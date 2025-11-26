Что означает нейтралитет в многополярном мире

Только последовательная политика нейтралитета даёт нашей стране то доверие со стороны международного сообщества, от которого Швейцария столь критически зависит. Именно поэтому бывший посол Пауль Видмер (Paul Widmer) выступает в пользу одобрения так называемой «Инициативы о нейтралитете» (Neutralitätsinitiative).

Мнением делится Пауль Видмер Бывший посол, доцент кафедры международных отношений Университета Санкт-Галлена (Universität St. Gallen). Автор научно-популярных книг; его последняя работа: «Die Schweiz ist anders – oder sie ist keine Schweiz mehr» («Швейцария должны быть другой — в противном случае это уже будет не Швейцария»).

Deutsch de Was Neutralität in einer multipolaren Welt bedeutet Оригинал Читать далее Was Neutralität in einer multipolaren Welt bedeutet

العربية ar ماذا يعني الحياد في عالم متعدد الأقطاب؟ Читать далее ماذا يعني الحياد في عالم متعدد الأقطاب؟

Во всём мире Швейцария считается образцом нейтрального государства. Но сегодня этот статус оказался под угрозой. Оказавшись под мощным внешнеполитическим давлением, наша страна выглядит неуверенно. Для одних нейтралитет Швейцарии уже утратил всякий смысл; для других он стал пустым звуком, ничего не значащей этикеткой, которую можно наклеить на что угодно. Но на самом деле это не так. Попробуем рассмотреть этот вопрос более основательно.

На чём держится швейцарский нейтралитет

Нейтралитет — это продукт «реальной политики», то есть прагматичной внешнеполитической практики. Его смысл состоит в защите национальных интересов, независимости и безопасности. Как правило, государство решается принять нейтральный статус лишь после того, как внешняя политика преподносит ему какой-то кровавый урок: так произошло со Швейцарией в 1515 году после битвы при Мариньяно (Marignano), со Швецией — после эпохи Наполеона, с Австрией — после поражения во Второй мировой войне. Разумеется, нейтралитет преследует собственные интересы. Но он не является чем-то аморальным. Если бы все государства вели себя так же, как нейтральные страны, то на земле воцарился бы вечный мир. Однако это лишь желаемое, а не действительное. Великие державы не склонны симпатизировать нейтралитету: они хотят, чтобы другие поддерживали именно их позицию, не оставаясь в стороне.

Поэтому они предпочитают создавать системы коллективной безопасности, в рамках которых именно они и обладают решающим влиянием. По сути, в этом нет ничего предосудительного. Если бы такая система мироустройства действительно функционировала, то нейтралитет вообще стал бы излишним. Но как эта «коллективная безопасность» реально действует сегодня? В большинстве случаев — никак. С момента создания ООН в мире возникли уже сотни международных конфликтов, и эта всемирная организация смогла добиться их урегулирования лишь в редких случаях. Такое постоянное несоответствие между теорией и реальностью вновь и вновь подтверждает обоснованность нейтралитета.

Тем не менее существует одна истина, от которой невозможно уйти: нейтральное государство полностью зависит от того, будут ли великие державы уважать его нейтралитет. Что требуется, чтобы это происходило? Нейтральное государство должно выполнить как минимум три условия. Во-первых, оно обязано предпринять всё возможное для того, чтобы быть в состоянии защищать свою территорию собственными силами. Этого, конечно, никогда не будет достаточно, но сильная армия является предварительным условием уважения со стороны других стран.

Во-вторых, такое государство обязано добросовестно выполнять свои юридические обязательства, вытекающие из его нейтрального статуса, чтобы не давать поводов для внешнего вмешательства. И, в-третьих, оно должно быть дипломатически убедительным игроком. Если нейтральная страна ведёт последовательную, убедительную и юридически безупречную политику, то для великих держав становится слишком дорого (с точки зрения их имиджа и доверия к ним) открыто нарушать или игнорировать её нейтралитет. Проще его уважать, чем потом расплачиваться за возникший репутационный скандал.

Присоединение к санкциям против России

С начала войны в Украине многое изменилось. 28 февраля 2022 года, после некоторого колебания, швейцарское правительство приняло решение присоединиться к санкциям Европейского союза против России. Это стало роковым шагом, вызвавшим во многих странах откровенное недоумение. Президент России Владимир Путин заявил, что Швейцария больше не является нейтральным государством — и его главный антагонист, тогдашний президент США Джо Байден, с этим согласился. Возник вопрос: за что выступает Швейцария? Какие принципы она отстаивает? Ответ был неочевиден.

Между тем исходная ситуация для Федерального совета была относительно простой. Он мог бы поступить так же, как в 2014 году после аннексии Крыма: не присоединяться к санкциям ЕС, но при этом жёстко пресекать любые попытки их обхода. Ситуация ухудшилась ещё больше после провальной конференции по Украине на Бюргенштоке (Bürgenstock). Пытаясь предложить свои «добрые услуги», Швейцария нарушила собственные принципы — принцип конфиденциальности и принцип беспристрастности. Как могла российская сторона участвовать в таком мероприятии, если Федеральный совет сам открыто обсуждал, приглашать её или нет, и при этом явно демонстрировал политическую близость к одной из воюющих сторон? Неудивительно, что Швейцария сама поставила себя в положение «вне игры» — и после этого уже не могла претендовать на роль посредника.

Война в Украине заметно изменила восприятие основ швейцарского вооружённого нейтралитета. С одной стороны, она — и это было крайне необходимо — укрепила волю к обороне. С другой — подорвала позиции нашей дипломатической беспристрастности. Однако вооружённый нейтралитет требует и того, и другого: сильной армии и столь же убедительной дипломатии. Без доверия великих держав к нам как к надёжному и независимому игроку нейтралитет мало что значит.

Однозначный курс

Поскольку доверие к Швейцарии, очевидно, ослабло, его необходимо как можно скорее восстановить. Это требует, как минимум, трёх ключевых шагов. Во-первых, Швейцария должна строго придерживаться правовых основ своего нейтралитета. Без лазеек и исключений. Мы должны иметь мужество отстаивать нейтралитет даже тогда, когда это вызывает критику. Это включает в себя и принципиальную позицию по другому вопросу: Швейцария не поставляет воюющим сторонам никаких военных материалов. В этом вопросе не должно быть ни малейших сомнений.

Однако это вовсе не означает пассивного созерцания. Напротив, Швейцария должна выйти из ловушки, в которую парламент загнал Федеральный совет. Для этого необходимо как можно скорее пересмотреть — или даже полностью отменить — положение о запрете реэкспорта, закреплённое в Законе о военных материалах. Правовые основы нейтралитета вовсе не требует, чтобы нейтральное государство возлагало на покупателей своего оружия обязанность не передавать его третьим сторонам. Это означает следующее: Швейцария несёт ответственность за собственный военный экспорт. Как и прежде, она поставляет вооружение исключительно государствам, не находящимся в состоянии войны. Но за то, как эти государства используют приобретённое у нас оружие в дальнейшем, ответственность лежит уже только на них самих.

Во-вторых, Швейцария, как того требует право, должна недвусмысленно держаться в стороне от военных альянсов. В частности, ей следует проявлять осторожность в плане сближения с НАТО. Это особенно важно в ситуации, когда мир движется к новой многополярной системе с центрами силы в Вашингтоне, Брюсселе, Пекине и ряде ключевых стран глобального Юга. В такой геополитической конфигурации надёжный нейтралитет может быть востребован даже больше, чем в эпоху биполярного противостояния между США и Советским Союзом. Именно поэтому сегодня было бы неразумно ставить под сомнение наш самый прочный капитал — нейтралитет как основу международного доверия к нам.

В-третьих, Швейцария должна присоединяться не к односторонним санкционным мерам отдельных государств или даже Европейского союза, но лишь к санкциям, которые вводятся ООН. В то же время она обязана прилагать все усилия для того, чтобы такие санкции не обходились с помощью разного рода посреднических схем. Для этого Швейцария может «замораживать» масштабы торговли и обмена услугами (с тем или иным государством, попавшим под санкции) на уровне, зафиксированном до введения (таковых). Это справедливый и последовательный подход: никакого участия в санкциях, не обладающих универсальным мандатом, но и никакой выгоды от их обхода.

Аргументы в пользу Neutralitätsinitiative

Швейцария на протяжении последних столетий вполне успешно сохраняла статус нейтрального государства. Более двухсот лет назад, на Венском конгрессе, её нейтралитет был признан как часть международного права и получил статус инструмента поддержания мира. С тех пор страна прошла через Первую мировую войну, Вторую мировую и холодную войну — без серьёзных потерь и разрушений. Этого более чем достаточно, чтобы с уверенностью смотреть в будущее: положительный исторический опыт, как правило, укрепляет доверие к выбранному курсу.

Нет никаких оснований отказываться от ключевого принципа швейцарской внешней политики. Но этот принцип требует убеждённости и внутренней дисциплины. Нейтралитет не может быть «наполовину»: страна либо нейтральна, либо нет. Только последовательная политика нейтралитета формирует то международное доверие, от которого Швейцария критически зависит. Исходя из этого, я и поддерживаю «Инициативу о нейтралитете», которую Швейцария вынесет на голосование в 2026 году. Эта инициатива подаёт ясный сигнал — как внутри страны, так и за её пределами.

После периода замешательства на высшем государственном уровне швейцарские избиратели, проголосовав в пользу инициативы, недвусмысленно подтвердили бы, что и в условиях многополярного мира они намерены сохранять то, что веками было опорой нашей внешней политики: вооружённый нейтралитет. Закрепление этого принципа в Конституции не ослабит государство — напротив, укрепит его, как и саму идею мира во всем мире.

