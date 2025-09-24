Кто повышает квалификацию, тот увеличивает свои доходы

Курсы повышения квалификации отражаются на зарплате: их выпускники получают на 400–1300 франков в месяц больше тех, кто на такие курсы не ходил.

Курсы повышения квалификации отражаются на зарплате: их выпускники получают на 400–1300 франков в месяц больше тех, кто на такие курсы не ходил.

Согласно исследованию Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), тот, кто, окончив вуз, продолжает свое профессиональное обучение и постоянно учится на курсах повышения квалификации, зарабатывает в среднем на 400–1300 швейцарских франков в месяц больше тех, кто никакого дополнительного образования не получает.

В этом исследовании были проанализированы доходы примерно 150 000 человек, получивших в 2012 году аттестат зрелости или иной квалификационный документ уровня средней школы Второй ступени (Sekundarstufe II), например диплом профессионально-технического училища (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, EFZ), школьный аттестат зрелости (gymnasiale Maturität) либо диплом экономического колледжа (Diplom einer Wirtschaftsschule).

Учтены были и дипломы уровня высшего образования (Tertiärstufe), включающего университеты (Universität), Высшие школы прикладных наук (Fachhochschule, FH), Высшие профессиональные школы (Höhere Fachschule, HF) и вузы, выдающие «федеральные дипломы профессиональной квалификации» (eidgenössisches Diplom/eidgenössischer Fachausweis).

Дополнительное обучение заметно повышает уровень доходов

Выпускники профессиональных училищ, продолжившие обучение, зарабатывают примерно на 1000 франков в месяц больше, чем их коллеги без дополнительной подготовки; обладатели дипломов высшего профессионального образования — на 1100–1200 франков больше, а выпускники программ бакалавриата — на 600–800 франков больше, чем те, кто не проходил дальнейшего обучения. Обладатели степени магистра университета или педагогического вуза обеспечивают себе прибавку к зарплате в размере от 400 до 1000 франков.

Сумма «прибавки» зависит, правда, от области обучения, жизненного пути и возраста. Наибольшие доходы фиксируются у специалистов с дипломами уровня высшего образования в области управления и администрирования (11 700 франков в месяц при наличии магистерской степени), бухгалтерского учёта, маркетинга и секретариата (12 700 франков в месяц при наличии «федерального диплома»), а также электротехники и машиностроения (12 400 франков при наличии швейцарской докторской степени).

Среди выпускников профессиональных училищ самые высокие зарплаты получают специалисты технических направлений, например, в области информационных и коммуникационных технологий (7900 франков в месяц). Упомянутое исследование также показывает, что, независимо от степени занятости, женщины через 10 лет после окончания учёбы все равно зарабатывают на 20% меньше мужчин.

Этот разрыв составляет 16% в среде обладателей дипломов профессионального училища, 19% среди выпускников университетов и 33% в среде обладателей дипломов высшего профессионального образования. Частично это объясняется более низким уровнем занятости женщин. Если же учитывать только полную занятость, то тут разница в пользу мужчин колеблется от 6% (для обладателей университетских дипломов) до 12% (для дипломов высшего профессионального образования).

Кто и почему меняет работу?

Отдельное исследование BFS, проведённое в 2023 году и также опубликованное 2 сентября, показывает, что две трети выпускников университетов в течение 5 лет после получения диплома меняют работу, то есть либо переходят к другому работодателю, либо меняют должность в рамках той же компании. Наиболее мобильны обладатели магистерских и кандидатских степеней (72%), за ними следуют выпускники программ бакалавриата Высших школ прикладных наук (68%).

Наименьшей мобильностью отличаются выпускники педагогических вузов: среди них работу за этот срок меняют лишь 44%. Основные причины смены работы — поиск новых профессиональных вызовов (45%) и неудовлетворённость прежним местом (32%), чаще всего связанная с условиями труда или содержанием поставленных перед работником задач. Почти четверть опрошенных сообщили о продвижении по служебной лестнице в течение 1–5 лет после окончания дополнительной учёбы. Это продвижение по службе обычно сопровождалось увеличением доходов на 13–18% и заметным увеличением степени удовлетворённости работой на новой должности.

