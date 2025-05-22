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В Берне возведут жилой квартал Wankdorfcity 3

В будущем на его территории смогут проживать около 1 100 человек, там возникнут новые квартиры, офисы и общественные пространства.
В будущем на его территории смогут проживать около 1 100 человек, там возникнут новые квартиры, офисы и общественные пространства. Keystone-SDA

В Берне на прошлой неделе состоялась церемония закладки основания для нового городского жилого и делового квартала Wankdorfcity 3. В будущем на его территории смогут проживать около 1 100 человек.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Проект позиционируется как «город будущего». Об это заявила член правительства кантона Берн Эви Аллеманн (Evi Allemann, Социал-демократическая партия) в интервью информагентству Keystone-SDA. По её словам, квартал отличается высокой плотностью застройки и вертикальным развитием: «Он уплотнён внутри и растёт в высоту за счёт многоэтажных зданий».

Новый район возводится в зоне приоритетного территориального развития под рабочим названием ESP Wankdorf. Как подчеркнула Эви Аллеманн, власти города внимательно следили за ходом подготовки проекта, так как для Берна ESP Wankdorf — это «один из ключевых экономических кластеров города и кантона».

Мэр города Берн Марике Круит (Marieke Kruit, Социал-демократическая партия) в видеообращении к участникам церемонии назвала проект «историей успеха». Она подчеркнула, что Wankdorfcity 3 воплощает в себе концепцию «15-минутного города», где всё необходимое — от жилья до магазинов и рабочих мест — находится в пределах пешей доступности.

Новый район возводится в зоне приоритетного территориального развития под рабочим названием ESP Wankdorf.
Новый район возводится в зоне приоритетного территориального развития под рабочим названием ESP Wankdorf. Keystone / Christian Beutler

По данным девелопера, компании Immofonds, на строительство будет инвестировано около 500 миллионов швейцарских франков. Компания отметила, что проект создаст «реальную добавленную стоимость — для ареала Wankdorf City, для города Берна и, не в последнюю очередь, для наших инвесторов».

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Строительство будет поэтапным. В 2027 году первые жильцы смогут заселиться в один из примерно 500 новых жилых объектов. Помимо жилья, квартал рассчитан на размещение до 3 000 рабочих мест. Уже завершено строительство одного коммерческого здания — оно готово к эксплуатации. Как уточнили в Immofonds, это позволит действующим компаниям остаться на прежнем месте.

Характерной особенностью Wankdorfcity 3 станут многоуровневые комплексы: жилые здания будут возводиться над офисными, а так называемая городская терраса на высоте около 30 метров соединит несколько жилых объектов в единой комплекс. Такой архитектурный подход создаст «слоённый город» с плотной интеграцией жилой и деловой застройки квартала в окружающий деловой массив и природную среду.

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