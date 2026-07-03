Европейский суд отклонил жалобу Юрия Иванющенко
Швейцария, распорядившись заморозить его средства, а также средства его родственников, не нарушила право украинского гражданина Юрия Иванющенко на уважение частной жизни. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отклонив тем самым жалобу этого соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича.
После отстранения Виктора Януковича от власти правительство Швейцарии 26 февраля 2014 года приняло решение заморозить находящиеся в Швейцарии активы бывшего президента Украины и лиц из его окружения, включая активы бывшего депутата Верховной Рады Юрия Иванющенко. Его имя было внесено в санкционный список, составленный в отношении бывшего украинского руководства. Начиная с 28 февраля 2014 года все его финансовые и прочие активы в Швейцарии были заморожены.
Ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на уважение частной жизни, Юрий Иванющенко утверждал, что эти меры серьёзно затронули его репутацию, а репутация, по его словам, входит в сферу защиты права на уважение частной жизни. Рассмотрев это дело, судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что Швейцария не нарушила статью 8 Конвенции, не приводя при этом более подробных пояснений.
В июне 2024 года Федеральный административный суд Швейцарии уже отклонял жалобы, поданные соратниками Виктора Януковича в отношении заморозки их средств в Швейцарии. Судьи обосновывали своё решение тем, что Украина на тот момент не была в состоянии выполнить требования, связанные с процедурой международной правовой помощи по уголовным делам. Год спустя Федеральный суд Швейцарии в Лозанне, в свою очередь, отклонил три жалобы в связи с заморозкой счетов, принадлежавших лицам из окружения бывшего президента Украины.
И в этих случаях суд также пришёл к выводу, что условия, установленные швейцарским правительством для заморозки средств, по-прежнему выполняются в полном объёме. Федеральный суд также подчеркнул, что в рассматриваемых делах украинские власти не были в состоянии выполнить требования процедуры международной правовой помощи по уголовным делам.
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