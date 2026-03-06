The Swiss voice in the world since 1935
Кабмин Швейцарии расскажет о поставках ковидных вакцин

Федеральное правительство должно раскрыть контракты с фармацевтическими компаниями на поставку вакцин от Covid
Суд обязал правительство Швейцарии, Федеральный совет, раскрыть подробности договоров на закупку ковидных вакцин. Keystone-SDA

Правительство Швейцарии обязано раскрыть договора, заключённые с фармацевтическими компаниями на закупку вакцин против Covid-19. Федеральный административный суд недавно удовлетворил соответствующие обращения группы частных лиц.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Истцы, ссылаясь на Федеральный законВнешняя ссылка Швейцарии о праве доступа граждан к общественно релевантным правительственным документам (Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung / Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration), запросили доступ к договорам и контрактам, которые Федеральное ведомство здравоохранения страны (Bundesamt für Gesundheit, BAG) и Военно-фармацевтическое Ведомство Вооруженных сил Швейцарии заключали на закупку вакцин от Covid-19.

В частности, по мнению суда, нет оснований полагать, что раскрытие данной информации может поставить под угрозу внешнеполитические интересы Швейцарии. Кроме того, указал суд, не было представлено доказательств наличия общественного интереса в обязательном сохранении режима конфиденциальности в отношении цен, условий поставок и других положений указанных договоров. Решение суда пока не вступило в законную силу (по состоянию на 18 февраля 2026 года).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

