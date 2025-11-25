Швейцарский финансовый сектор меняется под давлением регулятора

Швейцарский финансовый сектор проходит этап глубокой трансформации: ужесточение правового регулирования и, как следствие, рост числа слияний и поглощений приводят к сокращению количества игроков на рынке. Под давлением новых надзорных требований мелкие управляющие компании и частные банки вынуждены либо прекращать деятельность, либо искать партнёров для объединения.

Согласно официальным данным швейцарского финансового регулятора FINMA, на конец прошлого месяца (октябрь 2025 года, прим. ред. рус.) в стране имели лицензию 1 570 финансовых институтов, включая управляющих инвестиционными портфелями и консультантов по доверительному управлению активами. Между тем до 2022 года, то есть до вступления в силу новых нормативных требований, таких компаний насчитывалось более 2 000.

Количество частных банков в Швейцарии также сократилось со ста с лишним в 2014 году до 82 в настоящее время. Это следует из очередного отчёта консалтинговой компании KPMG. По её прогнозам к 2030 году в Швейцарии их может остаться менее 70. Объединения и поглощения вовсе не означают, что поглощённые компании были слабы или неконкурентоспособны. Это отмечает партнёр KPMG Кристиан Хинтерманн (Christian Hintermann). Во многих случаях, по его словам, речь идёт о вполне сильных участниках рынка.

Тем не менее тенденция очевидна: банков становится меньше, они укрупняются, а сама финансовая отрасль становится более компактной и подчиняется она теперь уже более строгим, чем прежде, нормам и требованиям. Объём активов, находящихся в доверительном управлении в Швейцарии, продолжает расти, хотя этот процесс идёт медленнее, чем в новых международных финансовых центрах — Сингапуре и Гонконге. В целом же число банков в стране, включая региональные кредитные учреждения, сократилось с 243 в 2020 году до 230 к концу 2024-го.

Более жёсткое регулирование усложняет работу финансовых институтов

Как отмечают эксперты, новые нормативные требования существенно увеличили накладные расходы банков и усложнили процедуры соблюдения регуляторных норм, из-за чего особенно небольшие компании оказались в затруднительном положении. Швейцарский Федеральный закон о финансовых институтах (Finanzinstitutsgesetz, FinIA), полностью вступивший в силу в 2022 году, был призван установить единые правила для рынка доверительного управления капиталом и привести его в соответствие с международными стандартами. Закон, в частности, ввёл обязательное лицензирование для управляющих инвестиционными портфелями и доверительных управляющих, впервые распространив надзор и на малые компании, работающие с частными активами.

Как подчёркивает партнёр компании Novum Partners Себастьян Йек (Sebastian Jeck), управляющей активами на сумму около 10 миллиардов долларов, в Швейцарии работает множество участников, управляющих активами объёмом менее 100 миллионов долларов, и остаётся неясным, как они смогут выжить в новых условиях. Он считает, что процесс ухода мелких игроков с рынка и последующего укрупнения оставшихся компаний будет только ускоряться. А между тем окончание эпохи швейцарской банковской тайны для счетов нерезидентов и внедрение международных стандартов налоговой прозрачности — таких, как нормы американского закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), — нанесли решающий удар по бизнес-модели, десятилетиями обеспечивавшей Швейцарии статус «безопасной гавани» для зарубежных капиталов.

Швейцария уже не воспринимается как место, где можно легко и надёжно скрыть активы, и у многих участников рынка, по их собственному признанию, просто не осталось причин для существования. Как отмечают эксперты, регуляторное давление особенно усилилось после экстренного поглощения банка Credit Suisse банком UBS весной 2023 года. В результате в стране появился финансовый гигант с активами под управлением свыше трёх триллионов долларов. После краха Credit Suisse в швейцарской банковской системе начались и продолжаются глубокие структурные изменения, в том числе в подходах самого регулятора.

По словам партнёра цюрихского частного банка Rahn + Bodmer Джея Бидерманна (Jay Bidermann), регулирование стало заметно жёстче, и для компаний с активами менее 10 миллиардов долларов работать сейчас чрезвычайно трудно. Особенность текущего этапа состоит в том, что ужесточение правил теперь напрямую затрагивает и крупнейших игроков. Правительство Швейцарии и надзорное ведомство FINMA сосредоточили внимание на системно значимых банках, прежде всего на UBS, чьи активы примерно вдвое превышают размер ВВП страны. В рамках режима «слишком большие, чтобы обанкротиться» (too big to fail) готовятся новые нормативы, которые могут обязать UBS увеличить объём резервного капитала ещё на 26 миллиардов долларов.

Усиление полномочий FINMA вызывает опасения у банков

В рамках проводимых реформ Финансовое надзорное ведомство Швейцарии (FINMA) получило существенно расширенные полномочия — от более действенных инструментов раннего вмешательства в кризисные ситуации до усиления ответственности руководства банков. Однако курс официального Берна заметно расходится с тенденциями, наблюдаемыми в других мировых финансовых центрах. В самом деле: администрация президента Дональда Трампа в США добивается смягчения правил, регулирующих американский финансовый сектор, ЕС и Великобритания ради сохранения своей конкурентоспособности откладывают или тормозят внедрение стандартов Базель III, Швейцария же, напротив, движется в прямо противоположном направлении.

Такое расхождение вызывает обеспокоенность в банковской отрасли и у некоторых парламентариев. Критики предупреждают: чрезмерно жесткое регулирование может снизить прибыльность и конкурентоспособность швейцарских банков, а также осложнить положение малых игроков, которые уже несут всё более высокие издержки на соблюдение требований комплаенса. Согласно позиции сопредседателя традиционно представляющей интересы бизнеса правоцентристской партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) Беньямина Мюлеманна (Benjamin Mühlemann), важно, чтобы весь пакет реформ в рамках режима too big to fail не подорвал конкурентные позиции страны и не ограничил возможности малых банков продолжать работать на швейцарском рынке.

Уроки прошлого

В ответ на критику FINMA подчёркивает со своей стороны: несмотря на то, что другие страны действительно ослабляют свои нормативные режимы, швейцарский подход отражает уроки прошлого. Для институтов с простой структурой, включая малые банки, административная нагрузка будет минимальной. Цель, де, не в том, чтобы перегружать их требованиями, а в том, чтобы обеспечить наличие надёжной системы управления и контроля рисков у всех участников рынка. Что касается компаний, работающих в сфере доверительного управления капиталом, то FINMA сообщает, что с конца 2022 года это ведомство получило более 200 новых заявок на получение лицензий от фирм, выходящих на этот рынок, даже несмотря на то, что другие участники рынка уже закрылись, произвели слияние или даже вообще покинули отрасль.

Это ведомство признаёт, что новые требования действительно представляют собой серьёзный вызов, особенно для небольших финансовых организаций, и поэтому оно рекомендовало начинать процесс лицензирования заранее. Тем не менее ужесточение регулирующих нормативов уже отпугнуло часть потенциальных новых игроков и усилило давление на действующие финансовые компании. Растут опасения, что дальнейшее усиление регулирования может изменить даже саму структуру рынка. Как отмечает управляющая партнёр компании WHVP Джейми Врейхоф-Дрёзе (Jamie Vrijhof-Droese), специализирующейся на управлении активами американских инвесторов, швейцарская система регулирования остаётся одним из главных доводов в пользу этой страны для тех, кто ищет безопасную юрисдикцию для размещения капитала. «Однако это регулирование должно находиться в разумном балансе с реальными условиями ведения бизнеса».

Дополнительный материал подготовили Мартин Арнольд, Лондон, и Джош Франклин, Нью-Йорк.

