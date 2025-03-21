Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Транснациональные концерны

Ежемесячно Swisscom фиксирует более 200 миллионов кибератак

Как сообщил генеральный директор Swisscom Кристоф Эшлиманн, это соответствует примерно 77 кибератакам в секунду.
Как сообщил генеральный директор Swisscom Кристоф Эшлиманн, это соответствует примерно 77 кибератакам в секунду. Keystone-SDA

Количество кибератак на инфраструктуру Swisscom растет год от года. Как сообщил генеральный директор госкомпании Swisscom* Кристоф Эшлиманн (Christoph Aeschlimann) в интервью газете NZZ am Sonntag, в настоящее время компания фиксирует более 200 миллионов атак ежемесячно.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше
Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Показать больше

Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ.

Читать далее Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

Это соответствует примерно 77 кибератакам в секунду. По словам Кристофа Эшлиманна, сегодня для совершения хакерской атаки даже не требуются специальные навыки, поскольку киберпреступность уже доступна на рынке просто как обычная услуга. «Всё, что видно и уязвимо, подвергается атакам», — отметил Кристоф Эшлиманн. Он также добавил, что незащищённый компьютер может быть обнаружен и взломан менее чем за пять минут после подключения к сети.

При этом руководитель Swisscom отказался назвать страны, из которых чаще всего исходят атаки, указав лишь, что киберпреступники действуют по всему миру, занимаясь вымогательством. В условиях нарастающей кибер-угрозы компания значительно увеличивает вложения в защиту от кибератак. «В Swisscom сейчас более трёхсот специалистов, занимающихся кибербезопасностью компании и её клиентов», — подчеркнул Кристоф Эшлиманн.

Помимо этого, по его словам, Swisscom активно взаимодействует с федеральным правительством, армией и спецслужбами для обмена информацией и усиления защитных барьеров на пути киберпреступников. В целом Кристоф Эшлиманн высоко оценивает уровень кибербезопасности швейцарских компаний: «Швейцария в целом хорошо справляется с задачей (противодействия киберпреступности). Многие компании обеспечивают отличную защиту».

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

В то же время он указал на существование сотен серверов, защита которых остаётся недостаточной, и призвал к принятию необходимых мер. Тот факт, что федеральное правительство сохраняет контрольный пакет акций Swisscom, объясняя это соображениями национальной безопасности и суверенитета, подтверждает, что власти страны адекватно понимают важность наличия адекватной киберзащиты.

* Swisscom — крупнейшая телекоммуникационная компания Швейцарии со штаб-квартирой в городе Иттиген (Ittigen), кантон Берн. Компания предоставляет услуги мобильной и стационарной связи, доступа в интернет, телевидения и IT-решений как для частных, так и для корпоративных клиентов. Основной акционер Swisscom — федеральное правительство Швейцарии, владеющее контрольным пакетом акций.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
45 Отметки «мне нравится»
41 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
137 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В четверг 20 марта кантон Цуг торжественно отметил избрание Мартина Пфистера (Martin Pfister) новым членом Федерального совета Швейцарии.

Показать больше

Кантон Цуг встретил «своего министра» Мартина Пфистера

Этот контент был опубликован на В четверг 20 марта кантон Цуг торжественно отметил избрание Мартина Пфистера (Martin Pfister) новым членом Федерального совета Швейцарии.

Читать далее Кантон Цуг встретил «своего министра» Мартина Пфистера
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis)

Показать больше

Швейцария проведет форум по вопросам мира в Нагорном Карабахе

Этот контент был опубликован на Швейцария должна как можно скорее организовать международный форум, посвященный вопросам мира в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Читать далее Швейцария проведет форум по вопросам мира в Нагорном Карабахе
Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BfS) вынуждено сократить объем предоставляемых услуг.

Показать больше

Ведомство статистики Швейцарии вынуждено экономить

Этот контент был опубликован на Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BfS) вынуждено сократить объем предоставляемых услуг.

Читать далее Ведомство статистики Швейцарии вынуждено экономить
Согласно швейцарскому законодательству, участие в вооружённых конфликтах в качестве наёмника граждан Швейцарии карается лишением свободы на срок до трёх лет.

Показать больше

Швейцарских граждан обвиняют в наёмничестве в пользу Украины

Этот контент был опубликован на Пророссийские ресурсы публикуют данные предполагаемых швейцарских наемников в Украине.

Читать далее Швейцарских граждан обвиняют в наёмничестве в пользу Украины
Личные данные лиц, въезжающих в Европу, будут автоматически фиксироваться на границах стран-участниц Шенгенского соглашения.

Показать больше

Швейцария будет фиксировать данные лиц из нешенгенских стран

Этот контент был опубликован на Личные данные лиц, въезжающих в Европу, будут автоматически фиксироваться на границах стран-участниц Шенгенского соглашения.

Читать далее Швейцария будет фиксировать данные лиц из нешенгенских стран
Соавтор исследования Хансйорг Шмид (Hansjörg Schmid).

Показать больше

Антимусульманские настроения в Швейцарии: результаты исследования

Этот контент был опубликован на Антимусульманские настроения затрагивают все сферы жизни в Швейцарии: таков итог первого фундаментального исследования проблемы.

Читать далее Антимусульманские настроения в Швейцарии: результаты исследования

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Их жертвами стали несколько швейцарских муниципалитетов и банков, а также, возможно, сеть розничной торговли Coop и швейцарские русскоязычные СМИ.

Показать больше

Российские хакеры нанесли удар по Швейцарии

Этот контент был опубликован на Их жертвами стали несколько швейцарских муниципалитетов и банков, а также, возможно, сеть розничной торговли Coop и швейцарские русскоязычные СМИ.

Читать далее Российские хакеры нанесли удар по Швейцарии
В рамках своей перспективной стратегии безопасности Швейцария отдает приоритет организации киберзащиты и сотрудничеству с НАТО.

Показать больше

Киберзащита и кооперация с НАТО — приоритеты Швейцарии

Этот контент был опубликован на В рамках своей перспективной стратегии безопасности Швейцария отдает приоритет организации киберзащиты и сотрудничеству с НАТО.

Читать далее Киберзащита и кооперация с НАТО — приоритеты Швейцарии
Хакерская атака парализовала работу платформы OneLog, которую используют многие швейцарские медиакомпании.

Показать больше

Произведена хакерская атака на швейцарские СМИ

Этот контент был опубликован на Хакерская атака парализовала работу платформы OneLog, которую используют многие швейцарские медиакомпании..

Читать далее Произведена хакерская атака на швейцарские СМИ
Ряд сайтов швейцарских структур и организаций, участвующих в саммите по Украине, подверглись кибератакам хакеров.

Показать больше

Кибератаки на Швейцарию в связи с саммитом по Украине

Этот контент был опубликован на Ряд сайтов швейцарских структур и организаций, участвующих в саммите по Украине, подверглись кибератакам хакеров.

Читать далее Кибератаки на Швейцарию в связи с саммитом по Украине

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR