The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Бренд Toblerone возвращает швейцарский крест на упаковку

На упаковке большинства видов шоколада Toblerone вскоре появится швейцарский крест. Такое решение приняла транснациональная корпорация Mondelēz International.
На упаковке большинства видов шоколада Toblerone вскоре появится швейцарский крест. Такое решение приняла транснациональная корпорация Mondelēz International. Keystone

Этот бренд не имеет права помещать на свою продукцию символ горы Маттерхорн и маркировку Swiss made — но теперь компания Mondelēz делает ставку на швейцарский крест.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Радио SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

На упаковке большинства видов шоколада Toblerone вскоре появится швейцарский крест. Такое решение приняла транснациональная корпорация Mondelēz International, владеющая брендом. Цель: подчеркнуть швейцарские корни продукции и сохранить символическую связь со Швейцарией, даже несмотря на частичный перенос компанией своего производства за её пределы.

В 2023 году, напомним, компания Mondelēz перевела часть производственных мощностей Toblerone из Берна в Словакию. Это лишило компанию права использовать на упаковке указание Swiss made и изображение горы Маттерхорн. Это произошло в соответствии со швейцарским законодательством. С тех пор упаковку украшает нейтральный логотип в форме вымышленной горы.

Теперь компания делает ставку на другой узнаваемый швейцарский символ — белый крест. «Мы выбрали швейцарский крест, потому что он признан во всём мире в качестве узнаваемого символа и знака связи со Швейцарией», — заявила Анна ван Ризен (Anna Van Riesen), вице-президент Mondelēz International. При этом в компании не стали комментировать, не был ли вынужденный отказ от силуэта Маттерхорна на упаковке стратегической ошибкой.

Читайте также:

Показать больше
Toblerone bar with packaging

Показать больше

Исчезнет ли гора с упаковки швейцарского шоколада Toblerone?

Этот контент был опубликован на На самом деле ситуация выглядит сложнее и гора как таковая на упаковке все-таки останется. Эксперт уточняет.

Читать далее Исчезнет ли гора с упаковки швейцарского шоколада Toblerone?

Параллельно корпорация расширяет своё присутствие в Швейцарии. В ближайшее время Mondelēz инвестирует в модернизацию фабрики Toblerone в пригороде Берна городе Брюнен 65 млн франков (около 80 миллионов долларов). «Эта фабрика на протяжении десятилетий остаётся важнейшей частью нашей европейской производственной сети. Около 90% продукции Toblerone по-прежнему производится именно здесь», — подчеркнула Анна ван Ризен.

Новые инвестиции позволят запустить современную производственную линию уже осенью 2025 года. Также будет расширен цех по производству нуги, обновлена будет вся инфраструктура и увеличены мощности по выпуску изделий премиальных ценовых категорий. По данным компании, сегодня в Берне ежедневно производится около четырёх миллионов единиц продукции бренда Toblerone.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
54 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
150 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Эксперты KOF предупреждают о реальных рисках для экспортоориентированной экономики страны.

Показать больше

Экономика Швейцарии под ударом тарифов США — прогноз KOF

Этот контент был опубликован на Эксперты KOF предупреждают: особенно уязвимы фармацевтика, машиностроение и часовая промышленность.

Читать далее Экономика Швейцарии под ударом тарифов США — прогноз KOF
В кантоне Базель-городской пилотное исследование под названием Weedcare проводится с сентября 2022 года.

Показать больше

Потребление каннабиса улучшило психическое состояние

Этот контент был опубликован на Базельский департамент здравоохранения подвёл предварительные итоги пилотного проекта по контролируемому потреблению каннабиса.

Читать далее Потребление каннабиса улучшило психическое состояние
Создание целевой рабочей группы направлено на улучшение координации оперативной правоохранительной работы центра, кантонов и общин Швейцарии

Показать больше

Швейцария усилит противодействие иностранной преступности

Этот контент был опубликован на С этой целью будет создана рабочая группа по выработке мер реагирования на тяжкие уголовные преступления, совершённые иностранцами.

Читать далее Швейцария усилит противодействие иностранной преступности
В Швейцарии находится одна из крупнейших тибетских общин в изгнании, что делает страну важным центром сохранения и развития тибетского языка и культуры.

Показать больше

Бернский университет закрывает курсы тибетского языка

Этот контент был опубликован на Вместе с закрытием программы изучения культуры Центральной Азии в Бернском университете прекращается и преподавание соответствующих языков.

Читать далее Бернский университет закрывает курсы тибетского языка
Две трети швейцарцев уже использовали ChatGPT или Gemini

Показать больше

Две трети швейцарцев уже использовали ChatGPT или Gemini

Этот контент был опубликован на Таковы итоги опроса, проведенному маркетинговой компанией Comparis. В 2024 году этот показатель составлял около 50 процентов.

Читать далее Две трети швейцарцев уже использовали ChatGPT или Gemini
Группа парламентариев требует сделать автодорогу через перевал Сен-Готард открытой круглый год.

Показать больше

Станет ли транзит через перевал Сен-Готард круглогодичным?

Этот контент был опубликован на Группа парламентариев требует сделать автодорогу через перевал Сен-Готард открытой круглый год.

Читать далее Станет ли транзит через перевал Сен-Готард круглогодичным?
Причины недоверия людей к католической церкви: её административная структура, скандалы, богословская замкнутость.

Показать больше

Католическая церковь Швейцарии сталкивается с недоверием

Этот контент был опубликован на Новый опрос: уровень общественного доверия к католической церкви остаётся критически низким.

Читать далее Католическая церковь Швейцарии сталкивается с недоверием
Как и прежде, в наибольшей степени от бедности страдают одинокие люди, неполные семьи с маленькими детьми, а также безработные и лица с низким уровнем трудовой квалификации.

Показать больше

За чертой бедности находится каждый 12-й житель Швейцарии

Этот контент был опубликован на В наибольшей степени от бедности страдают одинокие люди, неполные семьи с маленькими детьми, безработные и лица с низким уровнем квалификации.

Читать далее За чертой бедности находится каждый 12-й житель Швейцарии
В какой степени населения Швейцарии зависит от смартфонов? Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis.

Показать больше

Интимные фото на смартфоне не препятствуют его досмотру

Этот контент был опубликован на Конфиденциальные данные в телефоне не защищают его от досмотра органами прокуратуры: таково решение Федерального суда в Лозанне.

Читать далее Интимные фото на смартфоне не препятствуют его досмотру

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

Показать больше

Швейцарские бренды теряют защиту на мировом рынке

Этот контент был опубликован на Апелляционный суд в США постановил, что грюйер – общее родовое понятие, и это позволяет любому производителю его выпускать.

Читать далее Швейцарские бренды теряют защиту на мировом рынке
Victorinox knives

Показать больше

Как швейцарские бренды «застряли» в России!

Этот контент был опубликован на Расследование NZZ: многие швейцарские бренды уже покинули Россию, но их товары пока все можно найти на российских прилавках.

Читать далее Как швейцарские бренды «застряли» в России!

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR