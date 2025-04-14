Бренд Toblerone возвращает швейцарский крест на упаковку

На упаковке большинства видов шоколада Toblerone вскоре появится швейцарский крест. Такое решение приняла транснациональная корпорация Mondelēz International. Keystone

Этот бренд не имеет права помещать на свою продукцию символ горы Маттерхорн и маркировку Swiss made — но теперь компания Mondelēz делает ставку на швейцарский крест.

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Радио SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Toblerone invests in Bern and puts new emphasis on Swiss cross Оригинал Читать далее Toblerone invests in Bern and puts new emphasis on Swiss cross

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На упаковке большинства видов шоколада Toblerone вскоре появится швейцарский крест. Такое решение приняла транснациональная корпорация Mondelēz International, владеющая брендом. Цель: подчеркнуть швейцарские корни продукции и сохранить символическую связь со Швейцарией, даже несмотря на частичный перенос компанией своего производства за её пределы.

В 2023 году, напомним, компания Mondelēz перевела часть производственных мощностей Toblerone из Берна в Словакию. Это лишило компанию права использовать на упаковке указание Swiss made и изображение горы Маттерхорн. Это произошло в соответствии со швейцарским законодательством. С тех пор упаковку украшает нейтральный логотип в форме вымышленной горы.

Теперь компания делает ставку на другой узнаваемый швейцарский символ — белый крест. «Мы выбрали швейцарский крест, потому что он признан во всём мире в качестве узнаваемого символа и знака связи со Швейцарией», — заявила Анна ван Ризен (Anna Van Riesen), вице-президент Mondelēz International. При этом в компании не стали комментировать, не был ли вынужденный отказ от силуэта Маттерхорна на упаковке стратегической ошибкой.

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Параллельно корпорация расширяет своё присутствие в Швейцарии. В ближайшее время Mondelēz инвестирует в модернизацию фабрики Toblerone в пригороде Берна городе Брюнен 65 млн франков (около 80 миллионов долларов). «Эта фабрика на протяжении десятилетий остаётся важнейшей частью нашей европейской производственной сети. Около 90% продукции Toblerone по-прежнему производится именно здесь», — подчеркнула Анна ван Ризен.

Новые инвестиции позволят запустить современную производственную линию уже осенью 2025 года. Также будет расширен цех по производству нуги, обновлена будет вся инфраструктура и увеличены мощности по выпуску изделий премиальных ценовых категорий. По данным компании, сегодня в Берне ежедневно производится около четырёх миллионов единиц продукции бренда Toblerone.

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