несмотря на то, что Швейцария со своей стороны полностью отменила все свои таможенные пошлины на промышленные товары ещё в прошлом 2024 году. И хотя США потом отложили введение новых таможенных мер на 90 дней «для проведения переговоров», решение Дональда Трампа (в области регулирования импорта) вызвало серьёзную обеспокоенность в стране, чья продукция — от часов и шоколада до сыров — пользуется в США устойчивым спросом.

Сигнал к переориентации

Новые американские торговые барьеры были восприняты в Берне в качестве общего шага Вашингтона в сторону от своих прежних неформальных гарантий безопасности. Это усилило стремление нейтральной страны к сближению с европейскими соседями, входящими в альянс НАТО. Сразу после объявления о введении США новых таможенных пошлин Карин Келлер-Зуттер заявила, что находится в постоянном контакте с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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Однако Швейцария пока решила не предпринимать никаких ответных шагов. В среду 9 апреля Карин Келлер-Зуттер провела телефонный разговор с Дональдом Трампом, причем произошло это за несколько часов до того, как Белый дом объявил о том, что он пока решил отложить реальное введение новых таможенных пошлин.

Третий пакет и перспектива референдума

Визит Карин Келлер-Зуттер в Варшаву состоялся вскоре после того, как в конце прошлого года между Швейцарией и ЕС было достигнуто принципиальное соглашение о начале нового этапа в развитии двустороннего формата кооперации Берна и Брюсселя, и это после почти десятилетнего периода неопределенности и «зависших» консультаций о параметрах сотрудничества Швейцарии и Европы.

Ожидается, что детали нового «Третьего пакета секторальных соглашений», включая варианты решения вопросов, связанных со свободой передвижения физических лиц, с порядком разрешения юридических споров и с нормативами в области продовольственной безопасности — будут обнародованы в июне. Прежде чем эти соглашения вступит в силу, их скорее всего предстоит вынести на всенародный референдум. «Если бы голосование по новым соглашениям между ЕС и Швейцарией проходило завтра, то не факт, что оно завершилось бы позитивно, — признался нам в Цюрихе один из федеральных чиновников. — Но сейчас появился шанс, что сторонники сближения (Швейцарии с ЕС) получат реальный шанс повлиять на исход (референдума в своих интересах)».

Седрик Вермут (Cédric Wermuth), депутат федерального парламента и сопредседатель Социал-демократической партии (SP), подчеркнул: «Швейцария больше не может оставаться островом в центре Европы». По его словам, «мир изменился, и наша страна уже не может зарабатывать деньги так, как это было в послевоенную эпоху. Иной альтернативы, кроме как переориентироваться на Европу, у нас нет». Тьерри Буркарт (Thierry Burkart), председатель правоцентристской партии «Либералы» (FDP) и депутат Совета кантонов (малой палаты парламента), поддержал эту позицию: «В условиях растущей нестабильности в мире особенно важно не подрывать стабильные и давно устоявшиеся связи с Европейским союзом».

Сопротивление и изменившаяся реальность

Тем не менее швейцарские евроскептики, и прежде всего правая Швейцарская народная партия (SVP), резко критикуют наметившееся сближение с Брюсселем. Новый пакет секторальных соглашений они называют «договором о кабальном подчинении ЕС». Инициативная группа Kompass Europa, созданная основателями инвестиционной компании Partners Group, также активно выступает против договоров третьего пакета, критикуя их в качестве формы «пассивного членства в Евросоюзе».

Франсуа Савари (François Savary), основатель женевской консалтинговой компании Genvil Wealth Management and Consulting, уверен, что действия администрации Трампа решительно изменили все основные правила игры. «Теперь уже нельзя рассчитывать на свободную торговлю с крупнейшей экономикой мира, — отметил он. — Тем, кто считает, что ЕС – это не выход, теперь куда сложнее отстаивать свою позицию».

Дополнительный материал: Анна Гросс (Anna Gross), Лондон

© 2025 The Financial Times Ltd.

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