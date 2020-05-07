Депрессивные симптомы стали более ощутимыми для 57% участников опроса.

(Keystone)

Согласно опросу, проведенному Базельским университетом, меры частичного карантина, реализованные в середине марта швейцарским правительством для борьбы с коронавирусом, приводят к тому, что каждый второй житель страны испытывает повышенные стрессовые нагрузки по сравнению с тем, что было раньше.

При этом каждый четвертый опрошенный почувствовал ослабление стрессовой нагрузки остальные респонденты не заметили каких-либо серьезных изменений. Предварительные результаты исследованияВнешняя ссылка на тему «Швейцария и стресс, вызванный коронавирусом» основаны на ответах более чем 10 000 человек по всей Швейцарии в период с 6 по 8 апреля, то есть опрос проводился через три недели после введения правительством ограничительных карантинных мер.

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Согласно этому опросу, повышенный уровень стресса связан, прежде всего, с изменениями в формате организации работы или учебы, а также с ограничениями в социальной жизни. Большую роль играет проблема ухода за детьми. В целом депрессивные симптомы обострились у 57% респондентов. Сами такие симптомы (быстрая утомляемость, плохое настроение, проблемы со сном) встречаются на 9,1% чаще, чем обычно. До введения карантина этот показатель находился на уровне в 3,4%.

Но при этом, по словам составителей доклада, 26% опрошенных рассказали, что чувствуют себя в новых условиях менее подверженными стрессу, чем в «докоронные» времена. Еще четверть респондентов (24,4%) сказали, что не видят разницы. Ответы на эти вопросы весьма различны в зависимости от пола, возраста, вероисповедания и образования респондентов.

Ученые отметили также, что хорошим инструментом борьбы со стрессом является повышенная физическая активность, новые увлечения или проекты. Ограниченное потребление информации о коронавирусе также оказывает положительное влияние. В настоящее время анонимный онлайн-опрос Внешняя ссылкапродолжается. Его цель теперь — выяснить, как на психологическое состояние людей влияет ослабление изоляции и выход из карантина.





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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