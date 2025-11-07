The Swiss voice in the world since 1935
Gunvor отказался от сделки с «Лукойлом» под давлением США

Министерство финансов США назвало швейцарского трейдера «марионеткой Кремля» и заявило, что не выдаст лицензию на операции с активами «Лукойла».
Министерство финансов США назвало швейцарского трейдера «марионеткой Кремля» и заявило, что не выдаст лицензию на операции с активами «Лукойла». Keystone

После того, как власти США предприняли шаги, направленные на предотвращение сделки, швейцарская сырьевая торговая компания Gunvor заявила в четверг 6 ноября 2025 года, что отказывается от покупки зарубежных активов российского «Лукойла».

Эми Маккиннон (Amy Mackinnon), Вашингтон, США, Джейми Смит (Jamie Smyth), Нью-Йорк, США, Анастасия Стогней (Anastasia Stognei), Берлин, Германия, газета The Financial Times / портал Swissinfo

В сообщении Министерства финансов США, опубликованном в четверг в социальной сети X, говорится, что ведомство не выдаст Gunvor лицензию на управление активами «Лукойла» «до тех пор, пока Путин продолжает бессмысленные убийства в Украине». Минфин США охарактеризовал Gunvor — компанию, основанную близким союзником президента России Владимира Путина, но в последние годы стремившуюся дистанцироваться от этой страны, — как «марионетку Кремля».

Вскоре после этой публикации Gunvor заявила, что отзывает своё предложение о покупке международных активов «Лукойла». Ранее компания предупреждала, что в случае срыва сделки в Европе возможны потери рабочих мест. «Лукойл» искал покупателей на свои зарубежные подразделения, включая активы в США, после того как администрация президента Дональда Трампа в прошлом месяце ввела в отношении этого российского нефтяного гиганта масштабные санкции.

Эти меры, затронувшие также подконтрольную Кремлю компанию «Роснефть», усилили давление Вашингтона на Путина с целью положить конец его войне в Украине. Компания Gunvor заявила, что утверждения Минфина США в её адрес «в корне ошибочны и ложны», подчеркнув, что «на протяжении более десяти лет компания последовательно дистанцируется от торговли российской нефтью, при этом она продала свои российские активы и публично осудила полномасштабное вторжение России в Украину».

Как заявили затем в компании, «мы приветствовали бы намерение (властей США) исправить это очевидное недоразумение. А тем временем Gunvor отзывает своё предложение о покупке международных активов „Лукойла“». «Лукойл» не предоставил пока никаких комментариев. Заявление Минфина США стало ещё одним этапом в рамках усилий Вашингтона по блокированию каналов экспорта российской нефти, ключевого источника финансирования войны Путина против Украины. Одновременно под удар попала и сама Gunvor, оказавшаяся втянутой в геополитические последствия этого решения.

Ранее Financial Times сообщала (см. материал выше), что «Лукойл» намерен после введения американских санкций продать компании Gunvor свои зарубежные активы в Европе и на Ближнем Востоке на сумму 22 миллиарда долларов. Сделка включала нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии, сеть автозаправочных станций в США и Европе, а также нефтегазовые месторождения на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке. Швейцарская компания Gunvor была основана в 1990-е годы Торбьорном Тёрнквистом и Геннадием Тимченко, одним из ближайших союзников Путина. В 2014 году Минфин США заявил, что Путин якобы владеет инвестициями в Gunvor. После аннексии Крыма Тимченко попал под санкции и продал свою долю Тёрнквисту, который и поныне возглавляет компанию. Представитель Gunvor ранее сообщил FT, что с момента продажи Тимченко долей в этой комании «он не имеет к ней никакого отношения».

Заявление Минфина США, ставшее первым публичным комментарием по поводу сделки Gunvor с российской нефтяной компанией, ставит под вопрос будущее этих активов, поскольку санкции должны вступить в силу уже 21 ноября 2025 года. На прошлой неделе Gunvor предупреждала, что в случае запрета на покупку зарубежных активов «Лукойла» Европе грозят потери рабочих мест и сбои в поставках топлива. В интервью Financial Times Тёрнквист отметил, что все разрешения необходимо выдать в срочном порядке, чтобы избежать после вступления в силу новых санкций перебоев с снабжением топливом.

«Эту сделку невозможно завершить за две недели. Вся международная деятельность „Лукойла“ парализована. Никто не может с ними работать. Под угрозой множество рабочих мест, а работа нефтеперерабатывающих мощностей может оказаться серьёзно нарушенной», — сказал он. Нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Бургасе обеспечивает более двух третей потребностей Болгарии в топливе, а предприятие Petrotel в Румынии составляет около одной трети всех мощностей по переработке нефти в стране. Кроме того, «Лукойл» управляет в США сетью из примерно 200 автозаправочных станций и магазинов шаговой доступности.

Copyright The Financial Times Limited 2025

