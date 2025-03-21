Ежемесячно Swisscom фиксирует более 200 миллионов кибератак

Как сообщил генеральный директор Swisscom Кристоф Эшлиманн, это соответствует примерно 77 кибератакам в секунду. Keystone-SDA

Количество кибератак на инфраструктуру Swisscom растет год от года. Как сообщил генеральный директор госкомпании Swisscom* Кристоф Эшлиманн (Christoph Aeschlimann) в интервью газете NZZ am Sonntag, в настоящее время компания фиксирует более 200 миллионов атак ежемесячно.

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Это соответствует примерно 77 кибератакам в секунду. По словам Кристофа Эшлиманна, сегодня для совершения хакерской атаки даже не требуются специальные навыки, поскольку киберпреступность уже доступна на рынке просто как обычная услуга. «Всё, что видно и уязвимо, подвергается атакам», — отметил Кристоф Эшлиманн. Он также добавил, что незащищённый компьютер может быть обнаружен и взломан менее чем за пять минут после подключения к сети.

При этом руководитель Swisscom отказался назвать страны, из которых чаще всего исходят атаки, указав лишь, что киберпреступники действуют по всему миру, занимаясь вымогательством. В условиях нарастающей кибер-угрозы компания значительно увеличивает вложения в защиту от кибератак. «В Swisscom сейчас более трёхсот специалистов, занимающихся кибербезопасностью компании и её клиентов», — подчеркнул Кристоф Эшлиманн.

Помимо этого, по его словам, Swisscom активно взаимодействует с федеральным правительством, армией и спецслужбами для обмена информацией и усиления защитных барьеров на пути киберпреступников. В целом Кристоф Эшлиманн высоко оценивает уровень кибербезопасности швейцарских компаний: «Швейцария в целом хорошо справляется с задачей (противодействия киберпреступности). Многие компании обеспечивают отличную защиту».

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В то же время он указал на существование сотен серверов, защита которых остаётся недостаточной, и призвал к принятию необходимых мер. Тот факт, что федеральное правительство сохраняет контрольный пакет акций Swisscom, объясняя это соображениями национальной безопасности и суверенитета, подтверждает, что власти страны адекватно понимают важность наличия адекватной киберзащиты.

* Swisscom — крупнейшая телекоммуникационная компания Швейцарии со штаб-квартирой в городе Иттиген (Ittigen), кантон Берн. Компания предоставляет услуги мобильной и стационарной связи, доступа в интернет, телевидения и IT-решений как для частных, так и для корпоративных клиентов. Основной акционер Swisscom — федеральное правительство Швейцарии, владеющее контрольным пакетом акций.