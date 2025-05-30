Швейцарцы остаются верны наличным, несмотря на цифровую революцию

Швейцария стремительно переходит к цифровым формам оплаты, но население пока не готово отказаться от привычных банкнот и монет. Keystone / Gaetan Bally

Швейцария стремительно переходит к цифровым формам оплаты, но население не готово отказаться от привычных банкнот и монет. Почему же страна, известная своими финансовыми инновациями, так цепляется за наличные, считая их даже «символом свободы»?

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Впервые в истории Швейцарии в сегменте повседневных покупок наличные деньги уступили первое место электронным формам оплаты. Тем не менее большинство швейцарцев по-прежнему предпочитают иметь при себе физические банкноты и монеты, что может показаться неожиданным на фоне общеевропейских тенденций. Переход к безналичным платежам в Швейцарии ускоряется уже несколько лет, а во время пандемии COVID-19 этот процесс стал особенно заметным: люди всё чаще выбирали цифровые форматы оплаты сначала по соображениям гигиены, а потом и просто из-за их удобства.

Ключевую роль в этом процессе сыграло развитие национальной платёжной инфраструктуры. Мобильное приложение Twint стало одним из центральных инструментов цифровой платежной революции. В 2023 году число отдельных финансовых транзакций, совершенных посредством системы Twint, достигло рекордных 773 миллионов — это на 31% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2017 году, когда приложение только запустили, таких операций за год было всего четыре миллиона.

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Тем не менее самые различные социологические исследования раз за разом фиксировали тот факт, что наличные сохраняют в общественном сознании швейцарцев доминирующее положение. Так, шестой Swiss Payment Monitor, подготовленный высшей школой прикладных наук Цюриха (ZHAW) совместно с Университетом Санкт-Галлена, показал: в 2023 году наличные всё ещё лидировали в сфере повседневных платежей, даже несмотря на заметное снижение их доли по сравнению с 2019 годом.

Внешний контент

Перелом произошёл в 2024 году. Согласно последнему отчёту Швейцарского национального (центрального) банка (SNB / ШНБ) о предпочтениях людей в способах оплаты, электронные формы впервые опередили наличные в категории «платежей на месте» — то есть в магазинах на кассах и так далее. Наибольшее распространение получили дебетовые карты, а мобильные платёжные приложения используются примерно в каждой пятой транзакции.

А кстати?

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Возникает вопрос: исчезнут ли наличные в Швейцарии, как это уже наблюдается в ряде скандинавских стран? В Швеции, например, расплатиться наличными становится всё труднее — цифровые решения захватывают практически все сферы жизни. Однако Швейцарский национальный банк не считает такой сценарий для Швейцарии реалистичным. В докладе под названием «Станут ли наличные деньги в какой-то момент устаревшим (способом оплаты)Внешняя ссылка?» ШНБ подчёркивает: «Нам кажется, что банкноты и монеты больше никому не нужны. Но на практике всё гораздо сложнее».

Шведский опыт

Шведский опыт показывает, что чрезмерная «цифровизация» сферы повседневных платежей не обходится без рисков. Стремительное сокращение оборота наличных в стране вынудило власти принять меры по обеспечению их доступности для широких слоёв общества.

С 1 января 2020 года в Швеции действует законодательное положение, обязывающий банки гарантировать возможность снятия наличных в радиусе по меньшей мере 25 километров от места проживания каждого человека. Закон был принят практически единогласно: депутаты парламента сочли, что отказ от физических денег может ограничить доступ к базовым финансовым услугам для социально уязвимых категорий — например, людей без банковских счетов или смартфонов.

Мобильное приложение Twint стало одним из центральных инструментов цифровой платежной революции в Швейцарии. Keystone / Peter Klaunzer

В Швейцарии, где решения подобного рода могут и обязаны выноситься на всенародный референдум, уже появилась гражданская инициатива в защиту наличных денег. Либертарианское движение Freiheitliche Bewegung Schweiz / Mouvement suisse pour la liberté / Movimento svizzero per la libertà MSL, сформировавшееся на волне критики антикризисных мер периода пандемии, запустило народную законодательную инициативуВнешняя ссылка под названием «Да — свободной и независимой швейцарской валюте в виде монет и банкнот (Наличные — это свобода)».

Её авторы требуют закрепить в Конституции право на использование наличных и предусмотреть обязательное народное голосование на референдуме в случае попыток заменить швейцарский франк другой валютой. Тем не менее подобные инициативы могут на практике оказаться избыточными. По данным опросаВнешняя ссылка, проведённого ШНБ осенью 2024 года, желание сохранить доступ к наличным как к полноценной форме оплаты выразили 95% респондентов. Это предпочтение также находит отражение в действующем законодательстве: в отличие от стран Европейского союза, где установлены жёсткие лимиты на наличные расчёты, в Швейцарии такие ограничения минимальны.

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Так, во Франции и Италии предельная сумма наличного платежа составляет 1 000 евро, в Греции — 500 евро. Только в немногих странах, таких как Австрия, Кипр и Люксембург, никаких ограничений не предусмотрено. Новый регламент ЕС, вступающий в силу в 2027 году, установит общеевропейский потолок наличных платежей в 10 000 евро в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Швейцария сохраняет более либеральный подход. Единственным ограничением является обязанность предъявить удостоверение личности при осуществлении наличного платежа на сумму свыше 100 000 швейцарских франков. При пересечении границы также необходимо сообщать происхождение и назначение средств в сумме свыше 10 000 франков — но только по отдельному требованию таможни.

Конец ваучеров REKA

Цифровая революция затронула и еще одну швейцарскую «священную корову» — систему ваучеров фонда Reka (Schweizer REiseKAsse / «Швейцарская касса путешествий»). Основанный в 1939 году в качестве некоммерческой инициативы, фонд Reka способствует доступности отпусков, досуга и путешествий для самых широких слоёв населения.

Основной услугой фонда являются ваучеры Reka — особая форма платёжного средства, которые можно приобрести по сниженной цене (обычно через работодателей или профсоюзы) и использовать для оплаты отпусков, поездок на общественном транспорте, посещения музеев и других форм досуга.

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На протяжении более 60 лет основным форматом оставались бумажные купоны, принимаемые более чем в 6 000 точках по всей стране. Эти ваучеры можно было приобрести в 4 500 компаниях и организациях с выгодным дисконтом — например, за 80 швейцарских франков вы получали купоны номиналом 100 франков. Теперь фонд Reka объявил о завершении этой эпохи: выпуск бумажных ваучеров прекратится в конце 2025 года.

Все уже выданные купоны останутся действительными без ограничения по срокам. Их заменят цифровые Reka-карты и электронные подарочные сертификаты. По словам директора фонда Роланда Людвига (Roland Ludwig), «цифровая трансформация услуг Reka укрепит их позиции как одного из самых востребованных социальных инструментов в Швейцарии».

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