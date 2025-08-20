Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%. Keystone-SDA

Лица, выходящие на пенсию и отработавшие полный срок (40 лет), получают за всё меньше и меньше пенсионных выплат. Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ: начиная с 2002 г. объём пенсионных выплат в стране снизился на 16%.

3 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Как следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum, совокупные выплаты по линии государственной пенсии по старости и потере кормильца (AHV/AVS, первая «опора») и профессионального пенсионного обеспечения (BVG/LPP, вторая «опора») в среднем уменьшились по сравнению с 2002 годом на 16%. Выплаты по линии AHV/AVS на протяжении многих лет оставались почти неизменными и лишь начиная с 2026 года немного увеличатся благодаря введению 13-й ежемесячной выплаты.

При этом вторая «опора» — пенсионные фонды профессионального пенсионного страхования — существенно снизила объём выплат: сегодня они на 40% меньше, чем в 2002 году. Причины: длительный период низких процентных ставок ЦБ (которые, по прогнозам, могут вновь стать отрицательными), рост средней продолжительности жизни и провал всех реформ профессионального пенсионного обеспечения.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Демография «Я не могу прожить на свою пенсию в Швейцарии» Этот контент был опубликован на Все больше граждан Швейцарии снимают со счета в банке свой пенсионный капитал и переезжают в более доступные по стоимости страны. Почему? Читать далее «Я не могу прожить на свою пенсию в Швейцарии»

По социальному целевому нормативу совокупная пенсия по линии первой и второй «опор» должна составлять около 60% от последней заработной платы. На практике же этот так называемый «коэффициент замещения» значительно ниже: человек с годовым доходом 100 000 швейцарских франков сегодня при выходе на пенсию после 40 лет работы получает около 51% своей последней зарплаты.

Эрозия выплат видна и на конкретных цифрах: 55-летний мужчина с доходом 120 000 франков в 2002 году мог рассчитывать на ежегодную пенсию в 74 920 франков; в 2025 году аналогичный показатель составит лишь 62 860 франков. По оценкам аналитиков, тенденция к снижению выплат сохранится, в том числе из-за недавнего решения Швейцарского национального (центрального) банка (SNB) вновь снизить базовую ставку до 0,0% и по причине дальнейшего увеличения продолжительности жизни.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Справка:

Швейцарская пенсионная система основана на трёх «опорах»:

«Первая опора» — обязательное государственное страхование по старости, потере кормильца и инвалидности (AHV/AVS плюс дополнительное вспомоществование IV/AI). Финансируется совместно работодателем, работником и частично государством (через дотации из федерального бюджета и косвенные налоги).

«Вторая опора» — обязательное профессиональное пенсионное обеспечение (BVG/LPP), частным образом организуемое через пенсионные кассы. Финансируется работодателем и работником (каждый платит свою долю; доля работодателя по закону должна быть не меньше доли работника). Государство обеспечивает правовую базу, надзор и налоговые льготы, но не делает прямых взносов.

«Третья опора» — добровольные частные накопления. Включает план 3а (дающее налоговые льготы добровольное страхование, обычно организуется на основе предложений банков или страховых компаний) и план 3b (свободные накопления без специальных налоговых льгот).

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцария решила, как она будет финансировать 13-ю пенсию Этот контент был опубликован на Совет кантонов, малая палата федерального парламента Швейцарии, решил финансировать 13-ю пенсию за счет НДС. Читать далее Швейцария решила, как она будет финансировать 13-ю пенсию