Пониженные пошлины США могут вступить в силу уже в декабре

Министр экономики Швейцарии рассчитывает на то, что сниженные американские таможенные пошлины на импорт из Швейцарии начнут действовать с начала декабря 2025 года.

Федеральный советник Ги Пармелен (Guy Parmelin) рассчитывает на то, что сниженные американские таможенные пошлины на импорт из Швейцарии начнут действовать с начала декабря. «Швейцария со своей стороны готова (к введению таких тарифов)», — заявил Пармелен в субботней программе Samstagsrundschau на радио SRF. Американской стороне, по его словам, на подготовку потребуется больше времени.

Чуть больше недели назад Швейцария и США подписали совместную декларацию о намерениях, предусматривающую снижение таможенных пошлин на импорт из Швейцарии с 39 процентов до 15 процентов. Ги Пармелен подчеркнул, что не воспринимает достигнутую договорённость как какой-то «триумф»: «Но все-таки теперь у нас ситуация прояснилась, а это важно для стабильности (экономики)».

«То, что мы сделали, — это реальная политика», — указал министр. Соединённые Штаты, по его словам, для Швейцарии крайне важны. Для такого небольшого, ориентированного на экспорт государства с населением всего около девяти миллионов человек, как Швейцария, «абсолютно необходимо» проводить реальную политику. Возражения о том, что Швейцария якобы пошла на слишком большие уступки, он отверг, тем более что пока существует только Декларация о намерениях.

«Теперь нам предстоит вести переговоры, и Швейцария тоже сможет выдвигать определённые требования — например, добиваться большего количества исключений», — подчеркнул Ги Пармелен. Так или иначе, всё это станет элементом будущих переговоров. Министр экономики вновь опроверг и подозрения в том, что представители швейцарского бизнеса имели доступ к закрытой информации, включая проект соглашения. «Хочу ясно сказать: они никогда не получали никаких секретных или конфиденциальных документов», — подчеркнул он.

По его словам, полномочия вести переговоры были и остаются исключительно у Федерального совета. Перед нашумевшей встречей швейцарских предпринимателей с президентом США Дональдом Трампом, подаривших ему часы и золотой слиток, им предоставили «лишь общедоступные статистические данные и проинформировали о текущем состоянии консультаций с Вашингтоном».

