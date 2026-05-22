The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Рабочее место

Иностранные инвестиции в Швейцарию резко сократились

Несмотря на выгодное географическое положение: объем иностранных инвестиций в Швейцарии резко сокращается
В 2025 году иностранные компании заметно сократили число своих инвестиционных проектов в Швейцарии. Keystone-SDA

В 2025 году иностранные компании заметно сократили число своих инвестиционных проектов в Швейцарии. Особенно осторожно действовали компании из США, главные иностранные инвесторы в стране. При этом, как считает консалтинговая компания EY, Швейцария всё ещё сохраняет значительную привлекательность в качестве деловой площадки.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

По данным EY, число проектов с участием иностранных инвесторов в Швейцарии в 2025 году сократилось почти на четверть, до 84. Американские корпорации, которые остаются крупнейшей группой иностранных инвесторов, сократили число таких проектов на 7%. В Европе в целом спад был менее резким: число иностранных инвестиционных проектов снизилось на 7%, до 5 026.

По оценке EY, инвестиционная активность в Европе опустилась до минимального уровня за последние 11 лет. В компании связывают это с последствиями актуальных геополитических, энергетических и экономических кризисов. Иностранные инвестиции распределяются по Европе очень неравномерно. Самыми привлекательными направлениями, согласно рейтингу EY, остаются Франция и Великобритания. Германия, крупнейшая экономика Европы, занимает только третье место. Швейцария находится на 13-й позиции.

«Несмотря на снижение объёма иностранных инвестиций, Швейцария по-прежнему остаётся для американских компаний воротами в Европу», — говорит Андре Биери (André Bieri), отвечающий в EY за рынки Швейцарии и Лихтенштейна. По его словам, страна сохраняет свои преимущества как место для размещения бизнеса: высококвалифицированные кадры, правовую надёжность и привлекательную налоговую систему.

Общее снижение инвестиционной активности в Европе Андре Биери объясняет, в частности, программами поддержки бизнеса в США, которые делают американский рынок более привлекательным для компаний. «Одновременно сохраняется неопределённость из-за актуальных геополитических событий», — отмечает он. Поэтому, если компании в Европе из-за слабой конъюнктуры будут откладывать новые инвестиционные проекты, Швейцария тоже может зарегистрировать дальнейшее снижение объемов иностранных инвестиций в свою экономику.

Читайте также:

Показать больше
здания ночью

Показать больше

Инновации в здравоохранении

Почему у Швейцарии всё меньше поводов радоваться успехам своей фармы?

Этот контент был опубликован на Швейцарская фарма бьёт рекорды на мировом рынке, но в самой Швейцарии всё чаще говорят уже о другом — как удержать эту отрасль в стране и не дать компаниям начать переносить производство за границу.

Читать далее Почему у Швейцарии всё меньше поводов радоваться успехам своей фармы?

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR