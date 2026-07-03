Европейский суд отклонил жалобу Юрия Иванющенко

ЕСПЧ отклонил жалобу человека из окружения Виктора Януковича в связи с заморозкой его активов в Швейцарии. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

Швейцария, распорядившись заморозить его средства, а также средства его родственников, не нарушила право украинского гражданина Юрия Иванющенко на уважение частной жизни. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отклонив тем самым жалобу этого соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Поделиться

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en European Court dismisses appeal of Yanukovych ally over Swiss assets freeze Оригинал Читать далее European Court dismisses appeal of Yanukovych ally over Swiss assets freeze

После отстранения Виктора Януковича от власти правительство Швейцарии 26 февраля 2014 года приняло решение заморозить находящиеся в Швейцарии активы бывшего президента Украины и лиц из его окружения, включая активы бывшего депутата Верховной Рады Юрия Иванющенко. Его имя было внесено в санкционный список, составленный в отношении бывшего украинского руководства. Начиная с 28 февраля 2014 года все его финансовые и прочие активы в Швейцарии были заморожены.

Ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на уважение частной жизни, Юрий Иванющенко утверждал, что эти меры серьёзно затронули его репутацию, а репутация, по его словам, входит в сферу защиты права на уважение частной жизни. Рассмотрев это дело, судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что Швейцария не нарушила статью 8 Конвенции, не приводя при этом более подробных пояснений.

В июне 2024 года Федеральный административный суд Швейцарии уже отклонял жалобы, поданные соратниками Виктора Януковича в отношении заморозки их средств в Швейцарии. Судьи обосновывали своё решение тем, что Украина на тот момент не была в состоянии выполнить требования, связанные с процедурой международной правовой помощи по уголовным делам. Год спустя Федеральный суд Швейцарии в Лозанне, в свою очередь, отклонил три жалобы в связи с заморозкой счетов, принадлежавших лицам из окружения бывшего президента Украины.

И в этих случаях суд также пришёл к выводу, что условия, установленные швейцарским правительством для заморозки средств, по-прежнему выполняются в полном объёме. Федеральный суд также подчеркнул, что в рассматриваемых делах украинские власти не были в состоянии выполнить требования процедуры международной правовой помощи по уголовным делам.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Деньги, украденные диктаторами: что делать Швейцарии? Этот контент был опубликован на Сложная задача обеспечения возврата похищенных автократами народных активов становится ещё труднее. Почему? И при чём тут Швейцария? Читать далее Деньги, украденные диктаторами: что делать Швейцарии?

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch