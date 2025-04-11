«Наша задача — удовлетворить спрос на экологичное авиатопливо»

Ханс Хесс (Hans Hess): «Я хочу на завершающем этапе моей профессиональной карьеры передать свой опыт следующему поколению бизнес-лидеров». Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Переход к экологичной гражданской авиации больше уже не вопрос далёкого будущего: новые климатические нормы и правила вынуждают авиаперевозчиков уже сейчас постепенно отказываться от традиционного авиатоплива на основе нефтепродуктов.

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В условиях ужесточающихся экологических требований швейцарский стартап Synhelion предлагает решение, базирующееся на преобразовании солнечного излучения в синтетическое топливо. На этой основе компания стремится занять стратегически важную позицию в рамках этого быстрорастущего сегмента рынка экологичных видов топлива.

Проект Synhelion выделяется на фоне других швейцарских стартапов как по технологической, так и по инвестиционной динамике. Предприятие стало одним из пионеров в области преобразования солнечной энергии в жидкое углеродно-нейтральное топливо, способное заменить авиационный керосин. Эта технология рассматривается в качестве ключевого элемента так называемого «энергетического перехода» в авиационной отрасли.

По состоянию на конец 2024 года компания уже привлекла от стратегических инвесторов 70 миллионов швейцарских франков. Особое внимание вызывает фигура председателя совета директоров этой компании. Это не молодой венчурный инвестор и не представитель инновационного технологического предпринимательства, а промышленный управленец, «крепкий хозяйственник» с многолетним опытом работы.

Ханс Хесс (Hans Hess), инженер-механик по образованию и выпускник швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich), ранее возглавлял наблюдательные советы таких промышленных компаний, как Reichle & De-Massari, Burckhardt Compression и Comet Group. Занимал должности генерального директора в Leica Geosystems, работал председателем ассоциации Swissmem, объединяющей швейцарские технологические и машиностроительные компании, имеет опыт вице-председателя организации economiesuisse, представляющей на федеральном уровне интересы бизнеса и реальной промышленности.

Портал SWI swissinfo.ch встретился с Хансом Хессом в штаб-квартире компании SynhelionВнешняя ссылка в Цюрихе, чтобы обсудить, каким образом это предприятие реагирует на увеличивающийся международный спрос на устойчивое топливо, а также с какими трудностями она сталкивается при привлечении капитала в условиях мировой экономической и геополитической нестабильности.

SWI swissinfo.ch: Что в ваши 70 лет побуждает вас возглавить такую молодую технологическую компанию, как Synhelion?

Ханс Хесс: Я хочу на завершающем этапе своей профессиональной карьеры передать свой опыт следующему поколению бизнес-лидеров. Я всегда испытывал интерес к реальной промышленности, технологиям и к поискам условий успеха в бизнесе. И мне действительно нравится работать с энергичной молодой управленческой командой в Synhelion. Будучи seed investor, или «посевным инвестором» (то есть участником раннего этапа финансирования стартапа, который вкладывает средства в проект ещё до выхода продукции на рынок. — Прим. ред. рус.), я давно и активно искал перспективные стартапы в сфере экологически чистых технологий. После того как я инвестировал в компанию Synhelion и в течение шести месяцев сотрудничал с её руководством, основатели и пригласили меня занять должность председателя совета директоров. Я вступил в эту должность в декабре 2020 года.

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SWI swissinfo.ch: Вы участвуете в процессе привлечения новых инвесторов, клиентов и партнёров для Synhelion?

Ханс Хесс: В качестве председателя совета директоров я прежде всего занимаюсь вопросами стратегии и управления, создавая необходимые условия для достижения успеха. Тем не менее я также использую свою профессиональную сеть контактов для привлечения новых инвесторов, я регулярно общаюсь с высокопоставленными представителями органов власти, с клиентами и поставщиками комплектующих. В целом я бы охарактеризовал себя как активного неисполнительного председателя, который посвящает работе в Synhelion около 40% своего рабочего времени.

SWI swissinfo.ch: Многие стартапы тратят годы на разработку технологий, не имея никакой уверенности в их коммерческой жизнеспособности. На каком этапе развития находится Synhelion и сможет ли ваша компания масштабировать* свое производство так, чтобы обеспечить финансовую устойчивость всего проекта?

Ханс Хесс: В 2024 году мы уже решили все ключевые технологические задачи и успешно завершили строительство демонстрационного завода по производству солнечного авиатоплива в Германии. Наша команда также продемонстрировала способность реализовывать очень сложные проекты — причем точно в срок, в рамках бюджета и в соответствии с техническими требованиями. В ближайшее время мы начнём строительство нашего первого небольшого коммерческого завода в Испании.

Мы планируем начать производство солнечного авиатоплива на этом объекте уже в 2027 году. За ним последуют более крупные предприятия: наша цель — достичь объёма ежегодного производства в сто тысяч тонн экологически чистого топлива уже к 2030 году. Я убеждён в нашем успехе, потому что мы сотрудничаем с надёжными и опытными промышленными партнёрами. Самое важное — это наличие устойчивого рыночного спроса. Мы уже предварительно продали большую часть объёма будущего производства испанского завода. Главная оставшаяся задача — это привлечение необходимых финансовых ресурсов.

Ханс Хесс: «В качестве председателя совета директоров я прежде всего занимаюсь вопросами стратегии и управления, создавая необходимые условия для достижения успеха». Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch: А почему вы так уверены, что на рынке существует высокий спрос на ваше экологичное топливо, особенно в авиационном секторе?

Ханс Хесс: Современные экологические нормы, особенно в ЕС, стимулируют декарбонизацию и «энергетический переход», но эти процессы набирают темп и в таких странах, как Сингапур, Бразилия и США. К 2030 году, например авиакомпании, работающие на территории Евросоюза, будут обязаны использовать уже не менее шести процентов экологически чистого авиационного топлива в своем общем топливном портфолио. Гражданская авиация — наш основной целевой рынок, поскольку на нём по-прежнему отсутствуют жизнеспособные топливные альтернативы, способные внести вклад в существенное сокращения выбросов CO₂.

В автомобильной отрасли электрификация уже стала массовым явлением, но в авиации этот вид двигательных установок остаётся непрактичным решением по причине дальних перелётов. Виной всему ограничения, связанные с весом аккумуляторов. Дополнительное преимущество нашего «экологически устойчивого» топлива состоит в том, что оно совместимо с существующим парком самолётов и с инфраструктурой дозаправки, чего нельзя сказать о водородных или полностью электрических движках.

SWI swissinfo.ch: Молодые компании, как правило, всегда срывают графика вывода своей продукции на рынок. Не избежал этого и Synhelion. Почему?

Ханс Хесс: Мы действительно потеряли около одного года из-за пандемии COVID-19. Некоторые поставщики оказались в затруднительном положении, что привело к возникновению ряда «узких мест» в логистике. В настоящий момент мы отстаём от графика на шесть месяцев по сравнению с изначальным планом.

SWI swissinfo.ch: В 2022 году, когда Synhelion в последний раз общалась с порталом SWI swissinfo.ch, ваша компания заявляла, что к 2030 году планирует производить 875 миллионов литров солнечного авиатоплива в год — половину от годовой потребности Швейцарии в авиационном керосине. Удаётся ли вам добиться этой цели?

Ханс Хесс: На данном этапе я предпочту не комментировать вопросы, связанные с объёмами будущего производства. Однако Synhelion по-прежнему придерживается амбициозных, но при этом реалистичных планов. Наша цель — производить к 2030 году сто тысяч тонн такого топлива в год, что эквивалентно приблизительно 125 миллионам литров экологически чистого авиатоплива.

Ханс Хесс: «В 2024 году мы уже решили все ключевые технологические задачи и успешно завершили строительство демонстрационного завода по производству солнечного авиатоплива в Германии». Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch: Вы уже привлекли 70 миллионов швейцарских франков от международных и швейцарских инвесторов, включая швейцарскую группу AMAG, авиакомпанию SWISS, нефтегазовую корпорацию Eni, промышленную инжиниринговую группу SMS Group и производителя цемента CEMEX. Сколько дополнительных средств необходимо будет ещё привлечь, прежде чем компания станет финансово самодостаточной?

Ханс Хесс: Это зависит от ряда факторов. Для строительства крупного завода, способного производить сто тысяч тонн экологически чистого топлива в год, потребуется около 1,5 миллиардов франков. В идеале технологию Synhelion должна лицензировать какая-то крупная нефтегазовая компания, она же должна была бы взять на себя финансирование строительства такого завода. Это позволило бы нам избежать необходимости владения капиталоёмкими активами. Однако, скорее всего, нам все-таки придётся продолжать участвовать в совместном финансировании таких проектов до тех пор, пока мы не сможем в полной мере продемонстрировать коммерческую состоятельность нашей технологии и убедить в ее жизнеспособности крупных отраслевых игроков.

SWI swissinfo.ch: Учитывая пристальный глобальный интерес к проблеме «энергетического перехода», насколько сложно было привлечь финансирование для Synhelion?

Ханс Хесс: На раннем этапе сбор средств прошёл относительно легко. Однако начиная с 2023 года общий объём инвестиций в предприятия, подобные нашему, заметно снизился. Это существенно усложнило процесс привлечения нового капитала. Замедление связано с ростом процентных ставок во многих странах, а также с высокой степенью экономической, политической и нормативной неопределённости. Проекты в сфере экологически чистых технологий отличаются высокой капиталоёмкостью и длительным сроком окупаемости, что делает их менее привлекательными в условиях нестабильного инвестиционного климата.

SWI swissinfo.ch: Критики «экологического авиатоплива» указывают на его возможное негативное влияние на землепользование: они говорят, что такая технология будет способствовать сохранению загрязняющих промышленных отраслей и отвлекать деньги, которые могли бы быть использованы для смягчения негативных последствий изменения климата в других сферах. Удалось ли вам добиться значительного сокращения выбросов CO₂ по всей вашей цепочке создания прибавленной стоимости?

Ханс Хесс: Да, и это один из ключевых моментов. Разработанный нами технологический процесс основан на трёх основных компонентах: солнечной энергии, воде и источниках углекислоты (CO₂). В качестве последнего мы используем биологические отходы сельского хозяйства. Это означает, что наши производственные площадки должны находиться в регионах с высокой солнечной активностью и с доступом к воде, — то есть поблизости от сельхозугодий, но так, чтобы не вступать с ними в конкурентную борьбу. Разумеется, нам потребуется транспортировать полученное топливо от мест производства до аэропортов. Однако, поскольку это топливо обладает высокой энергетической плотностью (характеристика, показывающая, сколько энергии содержится в определённой массе или объёме вещества. — Прим. ред. рус.), логистика не представляет собой серьёзной проблемы. Кроме того, мы можем использовать существующую инфраструктуру нефтегазового сектора.

При выборе площадок для полноформатных заводов мы ориентируемся на так называемые «выморочные земли» — участки, которые соответствуют нашим требованиям, не вытесняя при этом сельского хозяйства. В Европе такие территории встречаются редко, в Швейцарии их почти нет. Но в глобальном масштабе они существуют в изобилии. Мы, в частности, рассматриваем как приоритетное направление Марокко. Там есть все необходимые для нас исходные факторы, и это даёт возможность достичь примерно 85-процентного сокращения выбросов CO₂. Важно, что мы сможем точно верифицировать это сокращение в количественном выражении — и в этом наше преимущество перед множеством проектов, ограничивающихся лишь имитацией «зелёной революции».

Ключевые показатели компании Synhelion. Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch: Как вы защищаете свои технологические решения, учитывая, что рядом ключевых патентов Synhelion владеют такие структуры, как ETH ZürichВнешняя ссылка, EMPAВнешняя ссылка, SUPSIВнешняя ссылка и другие?

Ханс Хесс: Защита интеллектуальной собственности — один из наших приоритетов, особенно с учётом того, что в будущем мы намерены официально лицензировать нашу технологию. Будучи «спин-оффом» швейцарской Высшей технической школы Цюриха, мы используем и ряд патентов, принадлежащих ETH, обладая эксклюзивными правами на их коммерческое использование. В дополнение к этому мы владеем двадцатью патентными семействами и обладаем значительными ноу-хау. Мы осознаём, что патентная защита никогда не может быть абсолютно надёжной. Поэтому для нас критически важны темп и непрерывный характер процесса инноваций — именно они обеспечивают нам в долгосрочной перспективе устойчивое технологическое преимущество.

SWI swissinfo.ch: Почему вы в основном сотрудничаете с иностранными промышленными партнёрами, но при этом апробацию пилотных проектов предпочитаете проводить на швейцарских клиентах, таких как производитель самолетов Pilatus, национальная авиакомпания SWISS, судоходная компания Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees, Цюрихский аэропорт и компания AMAG Group, занимающаяся автоимпортом?

Ханс Хесс: С самого начала мы ориентировались именно на глобальных промышленных лидеров, с тем чтобы облегчить так называемое «масштабирование»* нашей технологии. Однако пилотные проекты требуют плотного взаимодействия и географической близости, поэтому швейцарские компании — естественный выбор для первого этапа реализации нашего проекта. Некоторые из них, в том числе SWISS и AMAG Group, предоставляют нам доступ к международным структурам, таким как концерн Lufthansa или автопроизводитель Volkswagen.

SWI swissinfo.ch: Кто является вашими основными конкурентами?

Ханс Хесс: Нас в первую очередь заботит не конкуренция, а способность удовлетворить растущий спрос на «зеленое авиатопливо». В условиях ужесточающихся нормативных экологических требований мы ожидаем наступления существенного дефицита экологичного топлива. На сегодняшний день нашим основным технологическим конкурентом является HEFA — метод производства экологичного топлива из гидрогенизированных эфиров и жирных кислот. В рамках этой технологии используются растительные масла, отработанные масла и животные жиры.

Технология HEFA уже коммерчески доступна, в настоящее время годовой объём производства на этой основе может достигать 100 000 тонн. Однако сырьё для неё крайне ограничено, и у неё вскоре будет достигнут предел масштабируемости. Именно поэтому нам необходимы альтернативные устойчивые технологии следующего поколения, — такие как производство солнечного топлива, которым занимается Synhelion.

SWI swissinfo.ch: Ваши первые два завода расположены в Германии и Испании. На этот выбор повлияли субсидии Европейского союза?

Ханс Хесс: Нет. Мы не получали субсидий от Европейского союза. Германия была выбрана для пилотного завода, потому что там мы получили доступ к инфраструктуре Немецкого аэрокосмического центраВнешняя ссылка, а также поддержку со стороны местного населения. Испания была выбрана для первого коммерческого завода по причине доступности выморочных земель и благоприятных условий по инсоляции.

SWI swissinfo.ch: Сможет ли ваше экологичное авиатопливо однажды стать дешевле керосина?

Ханс Хесс: Нет, но мы рассчитываем на его конкурентоспособность среди всех экологически устойчивых альтернатив. В условиях масштабного производства мы стремимся достичь себестоимости примерно в один евро за литр. Это почти вдвое ниже текущей рыночной стоимости обычного авиационного топлива.

Интервью с Хансом Хессом было записано ещё до инаугурации президента США Дональда Трампа, после которой инвестиции в проекты, связанные с чистой энергией, в Соединённых Штатах были значительно сокращены.

*Масштабирование продукта или технологии — это процесс перехода от пилотных решений к массовому коммерческому внедрению. Он включает увеличение производственных мощностей, расширение клиентской базы и выход на новые рынки с целью сделать технологию экономически устойчивой и доступной в широком масштабе.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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