The Swiss voice in the world since 1935
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Рабочее место

Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.
Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%. Keystone-SDA

Лица, выходящие на пенсию и отработавшие полный срок (40 лет), получают за всё меньше и меньше пенсионных выплат. Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ: начиная с 2002 г. объём пенсионных выплат в стране снизился на 16%.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Как следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum, совокупные выплаты по линии государственной пенсии по старости и потере кормильца (AHV/AVS, первая «опора») и профессионального пенсионного обеспечения (BVG/LPP, вторая «опора») в среднем уменьшились по сравнению с 2002 годом на 16%. Выплаты по линии AHV/AVS на протяжении многих лет оставались почти неизменными и лишь начиная с 2026 года немного увеличатся благодаря введению 13-й ежемесячной выплаты.

При этом вторая «опора» — пенсионные фонды профессионального пенсионного страхования — существенно снизила объём выплат: сегодня они на 40% меньше, чем в 2002 году. Причины: длительный период низких процентных ставок ЦБ (которые, по прогнозам, могут вновь стать отрицательными), рост средней продолжительности жизни и провал всех реформ профессионального пенсионного обеспечения.

Читайте также:

Показать больше
Всю жизнь работал в Швейцарии, а жить на пенсию все равно невозможно. Остается эмиграция, туда, где тепло и дешево.

Показать больше

Демография

«Я не могу прожить на свою пенсию в Швейцарии»

Этот контент был опубликован на Все больше граждан Швейцарии снимают со счета в банке свой пенсионный капитал и переезжают в более доступные по стоимости страны. Почему?

Читать далее «Я не могу прожить на свою пенсию в Швейцарии»

По социальному целевому нормативу совокупная пенсия по линии первой и второй «опор» должна составлять около 60% от последней заработной платы. На практике же этот так называемый «коэффициент замещения» значительно ниже: человек с годовым доходом 100 000 швейцарских франков сегодня при выходе на пенсию после 40 лет работы получает около 51% своей последней зарплаты.

Эрозия выплат видна и на конкретных цифрах: 55-летний мужчина с доходом 120 000 франков в 2002 году мог рассчитывать на ежегодную пенсию в 74 920 франков; в 2025 году аналогичный показатель составит лишь 62 860 франков. По оценкам аналитиков, тенденция к снижению выплат сохранится, в том числе из-за недавнего решения Швейцарского национального (центрального) банка (SNB) вновь снизить базовую ставку до 0,0% и по причине дальнейшего увеличения продолжительности жизни.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Справка:

Швейцарская пенсионная система основана на трёх «опорах»:

«Первая опора» — обязательное государственное страхование по старости, потере кормильца и инвалидности (AHV/AVS плюс дополнительное вспомоществование IV/AI). Финансируется совместно работодателем, работником и частично государством (через дотации из федерального бюджета и косвенные налоги).

«Вторая опора» — обязательное профессиональное пенсионное обеспечение (BVG/LPP), частным образом организуемое через пенсионные кассы. Финансируется работодателем и работником (каждый платит свою долю; доля работодателя по закону должна быть не меньше доли работника). Государство обеспечивает правовую базу, надзор и налоговые льготы, но не делает прямых взносов.

«Третья опора» — добровольные частные накопления. Включает план  (дающее налоговые льготы добровольное страхование, обычно организуется на основе предложений банков или страховых компаний) и план 3b (свободные накопления без специальных налоговых льгот).

Показать больше
Совет кантонов, малая палата федерального парламента Швейцарии, решил финансировать 13-ю пенсию за счет НДС.

Показать больше

Швейцарская политика

Швейцария решила, как она будет финансировать 13-ю пенсию

Этот контент был опубликован на Совет кантонов, малая палата федерального парламента Швейцарии, решил финансировать 13-ю пенсию за счет НДС.

Читать далее Швейцария решила, как она будет финансировать 13-ю пенсию

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
16 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
64 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Показать больше

Бывшая шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне

Этот контент был опубликован на После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Читать далее Бывшая шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне
По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Показать больше

Рабочее место

Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля

Этот контент был опубликован на По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Читать далее Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля
Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.

Показать больше

Швейцария «более чем готова» принять саммит по Украине

Этот контент был опубликован на Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.

Читать далее Швейцария «более чем готова» принять саммит по Украине
«Встреча президента Украины и президента России должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве».

Показать больше

Встреча Зеленского и Путина: Макрон предложил Женеву

Этот контент был опубликован на «Встреча президента Украины и президента России должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве».

Читать далее Встреча Зеленского и Путина: Макрон предложил Женеву
Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Показать больше

Глобальная торговля

Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Читать далее Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?
Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Показать больше

Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен

Этот контент был опубликован на Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Читать далее Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен
Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Показать больше

Глобальная торговля

Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег

Этот контент был опубликован на Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Читать далее Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег
В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Показать больше

Швейцарская политика

Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Читать далее Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС
В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Показать больше

Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Читать далее Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии
Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Показать больше

Культура

В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Этот контент был опубликован на Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Читать далее В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Всё больше пожилых жителей Швейцарии ищут себе новые форматы жилья и часто не могут себе найти то, что им действительно подходило бы.

Показать больше

Швейцарцы старшего возраста не могут найти себе подходящее жильё

Этот контент был опубликован на Всё больше пожилых жителей Швейцарии ищут себе новые форматы жилья и часто не могут себе найти то, что им действительно подходило бы.

Читать далее Швейцарцы старшего возраста не могут найти себе подходящее жильё
С точки зрения налогообложения единовременная выплата всего накопленного к моменту выхода на пенсию капитала сегодня зачастую даже выгоднее, чем его перерасчет в регулярную пожизненную пенсию.

Показать больше

Пенсия или капитал: вот в чем вопрос!

Этот контент был опубликован на Всё больше швейцарцев выбирают капитал вместо пенсии. Разбираемся, почему возник такой тренд и в чем его плюсы и минусы.

Читать далее Пенсия или капитал: вот в чем вопрос!
Многие швейцарцы считают, что после выхода на пенсию качество их жизни заметно снизится

Показать больше

Швейцарцы опасаются снижения качества жизни на пенсии

Этот контент был опубликован на Многие швейцарцы считают, что после выхода на пенсию качество их жизни заметно снизится.

Читать далее Швейцарцы опасаются снижения качества жизни на пенсии
Народ Швейцарии на референдуме 22 сентября 2024 года отверг очередную пенсионную реформу — в очередной раз. Что делать дальше и каковы выводы?

Показать больше

Провал пенсионной реформы в Швейцарии: что делать и кто виноват?

Этот контент был опубликован на Народ Швейцарии на референдуме 22 сентября 2024 года отверг очередную пенсионную реформу — в очередной раз. Что делать дальше и каковы выводы?

Читать далее Провал пенсионной реформы в Швейцарии: что делать и кто виноват?
Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми: начиная с 2025 года в стране вырастут пенсии по старости и инвалидности (AHV / IV) и пособия на детей.

Показать больше

Швейцария повышает пенсии и детские пособия

Этот контент был опубликован на Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми: начиная с 2025 года в стране вырастут пенсии по старости и инвалидности (AHV / IV) и пособия на детей.

Читать далее Швейцария повышает пенсии и детские пособия

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR