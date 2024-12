Давосский форум пересмотрит в 2025 году систему аккредитации

Всемирный экономический форум ВЭФ в десять раз увеличит стоимость аккредитации для некоторых типов гостей и участников Форума. Keystone

Всемирный экономический форум ВЭФ в десять раз увеличит стоимость аккредитации для некоторых типов гостей и участников Форума. Цель: оттеснить на второй план «сравнительно честные» маркетинговые уловки, с помощью которых компании пытаются паразитировать за счет имиджа ВЭФ. Изменения, запланированные на январь 2025 года, обсуждались со спонсорами на этой неделе в Женеве, что подтверждают инсайдеры и источники, присутствовавшие на этих консультациях.

6 минут

Стивен Фоли (Stephen Foley), газета Financial Times Доступно на 2 других языках English en Davos entourages will face 10-fold price increase next year Оригинал Читать далее Davos entourages will face 10-fold price increase next year

Español es Asistentes a Davos se enfrentarán a precios 10 veces más altos el año próximo Читать далее Asistentes a Davos se enfrentarán a precios 10 veces más altos el año próximo

Показать больше

Показать больше Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ. Читать далее Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

ВЭФ, как известно, предлагает гостям форума «второго уровня» аккредитации (пропуска / бейджи), позволяющие участвовать в мероприятиях вместе с «капитанами экономики», из которых собственно и формируется пул официальных участников Давосского форума. Стоимость таких «пропусков» возрастет со 100 швейцарских франков (115 долларов) до 1 000 швейцарских франков. Такие бейджи (аккредитации) дают право доступа в некоторые закрытые ареалы ВЭФ, но не в главный Конференц-центр, то есть туда, где мировые лидеры и руководители глобальных компаний могут общаться в перерывах между панельными дискуссиями, посвященные вопросам мировой экономики, социального неравенства и негативных последствий изменения климата.

Внешний контент

Стоимость самого «элитного бейджа» составляет 27 тыс. франков на человека. Но хорошая новость состоит в том, что аккредитации более низкого уровня станут с 2025 года доступны более широкому кругу участников ВЭФ, включая мелких спонсоров и доноров Форума. Эта мера призвана привлечь бизнес-руководителей среднего звена обещаниями расширенных возможностей общения с другими участниками Форума. «Это всё похоже на стремление загрести за один раз побольше денег. Такое впечатление, что (к шефам) пришел отдел маркетинга и сказал, что публика недооценивает бренд Давосского форума. Честно говоря, я вообще не представляю, где они собираются разместить всех этих людей, с учетом того, что на Форуме обычно и так не протолкнуться», — указал представитель одного из крупных спонсоров ВЭФ.

Каждый год Всемирный экономический форум в Давосе приводит к тому, что население небольшого швейцарского горнолыжного курорта увеличивается мгновенно и в очень значительной степени. Местные фирмы и промышленные предприятия пользуются моментом и начинают «ковать железо», сдавая свои площади мировым корпорациям, желающим устроить в Давосе «витрину», на базе которой они могли бы рекламировать свои услуги и продукцию, проводя встречи с потенциальными клиентами. С этой же целью в 2025 году ВЭФ намерен ввести в строй рядом с основным Конференц-центром в центре города новое модульное здание контейнерного типа, с тем чтобы разместить в нем своих администраторов и поучаствовать в ажиотажном спросе, возникающем на рынке недвижимости.

Показать больше

Показать больше Как «человек давосский» монополизировал капитализм Этот контент был опубликован на Почему, несмотря на все свои недостатки, Давосский форум все еще стоит того, чтобы нам нем оказаться. Читать далее Как «человек давосский» монополизировал капитализм

Спонсорам же Форум сообщил, что они смогут арендовать там помещения для своих целей за 150 тыс. швейцарских франков за одну неделю. ВЭФ по уставу является некоммерческой организацией, тем не менее в числе своих почти 120 «стратегических партнеров» находятся крупнейшие мировые компании — от технологических гигантов до банков и компаний сферы услуг. При этом в последние годы увеличилось и число небольших корпоративных спонсоров Форума, в результате чего общее число компаний-партнеров ВЭФ достигло девяти сотен. Учитывая это ВЭФ намерен позволить этому дальнему кругу корпоративных спонсоров проводить свои собственные мероприятия, но под официальным брендом Давоса — разумеется, за определенную плату.

Согласно представленному плану, заплатив 45 000 швейцарских франков, та или иная компания сможет вести прямую трансляцию со своих собственных панельных дискуссий, проходящих как бы в рамках программы общего Давосского форума, используя при этом специальную программу-приложение, созданную для участников ВЭФ. Со своей стороны Форум должен будет получить гарантии того, что все эти сессии будут соответствовать его ценностям и миссии, в основе которой лежит «продвижение лучших образцов человеческих изобретательности, предприимчивости и инновационного духа». Скорее всего, как стало известно после упомянутых консультаций в Женеве на этой неделе, порядок и форма оплаты таких услуг Форума могут еще быть изменены.

Показать больше

Показать больше Десять фактов о Всемирном экономическом форуме в Давосе Этот контент был опубликован на Что такое ВЭФ? Кто приезжает в Давос? Сколько Швейцария тратит на обеспечение безопасности? Об этом подробнее в нашем материале. Читать далее Десять фактов о Всемирном экономическом форуме в Давосе

Так или иначе, эти частные сессии будут отличаться от официальной программы Форума, составленные с участием мировых политических лидеров и руководителей компаний. Идея заключается в том, чтобы поставить, так сказать, знак качества ВЭФ на некоторые мероприятия, которые в последние годы появились на задворках форума, и оттеснить тем самым на второй план самые разные «сравнительно честные» корпоративные маркетинговые уловки, с помощью которых компании пытаются паразитировать на имидже Давосского форума. «Цель — предоставить партнерам за пределами официальной программы больше возможностей презентовать свое лидерство в области инновационных идей и заработать тем самым себе дополнительные репутационные бонусы», — заявил представитель ВЭФ.

Новая аккредитационная система «предоставит доступ к эксклюзивным локациям, расположенным в зоне безопасности Форума, а также к полноценным цифровым сервисам ВЭФ, позволяющим ориентироваться в экосистеме Давоса, взаимодействовать друг с другом и быть упомянутым в приложении Всемирного экономического форума наряду с официальными участниками». Как информирует ВЭФ, на ежегодной сессии Форума 2025 года, которая пройдет с 20 по 24 января, в центре дебатов будут находиться проблемы и вопросы, связанные с «реагированием на актуальные геополитические потрясения, с мерами по стимулированию промышленного роста с целью повышения уровня жизни людей, а также с проблемой формирования справедливого и „инклюзивного“ процесса т. н. энергетического перехода».

Показать больше

Показать больше Давосский форум в исторической перспективе Этот контент был опубликован на Как описанный у Томаса Манна в «Волшебной горе» курорт стал местом дискуссий лидеров мировой политики и культуры? Наш обзор. Читать далее Давосский форум в исторической перспективе

Напомним, что недавно в адрес основателя ВЭФ Клауса Шваба были выдвинуты, им отрицаемые, обвинения в дискриминации и сексуальных домогательствах, так что сейчас подготовка к очередной сессии Форума проходит в обстановке пристального внимания общественности и СМИ к корпоративной культуре ВЭФ. Проведение аудиторского анализа этой культуры Попечительский совет ВЭФ поручил независимой юридической компании. На данный момент (начало ноября 2024 года, прим. ред. рус.) аудит еще не завершен.

Copyright The Financial Times Limited 2024

© 2024 The Financial Times Ltd. Все права защищены.