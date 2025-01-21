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Гендиректор Migros хотел бы сильнее ограничить «шоппинг-туризм»

Глава группы компаний Migros Марио Ирмингер (Mario Irminger) хотел бы еще сильнее ограничить «шоппинг-туризм» в европейское зарубежье.
Глава группы компаний Migros Марио Ирмингер (Mario Irminger) хотел бы еще сильнее ограничить «шоппинг-туризм» в европейское зарубежье. Keystone-SDA

Генеральный директор группы компаний Migros Марио Ирмингер (Mario Irminger) хотел бы еще сильнее ограничить «шоппинг-туризм» из Швейцарии в ближнее европейское зарубежье. «Снижение до 50 франков (освобожденной от уплаты НДС суммы покупок за рубежом на человека) было бы идеальным вариантом», — указал он в интервью газетам, выходящим в издательском холдинге CH Media.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Напомним, что с 1 января 2025 года безналоговый лимит покупок за рубежом был снижен с 300 до 150 швейцарских франков. Это значит, что в день один человек может закупиться в Германии или Франции на 150 франков, а не на 300, как раньше. «Эта корректировка — шаг в правильном направлении, направленный на сокращение масштабов шопинг-туризма», — отмечает глава крупнейшей в Швейцарии сети розничных супермаркетов.

Показателями по итогам 2024 года генеральный директор Migros остался вполне доволен. По его оценкам, объем продаж составил 32 млрд франков, что несколько выше, чем в 2023 году. Чистая прибыль тоже должна быть выше показателей 2023 года (тогда она оказалась относительно низкой — всего 175 миллионов франков). «Причиной такого слабого перформанса стали чрезвычайные расходы, а в 2024 году таких не было и ожидать их не стоит».

«Практически каждое домохозяйство в стране связано с Migros, эти связи выходят далеко за рамки просто покупок в супермаркете».
«Практически каждое домохозяйство в стране связано с Migros, эти связи выходят далеко за рамки просто покупок в супермаркете». Keystone / Christian Beutler

По словам Марио Ирмингера Migros продолжит налаживать и поддерживать прочные связи с жителями Швейцарии. «Практически каждое домохозяйство в стране связано с Migros, эти связи выходят далеко за рамки просто покупок в супермаркете, например, домохозяйства с миграционным прошлым часто впервые узнают о Migros, посещая организованные концерном языковые курсы».

Как заверил далее Марио Ирмингер, несмотря на увеличение степени популярности онлайн-форматов обучения языковые курсы и другие общеобразовательные курсы в рамках системы Klubschule Migros жертвой программы сокращения оперативных расходов не станут. «Конечно, такие языковые школы не являются самоокупаемыми. Но эта образовательная программа — один из важнейших столпов нашей культурной деятельности на благо общества».

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Одновременно концерн Migros планирует крупные инвестиции. В течение следующих пяти лет будут полностью модернизированы 350 супермаркетов этой ритейлинговой сети. Кроме того, планируется открыть 140 новых супермаркетов, увеличив общее количество торговых точек с 790 до 930. Только на эти проекты Migros планирует потратить 2 млрд франков.

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