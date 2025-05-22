Швейцарцы уходят под землю: жильё в подвале становится модой

Подземные пространства больше не ассоциируются в стране исключительно с техническими помещениями и бомбоубежищами времён холодной войны. RTS

В условиях нехватки свободной земли под застройку, стремления к комфорту и приватности — а также под влиянием международных конфликтов (включая агрессию России против Украины) — в Швейцарии всё заметнее становится интерес к строительству подземных «квартир». Таков итог журналистского расследования швейцарской общественной телерадиокомпании RTS.

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В кантоне Во, в общине Пюиду (Puidoux), семья Жана-Даниэля Рэя (Jean-Daniel Rey) превратила старый сельский сарай в комфортное жилое пространство. Первоначально это была лишь летняя кухня с мансардной спальней и туалетом в огороде. Однако, как объяснил хозяин объекта в телепередаче Basik, выходящей на телеканале RTS, позднее семья захотела расширить дом, добавив современные ванную и туалет.

Поскольку здание находилось в зоне виноградников, где действует запрет на надземное расширение, увеличить площадь удалось только за счёт подземных площадей. Так, за счёт уклона местности, площадь бывшего сарая удалось расширить с 60 до более чем 100 м². Подземные пространства перестают быть техническими зонами — они становятся востребованным ресурсом.

Выход — в пространствах под землёй

По схожему принципу в 2023 году была реконструирована женевская вилла Mundi, расположенная в районе Колоньи (Cologny), где находится штаб-квартира Всемирного экономического форума. Архитектор Патрис Рейно (Patrice Reynaud), курировавший проект, объясняет: здание охраняется в качестве объекта архитектурного наследия, и достроить его вверх или вширь было невозможно. Единственным выходом стал уход под землю, благодаря чему площадь объекта увеличилась с 800 до почти 1750 м².

В Швейцарии бомбоубежища и защитные радиационные бункеры, расположенные в подвалах частных жилых домов, часто используются сейчас просто как склады или помещения для занятий хобби. Keystone / Alessandro Della Bella

«Ко мне всё чаще обращаются клиенты, желающие расширить свой дом за счёт подземных помещений», — говорит архитектор. По его словам, учитывая высокую стоимость земли и её ограниченность в Швейцарии, всё больше людей рассматривают возможность расширения подвальных площадей для их последующего полноценного использования.

Эта тенденция подкрепляется не только интересом частных владельцев, но и логикой развития рынка недвижимости. «Это площади, которые можно выгодно реализовать после реконструкции — зачастую они продаются лучше, чем традиционные подвалы или цокольные этажи. У застройщиков есть тем самым прямой экономический интерес. Частные домовладельцы, в свою очередь, получают дополнительные пространства».

Объективных данных нет

Команда телепрограммы Basik попыталась выяснить, насколько фактически увеличился объём подземного строительства в Швейцарии. Однако получить достоверные данные оказалось невозможно: в стране не существует централизированного кадастра подземных жилых сооружений. Разрешения на строительство выдаются общинами и муниципалитетами, и большинство из них не ведёт агрегированной статистики.

По словам Тьерри Ларжи (Thierry Largey), профессора права Лозаннского университета и специалиста по территориальному планированию, оценка реальных масштабов подземной застройки потребовала бы почти археологических усилий: «Нужно было бы поднимать каждое отдельное разрешение на строительство, выяснять, что и когда было построено. Это огромный объём работы, и пока никто систематически её не выполняет».

Вход в Центр для беженцев в городе Базель. Yvain Genevay

По мнению эксперта, однако, отсутствие централизированного учёта может привести к конфликтам, особенно с учётом увеличивающегося интереса к подземным площадям и их стратегического значения для развития городов.

Элитное измерение

Повышенный интерес к подземному строительству объясняется не только соображениями рационального использования пространства, но и вопросами безопасности. В Швейцарии наличие в доме убежища является нормативом, закреплённым в строительных нормах и правилах. Однако за последние годы подземное строительство приобрело новое — элитное — измерение, особенно среди состоятельных владельцев недвижимости.

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Раньше это были яхты и частные острова, но сегодня миллиардеры начали инвестировать в роскошные бункеры. Один из самых ярких примеров — подземный комплекс, построенный под поместьем главы корпорации Meta Марка Цукерберга на Гавайях. По данным СМИ, стоимость объекта составила около 100 миллионов долларов. Швейцария в стороне от этого тренда не осталась. По словам Кристиана Синигаджиа (Christian Sinigaglia), специалиста по проектированию защитных сооружений, запросы на создание частных бункеров премиум-класса поступают всё чаще.

Технологический пузырь

Один из последних его проектов — укрытие площадью 300 м², рассчитанное на трёх человек, с жилой зоной, раздевалкой, хаммамом, бассейном, сауной и техническими помещениями. Это уже не просто убежища — это автономные пространства, адаптированные под комфортную жизнь. По мнению американского писателя и исследователя технологий Дугласа Рашкоффа (Douglas Rushkoff), стремление сверхбогатых «уйти под землю» объясняется не столько страхом перед катастрофами.

Речь идет скорее о желании создать управляемую, безопасную и технологически контролируемую среду, изолированную от рисков внешнего мира. «Для некоторых идея апокалиптического бункера основана не на страхе, а на стремлении к абсолютному контролю. Это попытка построить собственную капсулу — некий технологический пузырь, виртуальную реальность, в которой можно жить, не сталкиваясь с угрозами реальной жизни», — резюмирует он.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.