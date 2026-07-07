ОБСЕ незаменима для безопасности Европы: глава МИД Швейцарии
Иньяцио Кассис: «ОБСЕ остаётся незаменимым инструментом потому, что она сохраняет открытыми жизненно важные каналы коммуникации».
Европейская безопасность переживает самый глубокий кризис со времён окончания холодной войны. На это указал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis). По его мнению, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по-прежнему остаётся незаменимым инструментом именно потому, что сохраняет жизненно важные каналы коммуникации. На это министр указал, выступая в Гааге.
Речь Иньяцио Кассиса прозвучала на открытии 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он выступал в качестве действующего председателя ОБСЕ. В своём обращении глава швейцарской дипломатии резко осудил войну России против Украины, которая, по его словам, «продолжается уже четвертый год», и вновь потребовал немедленного освобождения трёх сотрудников ОБСЕ, которых по-прежнему удерживают российские власти.
Подводя итоги первой половины швейцарского председательства в ОБСЕ в 2026 году, Иньяцио Кассис выделил несколько конкретных достижений. Особо он отметил принятие бюджета организации на 2026 год. По его словам, это не только позволяет ОБСЕ работать и выполнять свой мандат, но и посылает важный политический сигнал: даже в условиях острого геополитического противостояния все 57 государств-участников организации всё ещё способны вырабатывать общую позицию.
Показать больше
Чего добьется Швейцария в качестве председателя ОБСЕ в 2026 году
Говоря о войне в Украине, Иньяцио Кассис вновь подчеркнул важность диалога. Он напомнил о своих недавних поездках в Киев и Москву вместе с генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу (Feridun Sinirlioğlu). По словам Иньяцио Кассиса, Швейцария сейчас активно готовит структуры ОБСЕ к тому, чтобы они были готовы в полной мере приступить к выполнению своего мандата сразу, как только «откроется политическое окно для мирного процесса».
Ждать этого момента без должной подготовки было бы безответственно, предупредил глава швейцарской дипломатии. Он заверил делегатов: «В тот день, когда откроется окно возможностей, ОБСЕ будет готова приступить к выполнению своего мандата». На вторую половину швейцарского председательства Иньяцио Кассис обозначил ещё одну задачу: сделать саму организацию и её полевые миссии более эффективными.
С этой целью Швейцария намерена лучше согласовывать работу ОБСЕ с Советом Европы, особенно в сфере наблюдения за выборами, с тем чтобы избежать ненужного дублирования функций. В завершение Иньяцио Кассис пригласил всех делегатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ принять участие в заседании Совета министров ОБСЕ, которое пройдёт в декабре 2026 года в Лугано.
Показать больше
Почему Швейцария не приняла закон о санкциях против Украины
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.