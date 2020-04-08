Больничные койки в реанимациях особенно востребованы в условиях кризиса. (Reuters / Michael Buholzer)

Во многих странах в последние годы власти последовательно сокращали количество больничных коек в реанимациях и отделениях интенсивной терапии. Нынешний кризис уже стал жесткой проверкой на степень устойчивости системы здравоохранения, прошедшей курс «финансового голодания», реформ и сокращений. Какова ситуация в Швейцарии в международном сравнении?

В связи с коронавирусным кризисом медицинские учреждения во всем мире попали в более или менее сложную ситуацию. Многие страны пытаются разными косвенными методами остановить распространение вируса, потому что они знают, что настоящая волна тяжелых случаев может просто разрушить их системы здравоохранения и уж по меньшей степени поставить клиники и больницы на грань тяжелейшего кризиса.

Швейцария входит в число стран с наибольшим числом выявленных и подтвержденных случаев заражения вирусом. Поэтому больницы и клиники Швейцарии тоже могут попасть в сложную ситуацию.

Больничных коек в реанимациях Швейцарии все меньше и меньше



betten_ch Grafik

Как видно из приведенного выше графика, в последние годы в Швейцарии количество больничных коек в отделениях интенсивной терапии в пересчете на 100 000 жителей, неуклонно снижалось. Одной из причин этого является снижение общего количества койко-мест в стационарах страны. С другой стороны, свою роль играет и постоянный и неуклонный рост численности населения Швейцарии, отсюда даже если бы абсолютное количество коек оставалось, все равно в пересчете на одного жителя страны этот показатель продолжал бы падать.

Швейцария – в международном «тренде»



int_time Grafik

Швейцария в этом отнюдь не одинока. Число мест в стационарах сокращается по всей Европе. За пределами Европы есть лишь несколько исключений, которые только подтверждают правило. Самый яркий пример — Южная Корея. В настоящее время эта страна имеет значительно больше коек в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи, чем еще 10 лет назад.

В Швейцарии и Греции число коек в стационарах равно



oecd Grafik

Если посмотреть на последние данные по государствам ОЭСР, то окажется, что Швейцария по количеству больничных коек на душу населения находится в средней трети на одном уровне с Эстонией, Грецией или Люксембургом. Япония и Южная Корея обладают в этой области значительно большим потенциалом. Там в больницах и клиниках на душу населения имеется более чем в два раза больше коек (чем в Швейцарии).

Количество коек в отделениях интенсивной терапии: Швейцария — середнячок!

В настоящее время в СМИ часто задают вполне понятные вопросы на предмет того, смогут ли клиники Швейцарии принять в своих отделениях интенсивной терапии всех тяжелых пациентов. Какие-либо надежные данные получить тут очень сложно, в зависимости от ситуации и от постановки вопроса мы будем иметь разные показатели. Тем не менее, группа ученых взяла на себя задачу собрать все эти цифры Европе по состоянию на 2012 год. Все они сведены в следующем графике.



graph_intensive_care Grafik

В 2012 году количество коек в отделениях интенсивной терапии в Швейцарии было несколько ниже среднего европейского показателя. Лидером здесь стала Германия, где на одного человека приходилось в 2,5 раза больше коек, чем в Швейцарии, а на последних местах оказались тогда Португалия и Швеция, где количество мест в реанимациях было в два раза меньше, чем в Швейцарии.

Цифры, безусловно, могли за последние восемь лет заметно измениться. Тем не менее, они примерно соответствуют данным, озвученным отдельными правительствами в самом начале коронавирусного кризиса. Поэтому пропорционально они, скорее всего, будут приблизительно соответствовать положению по состоянию на время до начала пандемии.

Надо учитывать, что сейчас многие страны начали активно наращивать свои мощности в области интенсивной терапии. Швейцария, в частности, получает поддержку от Вооруженных сил. В настоящее время власти также заказали швейцарскому производителю дополнительно 900 аппаратов ИВЛ.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!