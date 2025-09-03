Суд решит: допустим ли климатический иск против Holcim?
Кантональный суд кантона Цуг рассмотрит вопрос о соблюдении процессуальных требований по иску против концерна Holcim, штаб-квартира которого находится в этом кантоне. Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари (Pulau Pari) требуют компенсации за «ущерб, вызванный изменением климата».
Остров Пари всё чаще подвергается наводнениям. Это, по словам истцов — трёх мужчин и одной женщины, — угрожает их средствам к существованию, праву на жизнь и праву на физическую неприкосновенность.
Иск подан при поддержке благотворительной организации Евангелическо-реформатской церкви Швейцарии (Heks), которая сопровождает процесс своей информационной кампанией.
По мнению истцов, концерн Holcim несёт свою долю ответственности за негативные последствия изменения климата, поэтому они требуют себе компенсационных выплат в размере 3 600 швейцарских франков каждому.
Эта сумма соответствует 0,42% от общего ущерба, причинённого изменением климата — именно такой вклад концерн Holcim внес, по мнению НКО Climate Accountability Institute, в совокупные промышленные выбросы CO₂ в мире начиная с 1750 года, то есть с начала эпохи индустриализации.
Читайте также:
Показать больше
Как швейцарская фирма превратила бетон в поглотитель CO2
Кроме того, компания, по требованию истцов, должна продолжить процесс сокращения своих выбросов и более активно участвовать «в мерах по адаптации общества острова Пари к новым климатическим условиям». В кратком заявлении, оказавшемся в распоряжении агентства Keystone-SDA, концерн Holcim отметил:
«Кто и сколько может выбрасывать CO₂ — это, по нашему мнению, компетенция законодателя, а не вопрос для гражданского суда». Компания также сослалась на собственные климатические цели и уже достигнутое сокращение выбросов более чем на 50% (начиная с 2015 года).
На первом заседании кантонального суда само содержание иска ещё не будет рассматриваться: речь пойдёт лишь о том, допустим ли он в качестве такового. Из-за большого общественного интереса слушание состоится в зале Кантонального совета (парламента).
Двое истцов, Ибу Асмания (Ibu Asmania) и Ариф Пуджианто (Arif Pujianto), прибыли из Индонезии и выступят в суде лично. Каким путем пойдет процесс после заседания суда 3 сентября 2025 года, пока неизвестно. Попытка внесудебного примирения, обязательная для подачи гражданского иска в кантоне Цуг, состоялась ещё в июле 2022 года. После её провала теперь настала очередь обычного гражданского судопроизводства.
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Читайте также:
Показать больше
Производитель цемента Holcim и его климатическая стратегия
Показать больше
«Изменение климата не может оставаться вне правового поля»
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.