После сделки с «Лукойлом» трейдера Gunvor обвиняют в связях с Россией

Компания предупреждает, что политические препятствия на пути сделки могут привести к дефициту топлива на рынке. Keystone / Martial Trezzini

Сделка Gunvor с «Лукойлом» стоимостью в 22 млрд долларов вызывает многочисленные вопросы о характере связей этого швейцарского трейдера с Россией. При этом сама компания предупреждает, что политические препятствия на пути сделки могут привести к дефициту топлива на рынке.

11 минут

Малькольм Мур (Malcolm Moore) в Абу-Даби и Анастасия Стогней (Anastasia Stognei) в Берлине, газета The Financial Times / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Gunvor warns of fuel shock as $22 billion Lukoil deal prompts concern over Russia ties Оригинал Читать далее Gunvor warns of fuel shock as $22 billion Lukoil deal prompts concern over Russia ties

Если сделка швейцарской компании Gunvor по приобретению зарубежных активов российского концерна «Лукойл» на сумму 22 млрд долларов будет заблокирована, Европу могут ожидать потери рабочих мест и перебои с поставками топлива. Об этом предупредил глава трейдера Торбьорн Тёрнквист (Torbjörn Törnqvist). Сделка предусматривает покупку нефтеперерабатывающих заводов «Лукойла» в Болгарии и Румынии, сетей автозаправочных станций в Европе и США, а также нефтегазовых месторождений на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке.

Показать больше

Показать больше Торговая политика Gunvor отказался от сделки с «Лукойлом» под давлением США Этот контент был опубликован на Министерство финансов США назвало швейцарского трейдера «марионеткой Кремля» и заявило, что не выдаст лицензию на операции с активами «Лукойла». Читать далее Gunvor отказался от сделки с «Лукойлом» под давлением США

По оценке Financial Times, этот шаг выведет Gunvor в первый эшелон глобальных сырьевых трейдеров, поставит её в один ряд с такими гигантами отрасли, как Vitol и Trafigura. Пока американские, британские и швейцарские регуляторы оценивают, может ли эта сделка вообще состояться, Торбьорн Тёрнквист заявил, что все допуски и разрешения должны быть выданы без промедления, иначе после вступления в силу новых санкций США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» (они начинают действовать 21 ноября 2025 года) избежать сбоев в поставках топлива не удастся. По его словам, приоритетом трейдера является сейчас продление общей операционной лицензии.

Внешний контент

«Масштаб этой сделки требует серьёзной регуляторной работы. Её невозможно завершить за две недели. Международные операции „Лукойла“ сейчас фактически парализованы — с компанией никто не может работать. Под угрозой тысячи рабочих мест, а перерабатывающие мощности могут быть дезорганизованы», — отметил он в интервью Financial Times. Это издание напоминает, что принадлежащий «Лукойлу» нефтеперерабатывающий завод в Бургасе (Burgas) обеспечивает более двух третей потребностей Болгарии в топливе, а завод Petrotel в Румынии — около трети национальных мощностей переработки.

Скорость и масштаб сделки удивили отрасль и породили сомнения, сможет ли Gunvor позволить себе такую покупку с финансовой точки зрения и насколько она прозрачна. Некоторые конкуренты задаются вопросом, как Gunvor, чья рыночная капитализация на конец первого полугодия 2025 года составляла лишь 6,6 млрд долларов, сможет профинансировать покупку в три с половиной раза большей стоимости. По данным Financial Times, один из возможных вариантов — финансировать покупку постепенно, используя прибыль от новых активов.

Ближайший соратник

По словам источника, близкого к Gunvor, сделка может быть оформлена по так называемой earn-out-структуре — без первоначального платежа и без внешнего финансирования. Средства, предназначенные для «Лукойла», будут размещены на условном счёте (escrow) и останутся там до тех пор, пока санкции против российской компании не будут сняты. Другие источники предполагают, что Gunvor может выступать лишь как временный хранитель активов, которые «Лукойл» намерен вернуть себе после окончания войны. Скорее всего, указал опытный сторонний эксперт, знакомый с российским энергетическим сектором, в сделке предусмотрено право обратного выкупа — даже если оно не прописано официально. Один из топ-менеджеров российской нефтяной компании подтвердил эту версию: он уверен, что сделка устроена именно так, и что «Лукойл» продолжит фактическое управление этими активами.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Глобальная торговля ОАЭ, Швейцария и торговля сырьём: соперничество или сотрудничество? Этот контент был опубликован на Эмират Дубай активно укрепляет свои позиции в качестве глобального центра торговли сырьевыми товарами. Что это означает для Швейцарии? Читать далее ОАЭ, Швейцария и торговля сырьём: соперничество или сотрудничество?

Один из трейдеров конкурирующей фирмы отметил, что Gunvor — единственная компания, которой можно было бы реально доверить такую роль. Торбьорн Тёрнквист (Torbjörn Törnqvist) отказался комментировать, как будет профинансирована сделка, но подчеркнул, что компания не настолько безрассудна, чтобы браться за проект такого масштаба, не просчитав всё заранее. «Финансовый аспект, конечно, есть. Как я объясню всё это нашим банкам? Они ведь задают те же вопросы, — сказал он. — Но в этом-то и заключается сила нашей компании. «Лукойл» тоже не пошёл бы на эту сделку, если бы считал, что мы не способны её реализовать».

Он также отверг предположения о том, что активы в конечном итоге вернутся под контроль «Лукойла», отметив, что правительства США и Великобритании, наложившие санкции, должны быть уверены в полном разрыве связей между этими активами и их бывшим владельцем. В условиях сделки прямо указано, что возврат активов невозможен даже в случае отмены санкций. «Это исключено», — уточнил Тёрнквист. Представители правительства США и «Лукойла» отказались от комментариев. При этом Тёрнквист допустил, что в будущем Gunvor может решить передать часть приобретённых активов другим владельцам. На вопрос, означает ли это возможное возвращение активов российским собственникам, он ответил: если санкции будут сняты, то это, вероятно, станет признаком нормализации отношений. «Сейчас же мы не ведём дел с российскими компаниями», — добавил он.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Швейцарский эксперт: «Торговля российской нефтью продолжается в Дубае» Этот контент был опубликован на Банки Швейцарии больше не финансируют торговлю сырьём, но трейдинг российскими газом и нефтью просто перемещается из Женевы в Дубай и Сингапур. Читать далее Швейцарский эксперт: «Торговля российской нефтью продолжается в Дубае»

По словам главы Gunvor, переговоры с «Лукойлом» начались ещё до введения новых санкций в отношении этой компании и постепенно переросли в более масштабную инициативу. Источники, знакомые с ситуацией, уточняют, что другие крупные трейдеры, которые могли бы заинтересоваться такими активами, включая Vitol и Trafigura, участия в переговорах не принимали. Тем не менее сделка возродила спекуляции о прежних связях швейцарского трейдера с Кремлём.

«Возмутительные утверждения»

Группа Gunvor была основана в конце 1990-х годов Торбьорном Тёрнквистом и Геннадием Тимченко, одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина. Вскоре после своего основания компания вошла в число крупнейших мировых нефтетрейдеров, контролируя более четверти всех морских поставок российской нефти, и долгое время считалась структурой, тесно связанной с президентом России Владимиром Путиным. В 2014 году, после аннексии Крыма, США заявили, что российский лидер якобы имеет личные финансовые интересы в Gunvor (это утверждение трейдер назвал «возмутительным»). Одновременно санкции были наложены на ещё одного основателя компании, на Геннадия Тимченко, который продал потом свою долю Торбьорну Тёрнквисту.

С тех пор Gunvor последовательно дистанцировалась от России, распродав или свернув почти все операции в этой стране, включая 30-процентную долю в крупной угледобывающей компании Kolmar, сохранив лишь 26-процентный миноритарный пакет в нефтяном терминале Усть-Луга, расположенном у границы с Эстонией. Как сообщили в Gunvor в интервью Financial Times, трейдер рассматривал возможность продажи и этого актива, но пока это оказалось непрактичным или юридически невозможным. Во время сделки с Kolmar эту компанию возглавлял Сергей Цивилёв, ныне министр энергетики России и муж двоюродной сестры Путина. Позже он постепенно увеличил свою долю в Kolmar до 70 %, а затем формально передал её жене; неизвестно, остаётся ли она владелицей этих активов и сейчас.

В Gunvor подчёркивают, что Геннадий Тимченко не имел отношения к сделке с «Лукойлом», хотя, по данным FT, её утверждение практически наверняка потребовало личного одобрения Путина. «Нет, ни в какой форме (ничего такого не имело места). Геннадий Тимченко ещё в 2014 году полностью продал свою долю в Gunvor и утратил любое влияние на компанию», — заявил её представитель. Отдаляясь от России, Gunvor постепенно укрепляет позиции в США: американское подразделение насчитывает сейчас около 200 сотрудников, обеспечивает примерно 30 % продаж и финансируется почти 3 млрд долларов кредитов от международных банков во главе с Citibank. В прошлом году компания разместила среди американских инвесторов облигации на почти 400 млн долларов. Один из банкиров, связанных с энергетическим сектором, отметил, что Gunvor может попытаться заручиться поддержкой Вашингтона, пообещав Белому дому создать полностью изолированный от России бизнес-контур с использованием только американских банков и юрфирм.

«Вы ведь этого и хотите»

По данным Financial Times, международные активы Lukoil International в 2023 году оценивались более чем в 22 млрд долларов. В это портфолио входят 75-процентная операционная доля в иракском месторождении West Qurna-2, производящем 480 тысяч баррелей нефти в день, и 10 % в газовом проекте Ghasha в Абу-Даби. Пока неизвестно, согласятся ли партнёры «Лукойла» на передачу активов Gunvor или воспользуются правом преимущественной покупки. «Компания Gunvor традиционно не занимается управлением добывающими активами, поэтому такая сделка выглядит нетипично, — сказал другой инвестор. — Все партнёры „Лукойла“ будут внимательно изучать, какие юридические права у них есть по своим контрактам в связи с продажей доли „Лукойла“ компании Gunvor».

Показать больше

Показать больше Как Дубай стал для российской нефти «новой Женевой» Этот контент был опубликован на После того, как Швейцария присоединилась к санкциям против России, часть мировой торговли нефтью переместилась из Конфедерации на Ближний Восток. Читать далее Как Дубай стал для российской нефти «новой Женевой»

Но он добавил также, что раз уж Gunvor покупает не отдельные активы, а всю холдинговую компанию, которой эти активы принадлежат, то формально пункты контрактов о преимущественном праве выкупа частей этого холдинга могут не сработать — ведь юридически собственником месторождений остаётся та же компания, просто меняется владелец её акций. Если Gunvor и в самом деле сумеет довести сделку до конца, то, как полагают аналитики консалтинговой компании Welligence Energy Analytics, она превратит швейцарского трейдера в одного из ведущих мировых игроков на рынке добычи нефти и газа с активами почти в 20 странах мира.

В 2022 году международные предприятия «Лукойла» производили около 300 тысяч баррелей газа и 80 тысяч баррелей нефти в сутки, однако эксперты Welligence считают, что добыча может вырасти к 2040 году до 1 млн баррелей — то есть примерно до четверти от нынешнего уровня добычи компании Shell. Хотя стоимость сделки и возродила прежние слухи о связях Gunvor с Кремлём, Тёрнквист призывает критиков смотреть на её суть. «Я понимаю, что мою репутацию ставят под сомнение, но давайте смотреть на факты: мы не укрепляем связи с Россией, а, наоборот, переводим активы из российских рук в западные. Это ведь то, чего вы сами и хотите».

Copyright The Financial Times Limited 2025

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch