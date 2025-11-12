Есть ли шанс спасти климат? Швейцарские учёные уверены, что есть

Швейцарские исследователи, участвовавшие в опросе Swissinfo, считают, что у человечества всё ещё есть шанс остановить глобальное потепление. Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Масштабы выбросов парниковых газов (водяной пар, метан, углекислый газ) и температура во всём мире продолжают увеличиваться. Однако существуют технические решения, способные остановить глобальное потепление. По крайне мере так утверждают швейцарские ученые, участвовавшие в эксклюзивном опросе Swissinfo.

Прошло 10 лет с момента принятия Парижского соглашения, амбициозного плана по сокращению выбросов парниковых газов (водяной пар, метан, углекислый газ) и ограничению роста температуры атмосферы на планете. Однако, как показал опубликованный на днях отчётВнешняя ссылка Программы ООН по окружающей среде (UNEP), страны-подписанты по-прежнему далеки от достижения поставленных целей. Даже если бы все коллективные обязательства по сокращению выбросов были выполнены в полном объёме, глобальное потепление всё равно составило бы от 2,3 °C до 2,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, отмечают авторы документа.

Мы эксклюзивно опросили почти восемь десятков швейцарских учёных в сфере климата, и все они прогнозируют аналогичное повышение средней температуры атмосферы уже к 2100 году. Тем не менее они подчёркивают, что уже сегодня существуют решения и инструменты выхода из «климатического кризиса» и ускорения перехода к экономике с низким или нулевым уровнем выбросов. Несмотря на тревожную динамику выбросов парниковых газов, большинство учёных, принявших участие в нашем опросе, сохраняют осторожный оптимизм — прежде всего благодаря технологическому прогрессу, экономическим стимулам, подталкивающим к декарбонизации, и активности гражданских климатических движений.

«Сегодня у нас есть все возможности отказаться от ископаемого топлива — и в сфере отопления зданий, и в области транспорта», — отмечает профессор прикладной климатологии Мартин Ребетэ (Martine Rebetez) из Университета Невшателя и Федерального исследовательского института леса, снега и ландшафта (WSL). По мнению экспертов, решения национальных и международных судов также способны ускорить в глобальном масштабе процесс отказа от ископаемых источников энергии. Всё больше людей и общественных организаций обращаются в суды, требуя признать недостаточность климатической политики правительств или моральную и правовую ответственность компаний, добывающих ископаемое топливо.

«Юридически обязаны»

В июле 2025 года Международный суд ООН — главный судебный орган Организации Объединённых Наций — заявил в своём консультативном заключении, что государства юридически обязаны принимать меры против изменения климата. Годом ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал Швейцарию виновной в отсутствии адекватной климатической политики. Отвечая на вопрос о том, какие факторы обладают наибольшим потенциалом в плане вклада в достижение климатических целей, большинство швейцарских специалистов в области климатологии, участвовавших в опросе Swissinfo, указали на необходимость масштабного изменения поведения людей.

При этом они подчёркивают, что такие изменения должны сопровождаться глубокими политическими и экономическими преобразованиями. Согласно данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), наличие продуманной государственной политики, современной инфраструктуры и технологий, способствующих климатически ответственному образу жизни, например, сокращению потребления мяса или отказу от транспорта, работающего на ископаемом топливе, способно сократить объём выбросов парниковых газов (водяной пар, метан, углекислый газ) на 40–70 % уже к 2050 году.

Опрос ученых В сентябре 2025 года редакция SWI swissinfo.ch провела опрос среди учёных, занимающихся в Швейцарии проблематикой, связанной с изменением климата. Анкета состояла из 22 вопросов, посвящённых состоянию климатических исследований и климатической политики, а также ситуации с климатом спустя 10 лет после принятия исторического Парижского соглашения. Опрос был направлен 108 ученым-исследователям, работающим в следующих научных учреждениях: Федеральная политехническая школа Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL), Высшая техническая школа Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich), Университет Невшателя (Université de Neuchâtel), Университет Цюриха, Университет Берна, Университет Базеля, Университет Женевы, Университет Фрибура, Университет Лозанны, Институт имени Пауля Шеррера (Paul Scherrer Institut, PSI), Швейцарский Федеральный институт исследования леса, снега и ландшафта (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL), Федеральная лаборатория материаловедения и оценки технологий (Empa) и Федеральная метеорологическая служба Швейцарии (Meteo Schweiz). Анкету заполнили 80 человек. Все подробные результаты опроса на английском языке находятся здесь.

Кроме того, решения, основанные на взаимодействии с природой, а также охрана и восстановление традиционных экосистем, и, в меньшей степени, технологии улавливания и хранения углекислого газа (CCS), также способны внести дополнительный вклад в преодоление климатического кризиса. «Но прежде, чем обращаться к технологиям CCS, мы должны отказаться от использования ископаемого топлива и значительно увеличить долю возобновляемых источников энергии», — подчёркивает Ян Яссер Хаддад (Yann Yasser Haddad), ученый из Высшей технической школы в Цюрихе (ETH Zürich / ВТШ).

Многие участники опроса, проведенного Swissinfo, подчёркивают решающее значение возобновляемых источников энергии. «Солнечная и ветровая энергия за последние 10 лет стали значительно дешевле и доступнее. Это наиболее многообещающее направление, ведь нам необходимо ускорять переход к возобновляемым источникам энергии», — отмечает Андреа Фарнхэм (Andrea Farnham), исследовательница Университета Цюриха. Профессор Мартин Ребетэ убеждена, что опережающее развитие возобновляемой энергетики сдерживают не технические и не финансовые барьеры, а давление нефтяного лобби.

Как показало расследование британской газеты The Guardian, опубликованное в 2024 году, нефтяная индустрия в Европе и США на протяжении более полувека препятствовала государственной поддержке чистых энергетических технологий. Некоторая часть опрошенных климатологов указывает и на потенциал атомной энергетики, которая не производит выбросов CO₂, хотя и связана с некоторыми экологическими и технологическими рисками. Ещё меньше участников опроса возлагают свои надежды на климатическую геоинженерию — крайне спорный подход, предполагающий намеренное изменение климата для снижения температуры атмосферы Земли.

«Если мы не сократим выбросы на 90 %, никакая технология нам не поможет», — подчёркивает Йенс Терхаар (Jens Terhaar) из Университета Берна, автор работ об усвоении CO₂ мировым океаном. «Глобальные обязательства стран по сокращению выбросов недостаточно амбициозны или они просто не выполняются. Углеродные налоги можно ввести сравнительно легко, и они способны стимулировать добиваться климатических целей как компании, так и граждан», — добавляет Андреа Фарнхэм. По мнению большинства респондентов наиболее эффективными политическими инструментами для сокращения выбросов парниковых газов в самой Швейцарии остаются такие меры, как ограничения на использование ископаемого топлива — включая полный запрет — а также налог на выбросы CO₂.

Вы готовы получать удовольствие от «более простой жизни»?

Швейцария стала одной из первых стран в мире, где был введён налог на выбросы CO₂: это произошло в 2008 году. Налог распространяется на ископаемое топливо, в частности, на мазут для отопления и на природный газ, и он уже помог существенно сократить выбросы парниковых газов, производимыми зданиями: в период между 1990 и 2022 годами этот показатель снизился на 44 %. Тем не менее одним из главных источников выбросов в стране остается сектор капитального строительства наряду с промышленностью и транспортом.

Участники опроса Swissinfo отмечают, что важнейшим инструментом климатической политики Швейцарии были и пока остаются государственное бюджетное субсидирование проектов по энергетической санации жилья наряду с инвестициями в развитие общественного транспорта и с финансовыми механизмами, стимулирующими «экологически устойчивые» инвестиции. Профессор Мартин Ребетэ призывает также к сокращению барьеров на пути развития электрического автотранспорта. «Действующая налогово-регуляторная система ощутимо мешает переходу Швейцарии от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям», — говорит она. С начала 2024 года налог на импорт автомобилей в Швейцарию стал применяться и к электрическим моделям — а это был шаг, который, по мнению экспертов, полностью противоречит климатическим целям страны.

При этом, как отмечают исследователи, существуют и другие способы сократить «климатический след» страны, не дожидаясь политических решений или технологических прорывов. «Самый действенный способ уменьшить выбросы парниковых газов — это жить более умеренно и в целом потреблять меньше энергии. Мы должны научиться получать удовольствие от более простой жизни», — подчёркивает Филипп Ренар (Philippe Renard), профессор кафедры гидрологии Университета Невшателя.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

