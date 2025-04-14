Бренд Toblerone возвращает швейцарский крест на упаковку
Этот бренд не имеет права помещать на свою продукцию символ горы Маттерхорн и маркировку Swiss made — но теперь компания Mondelēz делает ставку на швейцарский крест.
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На упаковке большинства видов шоколада Toblerone вскоре появится швейцарский крест. Такое решение приняла транснациональная корпорация Mondelēz International, владеющая брендом. Цель: подчеркнуть швейцарские корни продукции и сохранить символическую связь со Швейцарией, даже несмотря на частичный перенос компанией своего производства за её пределы.
В 2023 году, напомним, компания Mondelēz перевела часть производственных мощностей Toblerone из Берна в Словакию. Это лишило компанию права использовать на упаковке указание Swiss made и изображение горы Маттерхорн. Это произошло в соответствии со швейцарским законодательством. С тех пор упаковку украшает нейтральный логотип в форме вымышленной горы.
Теперь компания делает ставку на другой узнаваемый швейцарский символ — белый крест. «Мы выбрали швейцарский крест, потому что он признан во всём мире в качестве узнаваемого символа и знака связи со Швейцарией», — заявила Анна ван Ризен (Anna Van Riesen), вице-президент Mondelēz International. При этом в компании не стали комментировать, не был ли вынужденный отказ от силуэта Маттерхорна на упаковке стратегической ошибкой.
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Параллельно корпорация расширяет своё присутствие в Швейцарии. В ближайшее время Mondelēz инвестирует в модернизацию фабрики Toblerone в пригороде Берна городе Брюнен 65 млн франков (около 80 миллионов долларов). «Эта фабрика на протяжении десятилетий остаётся важнейшей частью нашей европейской производственной сети. Около 90% продукции Toblerone по-прежнему производится именно здесь», — подчеркнула Анна ван Ризен.
Новые инвестиции позволят запустить современную производственную линию уже осенью 2025 года. Также будет расширен цех по производству нуги, обновлена будет вся инфраструктура и увеличены мощности по выпуску изделий премиальных ценовых категорий. По данным компании, сегодня в Берне ежедневно производится около четырёх миллионов единиц продукции бренда Toblerone.
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