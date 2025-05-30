The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Стареющее общество

Швейцарцы остаются верны наличным, несмотря на цифровую революцию

Швейцария стремительно переходит к цифровым формам оплаты, но население пока не готово отказаться от привычных банкнот и монет.
Швейцария стремительно переходит к цифровым формам оплаты, но население пока не готово отказаться от привычных банкнот и монет. Keystone / Gaetan Bally

Швейцария стремительно переходит к цифровым формам оплаты, но население не готово отказаться от привычных банкнот и монет. Почему же страна, известная своими финансовыми инновациями, так цепляется за наличные, считая их даже «символом свободы»?

Этот контент был опубликован на
7 минут

В основном я занимаюсь переводом, корректурой и публикацией статей для сайта SWI swissinfo.ch. Также иногда пишу обзоры прессы и собственные статьи о «швейцарских диковинках» - вещах, которые делают Швейцарию уникальной. Получив образование в области истории и религиоведения, я начал свою журналистскую карьеру на Радио Фрибура. После работы в отделе новостей Швейцарского телеграфного агентства в 2000 году я пришёл в SWI swissinfo.ch, где специализировался на федеральной политике и истории. Сейчас занимаюсь переводами, корректурой и подготовкой материалов.

Впервые в истории Швейцарии в сегменте повседневных покупок наличные деньги уступили первое место электронным формам оплаты. Тем не менее большинство швейцарцев по-прежнему предпочитают иметь при себе физические банкноты и монеты, что может показаться неожиданным на фоне общеевропейских тенденций. Переход к безналичным платежам в Швейцарии ускоряется уже несколько лет, а во время пандемии COVID-19 этот процесс стал особенно заметным: люди всё чаще выбирали цифровые форматы оплаты сначала по соображениям гигиены, а потом и просто из-за их удобства.

Ключевую роль в этом процессе сыграло развитие национальной платёжной инфраструктуры. Мобильное приложение Twint стало одним из центральных инструментов цифровой платежной революции. В 2023 году число отдельных финансовых транзакций, совершенных посредством системы Twint, достигло рекордных 773 миллионов — это на 31% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2017 году, когда приложение только запустили, таких операций за год было всего четыре миллиона.

Показать больше
Нынешняя серия швейцарских банкнот украшена не мостами или лицами известных людей, а руками людей совершенно неизвестных.

Показать больше

Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов

Этот контент был опубликован на Швейцарский национальный (Центральный) банк (SNB) планирует разработать новую серию банкнот и уже объявил конкурс на лучший дизайн.

Читать далее Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов

Тем не менее самые различные социологические исследования раз за разом фиксировали тот факт, что наличные сохраняют в общественном сознании швейцарцев доминирующее положение. Так, шестой Swiss Payment Monitor, подготовленный высшей школой прикладных наук Цюриха (ZHAW) совместно с Университетом Санкт-Галлена, показал: в 2023 году наличные всё ещё лидировали в сфере повседневных платежей, даже несмотря на заметное снижение их доли по сравнению с 2019 годом.

Внешний контент

Перелом произошёл в 2024 году. Согласно последнему отчёту Швейцарского национального (центрального) банка (SNB / ШНБ) о предпочтениях людей в способах оплаты, электронные формы впервые опередили наличные в категории «платежей на месте» — то есть в магазинах на кассах и так далее. Наибольшее распространение получили дебетовые карты, а мобильные платёжные приложения используются примерно в каждой пятой транзакции.

А кстати?

Показать больше
Так кому же выгодны исключительного электронные платежи? Каковы комиссионные затраты розничных торговцев?

Показать больше

Кому выгодны цифровые платежи?

Этот контент был опубликован на Так кому же выгодны исключительного электронные платежи? И каковы комиссионные затраты розничных торговцев?

Читать далее Кому выгодны цифровые платежи?

Возникает вопрос: исчезнут ли наличные в Швейцарии, как это уже наблюдается в ряде скандинавских стран? В Швеции, например, расплатиться наличными становится всё труднее — цифровые решения захватывают практически все сферы жизни. Однако Швейцарский национальный банк не считает такой сценарий для Швейцарии реалистичным. В докладе под названием «Станут ли наличные деньги в какой-то момент устаревшим (способом оплаты)Внешняя ссылка?» ШНБ подчёркивает: «Нам кажется, что банкноты и монеты больше никому не нужны. Но на практике всё гораздо сложнее».

Шведский опыт

Шведский опыт показывает, что чрезмерная «цифровизация» сферы повседневных платежей не обходится без рисков. Стремительное сокращение оборота наличных в стране вынудило власти принять меры по обеспечению их доступности для широких слоёв общества.

С 1 января 2020 года в Швеции действует законодательное положение, обязывающий банки гарантировать возможность снятия наличных в радиусе по меньшей мере 25 километров от места проживания каждого человека. Закон был принят практически единогласно: депутаты парламента сочли, что отказ от физических денег может ограничить доступ к базовым финансовым услугам для социально уязвимых категорий — например, людей без банковских счетов или смартфонов.

Мобильное приложение Twint стало одним из центральных инструментов цифровой платежной революции в Швейцарии.
Мобильное приложение Twint стало одним из центральных инструментов цифровой платежной революции в Швейцарии. Keystone / Peter Klaunzer

В Швейцарии, где решения подобного рода могут и обязаны выноситься на всенародный референдум, уже появилась гражданская инициатива в защиту наличных денег. Либертарианское движение Freiheitliche Bewegung Schweiz / Mouvement suisse pour la liberté / Movimento svizzero per la libertà MSL, сформировавшееся на волне критики антикризисных мер периода пандемии, запустило народную законодательную инициативуВнешняя ссылка под названием «Да — свободной и независимой швейцарской валюте в виде монет и банкнот (Наличные — это свобода)».

Её авторы требуют закрепить в Конституции право на использование наличных и предусмотреть обязательное народное голосование на референдуме в случае попыток заменить швейцарский франк другой валютой. Тем не менее подобные инициативы могут на практике оказаться избыточными. По данным опросаВнешняя ссылка, проведённого ШНБ осенью 2024 года, желание сохранить доступ к наличным как к полноценной форме оплаты выразили 95% респондентов. Это предпочтение также находит отражение в действующем законодательстве: в отличие от стран Европейского союза, где установлены жёсткие лимиты на наличные расчёты, в Швейцарии такие ограничения минимальны.

Показать больше
Глядя на дизайн иных выпускавшихся в прошлом купюр так и хочется спросить: как до такого только можно было вообще додуматься?

Показать больше

Откуда на швейцарской банкноте появилась «Пляска смерти»?

Этот контент был опубликован на Глядя на дизайн иных выпускавшихся в прошлом купюр так и хочется спросить: как до такого только можно было вообще додуматься?

Читать далее Откуда на швейцарской банкноте появилась «Пляска смерти»?

Так, во Франции и Италии предельная сумма наличного платежа составляет 1 000 евро, в Греции — 500 евро. Только в немногих странах, таких как Австрия, Кипр и Люксембург, никаких ограничений не предусмотрено. Новый регламент ЕС, вступающий в силу в 2027 году, установит общеевропейский потолок наличных платежей в 10 000 евро в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Швейцария сохраняет более либеральный подход. Единственным ограничением является обязанность предъявить удостоверение личности при осуществлении наличного платежа на сумму свыше 100 000 швейцарских франков. При пересечении границы также необходимо сообщать происхождение и назначение средств в сумме свыше 10 000 франков — но только по отдельному требованию таможни.

Конец ваучеров REKA

Цифровая революция затронула и еще одну швейцарскую «священную корову» — систему ваучеров фонда Reka (Schweizer REiseKAsse / «Швейцарская касса путешествий»). Основанный в 1939 году в качестве некоммерческой инициативы, фонд Reka способствует доступности отпусков, досуга и путешествий для самых широких слоёв населения.

Основной услугой фонда являются ваучеры Reka — особая форма платёжного средства, которые можно приобрести по сниженной цене (обычно через работодателей или профсоюзы) и использовать для оплаты отпусков, поездок на общественном транспорте, посещения музеев и других форм досуга.

Читайте также:

Показать больше
Монета номиналом 5 сантимов чеканится в своем неизменном виде с 1981 года. Тогдашнее решение заменить белую медно-никелевую монету желтой монетой из алюминиевой бронзы было вызвано необходимостью перестать путать в кошельках монетки в пять сантимов и монеты достоинством в ½ франка.

Показать больше

«Швейцарский пятачок», или Странная популярность неудобной монеты

Этот контент был опубликован на Её постоянно забывают в ящиках столов, тем не менее ее продолжают зачем-то чеканить. Почему швейцарский пятачок столь популярен?

Читать далее «Швейцарский пятачок», или Странная популярность неудобной монеты

На протяжении более 60 лет основным форматом оставались бумажные купоны, принимаемые более чем в 6 000 точках по всей стране. Эти ваучеры можно было приобрести в 4 500 компаниях и организациях с выгодным дисконтом — например, за 80 швейцарских франков вы получали купоны номиналом 100 франков. Теперь фонд Reka объявил о завершении этой эпохи: выпуск бумажных ваучеров прекратится в конце 2025 года.

Все уже выданные купоны останутся действительными без ограничения по срокам. Их заменят цифровые Reka-карты и электронные подарочные сертификаты. По словам директора фонда Роланда Людвига (Roland Ludwig), «цифровая трансформация услуг Reka укрепит их позиции как одного из самых востребованных социальных инструментов в Швейцарии».

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
56 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Читайте также:

Показать больше
Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка

Показать больше

Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка

Этот контент был опубликован на Президент швейцарского ЦБ отверг предложение о включении биткоина в структуру валютных резервов страны.

Читать далее Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
21 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
7 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцарские бизнес-компании по-прежнему охотно принимают от клиентов оплату наличными, а вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег.

Показать больше

Швейцарский бизнес не отказывается от наличных

Этот контент был опубликован на А вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег.

Читать далее Швейцарский бизнес не отказывается от наличных
Швейцарцы хранят верность наличным деньгам, однако они все реже и реже расплачиваются ими.

Показать больше

Швейцарцы любят наличные, но предпочитают расплачиваться картой

Этот контент был опубликован на Швейцарцы хранят верность наличным деньгам, однако они все реже и реже расплачиваются ими.

Читать далее Швейцарцы любят наличные, но предпочитают расплачиваться картой
Электронные безналичные платежи становятся все более распространенными в Швейцарии и именно поэтому «чаевые» превращаются в проблемный доход.

Показать больше

Чаевые становятся проблемой из-за электронных платежей

Этот контент был опубликован на Электронные безналичные платежи становятся все более распространенными в Швейцарии и именно поэтому «чаевые» превращаются в проблемный доход.

Читать далее Чаевые становятся проблемой из-за электронных платежей
Вслед за Советом кантонов Национальный совет также поддержал введение для просителей убежища и беженцев в стране специальных дебетовых карт.

Показать больше

Швейцария может ввести платежные карты для беженцев

Этот контент был опубликован на Вслед за Советом кантонов Национальный совет также поддержал введение для просителей убежища и беженцев в стране специальных дебетовых карт.

Читать далее Швейцария может ввести платежные карты для беженцев
Швейцарию потрясла серия нападений на банкоматы

Показать больше

Швейцарию потрясла серия нападений на банкоматы

Этот контент был опубликован на Политики встревожены и предлагают ряд мер в области противодействия иностранной организованной преступности.

Читать далее Швейцарию потрясла серия нападений на банкоматы

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR