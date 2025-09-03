The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Решения в области климата

Суд решит: допустим ли климатический иск против Holcim?

Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.
Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата. Keystone-SDA

Кантональный суд кантона Цуг рассмотрит вопрос о соблюдении процессуальных требований по иску против концерна Holcim, штаб-квартира которого находится в этом кантоне. Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари (Pulau Pari) требуют компенсации за «ущерб, вызванный изменением климата».

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Остров Пари всё чаще подвергается наводнениям. Это, по словам истцов — трёх мужчин и одной женщины, — угрожает их средствам к существованию, праву на жизнь и праву на физическую неприкосновенность.

Иск подан при поддержке благотворительной организации Евангелическо-реформатской церкви Швейцарии (Heks), которая сопровождает процесс своей информационной кампанией.

По мнению истцов, концерн Holcim несёт свою долю ответственности за негативные последствия изменения климата, поэтому они требуют себе компенсационных выплат в размере 3 600 швейцарских франков каждому.

Эта сумма соответствует 0,42% от общего ущерба, причинённого изменением климата — именно такой вклад концерн Holcim внес, по мнению НКО Climate Accountability Institute, в совокупные промышленные выбросы CO₂ в мире начиная с 1750 года, то есть с начала эпохи индустриализации.

Читайте также:

Показать больше
Швейцарская фирма Neustark разработала метод превращения бетонных отходов, полученных после снова старых зданий, в «поглотитель двуокиси углерода».

Показать больше

Решения в области климата

Как швейцарская фирма превратила бетон в поглотитель CO2

Этот контент был опубликован на Швейцарская фирма Neustark разработала метод превращения бетонных отходов, полученных после сноса старых зданий, в «поглотитель двуокиси углерода».

Читать далее Как швейцарская фирма превратила бетон в поглотитель CO2

Кроме того, компания, по требованию истцов, должна продолжить процесс сокращения своих выбросов и более активно участвовать «в мерах по адаптации общества острова Пари к новым климатическим условиям». В кратком заявлении, оказавшемся в распоряжении агентства Keystone-SDA, концерн Holcim отметил:

«Кто и сколько может выбрасывать CO₂ — это, по нашему мнению, компетенция законодателя, а не вопрос для гражданского суда». Компания также сослалась на собственные климатические цели и уже достигнутое сокращение выбросов более чем на 50% (начиная с 2015 года).

На первом заседании кантонального суда само содержание иска ещё не будет рассматриваться: речь пойдёт лишь о том, допустим ли он в качестве такового. Из-за большого общественного интереса слушание состоится в зале Кантонального совета (парламента).

Двое истцов, Ибу Асмания (Ibu Asmania) и Ариф Пуджианто (Arif Pujianto), прибыли из Индонезии и выступят в суде лично. Каким путем пойдет процесс после заседания суда 3 сентября 2025 года, пока неизвестно. Попытка внесудебного примирения, обязательная для подачи гражданского иска в кантоне Цуг, состоялась ещё в июле 2022 года. После её провала теперь настала очередь обычного гражданского судопроизводства.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше
Magali Anderson, Holcim s Chief Sustainability Officer

Показать больше

Производитель цемента Holcim и его климатическая стратегия

Этот контент был опубликован на Один из гигантов мировой индустрии намерен решать вопрос влияния производства на климат необычным способом.

Читать далее Производитель цемента Holcim и его климатическая стратегия
Показать больше
Nina Burri

Показать больше

«Изменение климата не может оставаться вне правового поля»

Этот контент был опубликован на Юрист Нина Бурри собирается привлечь к суду одну из крупнейших компаний Швейцарии, подав нестандартный иск, связанный с защитой климата.

Читать далее «Изменение климата не может оставаться вне правового поля»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Показать больше

Агробизнес

Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой

Этот контент был опубликован на Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Читать далее Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой
Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Показать больше

Швейцарский ИИ

Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Этот контент был опубликован на Компания Just Eat Takeaway, запускает в Швейцарии экспериментальный проект: еду на дом будут доставлять роботы.

Читать далее Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat
В Швейцарии запущено мобильное приложение для повышения безопасности бейсджамперов в регионе долины Лаутербруннен.

Показать больше

Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга

Этот контент был опубликован на Новая система должна улучшить координацию между спортсменами-экстремалами и пилотами вертолётов.

Читать далее Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга
Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Показать больше

Швейцарская политика

Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме

Этот контент был опубликован на Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Читать далее Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме
Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Показать больше

Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Читать далее Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген
Стоит ли отселять людей при малейшем риске? Как сообщила газета «Блик» в пятницу 29 августа, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».

Показать больше

Стоит ли отселять людей при малейшем риске?

Этот контент был опубликован на Стоит ли отселять людей при малейшем риске? Как сообщила газета «Блик» в пятницу 29 августа, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».

Читать далее Стоит ли отселять людей при малейшем риске?
Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Показать больше

Культура

Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Читать далее Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей
Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Показать больше

Культура

Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

Этот контент был опубликован на Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Читать далее Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури
Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Показать больше

Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF

Этот контент был опубликован на Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Читать далее Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF
Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Показать больше

Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Этот контент был опубликован на Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Читать далее Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Pari island in Indonesia

Показать больше

Как в Швейцарии климат стал предметом судебного разбирательства

Этот контент был опубликован на В Швейцарии скоро может начаться «климатический судебный процесс», ответчиком в котором является компания Holcim.

Читать далее Как в Швейцарии климат стал предметом судебного разбирательства
Holcim logo

Показать больше

Швейцарский концерн Holcim прекращает бизнес в России

Этот контент был опубликован на Цементный гигант хочет продать весь свой российский бизнес. Другие иностранные компании, вероятно, вскоре могут последовать за ним.

Читать далее Швейцарский концерн Holcim прекращает бизнес в России
Brücke über das Tal

Показать больше

Швейцарская история любви и ненависти к бетону

Этот контент был опубликован на Энтузиасты архитектуры испытывают ностальгию по этому материалу, а другим он кажется холодным и безликим.

Читать далее Швейцарская история любви и ненависти к бетону
girl in a cotton field in Uzbekistan

Показать больше

Что делать и кто виноват: если вам нанёс ущерб швейцарский концерн!

Этот контент был опубликован на Легко ли привлечь к ответственности швейцарские компании, ведущие бизнес за рубежом? Три конкретных случая из практики, в том числе из Узбекистана.

Читать далее Что делать и кто виноват: если вам нанёс ущерб швейцарский концерн!

Показать больше

Швейцария – мировой центр торговли сырьем

Этот контент был опубликован на Цифры впечатляют! Если в 2001 году швейцарские  компании, специализирующиеся на торговле сырьем, получили прибыли (до налогов) в размере 1,3 миллиарда франков, то в 2011 году этот показатель возрос уже до 20 миллиардов франков. Торгово-сырьевой сектор обеспечивает 3,5% ВВП Швейцарии, опережая туризм и машиностроение. Лидером здесь является Женева, которая стала важнейшей международной площадкой, специализирующейся на торговле нефтью.…

Читать далее Швейцария – мировой центр торговли сырьем

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR