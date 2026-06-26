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Рабочее место

Стал известен годовой доход при полной занятости в Швейцарии

В 2025 году годовая заработная плата на полной ставке составляла 87 000 швейцарских франков
Те, кто в прошлом году работал в Швейцарии на полной ставке, имели медианный валовой трудовой доход в размере 87 тыс. франков. Keystone-SDA

Как показывают новые данные Федерального статистического ведомства, в 2025 году жители Швейцарии с полной занятостью зарабатывали заметно больше, чем годом ранее.

Этот контент был опубликован на
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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Те, кто в прошлом году работал в Швейцарии на полной ставке, имели годовой медианный валовой трудовой доход в размере 87 тыс. франков или 107,5 тыс. долларов. Медиана означает, что одна половина полностью занятых получала больше этой суммы, а другая — меньше. Это не среднее арифметическое. В статистике медиану используют потому, что она меньше зависит от очень высоких доходов на верхнем краю шкалы.

По сравнению с 2024 годом этот показатель заметно вырос. В 2024 году Федеральное статистическое ведомство (Bundesamt für Statistik, BFS) указывало медианный доход на уровне 81 500 франков. Эти данные приведены в новом статистическом отчёте BFS «Швейцарское исследование состояния рабочей силы» (Schweizerische Arbeitskräfteerhebung, SAKEВнешняя ссылка).

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Измеряемый валовой доход включает как доходы наёмных работников, так и доходы от самостоятельной занятости. По данным BFS, в этот показатель входят не только зарплаты, но и доходы самозанятых, а также социальные выплаты, связанные с трудовой деятельностью. Не учитываются доходы из других источников, не связанных с занятостью: например, доходы от имущества, социальная помощь и трансферные выплаты.

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