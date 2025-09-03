Суд решит: допустим ли климатический иск против Holcim?

Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата. Keystone-SDA

Кантональный суд кантона Цуг рассмотрит вопрос о соблюдении процессуальных требований по иску против концерна Holcim, штаб-квартира которого находится в этом кантоне. Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари (Pulau Pari) требуют компенсации за «ущерб, вызванный изменением климата».

Остров Пари всё чаще подвергается наводнениям. Это, по словам истцов — трёх мужчин и одной женщины, — угрожает их средствам к существованию, праву на жизнь и праву на физическую неприкосновенность.

Иск подан при поддержке благотворительной организации Евангелическо-реформатской церкви Швейцарии (Heks), которая сопровождает процесс своей информационной кампанией.

По мнению истцов, концерн Holcim несёт свою долю ответственности за негативные последствия изменения климата, поэтому они требуют себе компенсационных выплат в размере 3 600 швейцарских франков каждому.

Эта сумма соответствует 0,42% от общего ущерба, причинённого изменением климата — именно такой вклад концерн Holcim внес, по мнению НКО Climate Accountability Institute, в совокупные промышленные выбросы CO₂ в мире начиная с 1750 года, то есть с начала эпохи индустриализации.

