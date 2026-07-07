ОБСЕ незаменима для безопасности Европы: глава МИД Швейцарии

Иньяцио Кассис: «ОБСЕ остаётся незаменимым инструментом потому, что она сохраняет открытыми жизненно важные каналы коммуникации». Keystone-SDA

Иньяцио Кассис: «ОБСЕ остаётся незаменимым инструментом потому, что она сохраняет открытыми жизненно важные каналы коммуникации».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en OSCE essential for European security: Swiss foreign minister Читать далее OSCE essential for European security: Swiss foreign minister

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Европейская безопасность переживает самый глубокий кризис со времён окончания холодной войны. На это указал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis). По его мнению, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по-прежнему остаётся незаменимым инструментом именно потому, что сохраняет жизненно важные каналы коммуникации. На это министр указал, выступая в Гааге.

Речь Иньяцио Кассиса прозвучала на открытии 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он выступал в качестве действующего председателя ОБСЕ. В своём обращении глава швейцарской дипломатии резко осудил войну России против Украины, которая, по его словам, «продолжается уже четвертый год», и вновь потребовал немедленного освобождения трёх сотрудников ОБСЕ, которых по-прежнему удерживают российские власти.

Подводя итоги первой половины швейцарского председательства в ОБСЕ в 2026 году, Иньяцио Кассис выделил несколько конкретных достижений. Особо он отметил принятие бюджета организации на 2026 год. По его словам, это не только позволяет ОБСЕ работать и выполнять свой мандат, но и посылает важный политический сигнал: даже в условиях острого геополитического противостояния все 57 государств-участников организации всё ещё способны вырабатывать общую позицию.

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Говоря о войне в Украине, Иньяцио Кассис вновь подчеркнул важность диалога. Он напомнил о своих недавних поездках в Киев и Москву вместе с генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу (Feridun Sinirlioğlu). По словам Иньяцио Кассиса, Швейцария сейчас активно готовит структуры ОБСЕ к тому, чтобы они были готовы в полной мере приступить к выполнению своего мандата сразу, как только «откроется политическое окно для мирного процесса».

Ждать этого момента без должной подготовки было бы безответственно, предупредил глава швейцарской дипломатии. Он заверил делегатов: «В тот день, когда откроется окно возможностей, ОБСЕ будет готова приступить к выполнению своего мандата». На вторую половину швейцарского председательства Иньяцио Кассис обозначил ещё одну задачу: сделать саму организацию и её полевые миссии более эффективными.

С этой целью Швейцария намерена лучше согласовывать работу ОБСЕ с Советом Европы, особенно в сфере наблюдения за выборами, с тем чтобы избежать ненужного дублирования функций. В завершение Иньяцио Кассис пригласил всех делегатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ принять участие в заседании Совета министров ОБСЕ, которое пройдёт в декабре 2026 года в Лугано.

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