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Рабочее место

Даже в жару швейцарцы не ходят на работу в шортах

человек, идущий по траве
Даже в нынешнюю жаркую погоду 60% швейцарских мужчин выбирают, направляясь в офис, длинные брюки, а 56% дополняют их закрытой обувью. Keystone / Claudio Thoma

Несмотря на жару, на работу в Швейцарии по-прежнему принято ходить в брюках. Шорты встречаются в швейцарском офисном гардеробе значительно реже, чем в других европейских странах.

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Телеканал RTS / портал Swissinfo

Таковы результаты исследования, проведенного НИИ изучения общественного мнения YouGov по заказу интернет-магазина Galaxus. В опросе приняли участие 2 616 жителей Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Франции. Консервативные представления о рабочей одежде остаются в Швейцарии весьма устойчивыми. Даже в нынешнюю жаркую погоду 60% швейцарских мужчин выбирают, направляясь в офис, длинные брюки, а 56% дополняют их закрытой обувью.

В шортах ходят на работу в Швейцарии только 27% мужчин. Такой же результат был получен в Италии. Самой свободной в этом отношении оказалась Германия: там шорты надевают на работу 38% мужчин, а футболки — 69%. В женском рабочем гардеробе заметных различий между исследованными странами не обнаружилось. Даже в сильную жару основным сочетанием повсюду остаются футболка и брюки. Юбки или платья выбирает только треть женщин.

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Наиболее строгие представления о допустимой рабочей одежде распространены опять-таки в Швейцарии. Появляться на работе в одежде, открывающей живот и пупок, здесь явно не принято. Кроп-топы считают неподходящими для общения с клиентами 73% опрошенных жителей страны. Даже если работа не предполагает непосредственного контакта с клиентами, против кроп-топов выступают 57% респондентов. В Италии такую одежду считают неуместной 25% опрошенных при отсутствии контакта с клиентами и 37% — при работе с ними.

Не вписываются в швейцарский рабочий гардероб и тренировочные штаны. При общении с клиентами их считают недопустимыми 61% опрошенных в Швейцарии и 39% — в Италии. Особенно категорично жители Швейцарии относятся к пляжным шлёпанцам: 72% считают их неподходящей обувью для офиса. Даже в сильную жару работа в Швейцарии остаётся делом серьёзным.

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