Каковы перспективы швейцарских аптек?

Вряд ли обычные аптеки скоро будут вытеснены интернет-магазинами, но «аналоговые» аптеки в Швейцарии скоро будут выглядеть совсем иначе. Keystone / Gaetan Bally

Когда жителям Швейцарии нужно подобрать снадобье, а также получить консультацию по поводу простейших повседневных недомоганий — от кожных высыпаний до проблем с пищеварением — то они, как правило, отправляются в местную аптеку. Многие аптеки в последние годы превратились в почти что настоящие медицинские учреждения, став неотъемлемым элементом всей системы здравоохранения Швейцарии.

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Но каково будущее аптек? Выглядит оно довольно сложно, что в Швейцарии, что в развитых странах Западной Европы и Северной Америки, что на постсоветском пространстве, хотя там положение выглядит несколько по-другому. Но начнем с развитых стран Запада. С одной стороны, там на аптеки оказывается все более жесткое давление. Затраты на электроэнергию и на рабочую силу увеличиваются, общие расходы на здравоохранение также растут и не удивительно, что пациенты и страховщики ищут любые способы сэкономить на оперативных и накладных расходах.

С другой стороны, цифровая революция ведет к тому, что всё большую долю рынка завоевывают интернет-аптеки. «Аптеки (в западных странах) становятся сейчас первой „точкой контакта“ между пациентами и системой здравоохранения». Об этом нам рассказывает Илария Пассарани (Ilaria Passarani), генеральный секретарь Европейской Ассоциации фармацевтов (Pharmaceutical Group of the European Union PGEU). «Страдая от нехватки персонала, они сейчас предлагают пациентам куда больше услуг, снижая нагрузку на врачей, медсестёр и медбратьев. Но за такие услуги они не получают никакого должного материального вознаграждения».

Какой обещает быть тенденция в будущем?

В ответ на этот вызов во многих развитых странах всё большее число аптек — торговых точек, продающих лекарства вне больниц — просто закрывается. В Швейцарии начиная с 2008 года и по конец 2024 года количество аптек остается стабильным, составляя около 1 800 филиалов. Швейцарские власти намерены в ближайшей перспективе ослабить контроль над онлайн-аптеками, а это явно приведет к заметному усилению конкуренции на рынке лекарственных препаратов (ЛП). Но пока аптекам в Швейцарии удается избегать совсем уж серьезных потрясений.

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Во многом это объяснялось жестким характером нормативно-правового регулирования этой отрасли и её структурой, а также традиционно высокой репутацией, которой обладают аптеки в глазах общества. Федеральное Ведомство по делам здравоохранения (BAG, подразделение МВД) держит рынок под своим жестким контролем, устанавливая максимально допустимые розничные цены на ЛП, которые затем возмещаются пациентами и / или страховыми кассами системы ОМС.

Регулируемые цены встречаются во многих странах. В США, например, фармацевтический рынок в значительной степени полностью свободен, а степень прозрачности процесса ценообразования, мягко говоря, невелика. И там аптеки зависят от страховых компаний и посредников, платящих аптекам порой сильно заниженные цены, часто даже ниже той цены, по которой аптека сама приобретала товар у своего дистрибьютора. В России действует «дуальная системаВнешняя ссылка»: государство регулирует цены на фармацевтическом рынке только в отношении ЛП, включённых в перечень жизненно-необходимых и важнейших, цены же на остальные товары аптечного ассортимента (ТАА), в том числе ЛП, отпускаемые без рецепта, регулируются рынком и особенностями ценовой политики, применяемой данной в конкретной структуре и организации.

Высокие нормативные барьеры

Другой важный показатель: плотность аптечной сети. В Швейцарии, особенно по сравнению с другими промышленно развитыми странами, она относительно низкая и составляет 21 аптеку на 100 000 жителей. Плотность аптечной сети в России составляет по состоянию на 2023 год около 51 аптеки на 100 000 человек. В Украине этот показатель составляет примерно 53 аптеки на 100 000 жителей, что является одним из самых высоких показателей в мире. Средний показатель по Европейскому союзу составляет около 31 аптеки на 100 000 человек..

Внешний контент

И если в США и в России в последние годы количество аптек увеличивалось (в России только за 2022 год открылось почти 4 тысячи новых точек продаж ТАА), то в Швейцарии такого тренда так и не обозначилось, отчасти из-за слишком высоких нормативных барьеров, стоящих на пути открытия любой аптеки — неважно, физической или онлайн. Например, аптека в Швейцарии имеет право отпускать лекарства по рецепту и продавать большинство безрецептурных препаратов только на основе лицензии швейцарского регулятора, Федерального ведомства по мониторингу оборота лекарственных и психотропных средств Swissmedic.

Ситуация с аптеками на Западе и на постсоветском пространстве В октябре 2024 года Walgreens, одна из крупнейших аптечных сетей в США, объявила о том, что в ближайшие три года она закроет четверть из своих 8 600 торговых точек. В Германии количество аптек сократилось с примерно 21 500 в 2000 году до чуть более 17 000 в 2024 году. В Японии в первой половине 2024 года заявления о запуске процедуры банкротства подали 22 аптеки, что почти в три раза больше, чем в предыдущем 2023 году. В Великобритании по данным Национальной аптечной ассоциации за последние два года закрылись 700 из примерно 14 000 аптек. Аптечный рынок УкраиныВнешняя ссылка в последние годы демонстрирует тенденцию к консолидации, крупные сети занимают всё большую долю рынка. По данным на начало 2024 года около 60% розничных продаж лекарств контролируют только пять крупнейших сетей: АНЦ, «Подорожник», «9-1-1», «Бажаємо здоров’я» и «Аптека Доброго Дня». Общее количество аптек в стране составляет около 18 000, что соответствует примерно одной аптеке на 1 777 человек. По данным DSM Group, за первые девять месяцев 2024 года объём аптечного рынка РоссииВнешняя ссылка достиг 1 477 млрд рублей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На конец сентября 2024 года в России насчитывалось около 82 180 аптек, что на 3 300 больше, чем в начале года. Лидерами по приросту числа точек стали сети «Апрель» (+1 036 аптек), «Ригла» (+820) и «Вита» (Самара) (+312). Онлайн-продажи в аптечном сегменте продолжают расти, хотя темпы прироста замедлились. По данным по состоянию на 2023 год в БеларусиВнешняя ссылка функционировало более 4 000 аптек, из которых примерно половина являются государственными, а другая половина — частными. Все аптеки делятся на пять категорий в зависимости от их расположения и ассортимента. Наиболее распространены аптеки пятой категории, расположенные в местах массового скопления людей, таких как торговые центры и вокзалы. С 1 июня 2023 года вступили в силу нормативные изменения в работе аптек, согласно которым аптеки пятой категории лишены права продажи рецептурных препаратов.

Кроме того, информация о продукте должна быть доступна на упаковке минимум на двух официальных швейцарских языках — немецком и французском. Онлайн-продажи ЛП в Швейцарии связаны с необходимостью преодолевать ещё и целый ряд дополнительных препятствий. В 2016 году в Швейцарии, например, запретили продавать онлайн дезинфицирующие растворы-антисептики, сиропы от кашля и такой ЛП, как ибупрофен. Кроме того, в Швейцарии до сих пор нет «электронного рецепта», что усложняет логистику и увеличивает накладные расходы. Другие страны, например Дания и Германия, на электронные рецепты уже перешли.

Благие намерения и первые трещины

Дорога на такой зарегулированный рынок выстлана благими намерениями: многие из этих норм и правил призваны защитить интересы пациентов, особенно учитывая факт увеличения объемов продаж через интернет поддельных ЛП. Но, с другой стороны, они препятствуют развитию здоровой конкуренции. По данным маркетинговой фирмы IQVIA в первой половине 2024 года в Швейцарии онлайн приобретены были только около 4,8% всех ТАА, около 43% были куплены в местных аптеках, такая же доля проданных ЛП пришлась на клиники и врачебные практики. До сих пор такая швейцарская система работала вполне исправно, но чем дальше, тем больше в ней образуется трещин.

Найти обученных фармацевтов, вообще желающих работать в аптеке, становится все труднее. Keystone / Gaetan Bally

«Швейцарские аптеки испытывают как финансовые, так и кадровые сложности», — говорит Грегори Неннигер (Gregory Nenniger) из Швейцарской Ассоциации фармацевтов Pharmasuisse. Фармацевты и аптекари, опрошенные порталом SWI swissinfo, рассказали, что основным фактором, сокращающим их норму прибыли, сейчас стали расходы на электроэнергию и зарплату персоналу. По словам одного фармацевта из Берна, найти обученных фармацевтов, вообще желающих работать в аптеке, становится все труднее, не говоря уже о том, чтобы взять на себя бремя самостоятельного управления аптекой.

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Чтобы выжить, многие независимые аптеки, составляющие в Швейцарии почти две трети от всех традиционных аптек, становятся участниками крупных сбытовых сетей, таких как Dr Gurtner Group или Toppharm, получая шанс сэкономить за счет оптовых закупок и выгодных условий (пере)кредитования. Аптеки в последнее время также стараются диверсифицировать спектр своих услуг, предлагая услуги по вакцинации, тесты на аллергию и консультации в области диетологии. Многие имеют даже в своем составе… микро-филиалы почтовых отделений. Усугубляет ситуацию в Швейцарии нехватка лекарств, прежде всего недорогих копий (дженериков).

«Узкие места в поставках, возникающие по причине глобальных кризисов, создают для аптек серьезные проблемы, возникает дополнительный объём работы, за которую фармацевты не получают вообще никаких компенсаций», — говорит Грегори Неннигер. Свою роль играет и сама система здравоохранения в стране, которая и так является второй в мире по своей стоимости после США. Население стареет, на рынке появляются новые дорогостоящие методы терапии и новые ЛП, расходы пациентов и страховщиков растут. По оценкам швейцарского НИИ исследования проблем рыночной конъюнктуры KOF при ВТШ Цюриха к 2026 году расходы в области здравоохранения в Швейцарии вырастут до 106 млрд франков в год, что будет эквивалентно увеличению на 7% по сравнению с 2024 годом.

«Подстраиваемся под наших клиентов, где бы они ни находились»

Парламент и правительство Швейцарии уже обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволили бы продавать онлайн хотя бы безрецептурные ЛП. Не исключено, что однажды и в Швейцарии будет введена система «Электронный рецепт», и может быть даже «цифровизация» системы здравоохранения приведет к созданию «электронного досье пациента». Но пока все это музыка будущего, а нас интересует вопрос, какая судьба ожидает швейцарские аптеки в среднесрочной перспективе. Некоторые тренды уже в общих очертаниях вполне видны.

Медленный процесс консолидации «аналоговых» аптек продолжится, при этом общее количество аптечных пунктов будет скорее сокращаться. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Крупные сети уже сейчас закладывают для себя основы для захвата значительной доли рынка онлайн-продаж. Швейцарская аптечная сеть Galenica, бумаги которой торгуются на швейцарской фондовой бирже, ежегодно поглощает от 7 до 15 аптек. Сейчас она управляет по всей стране 374 филиалами. В то же время несколько нерентабельных филиалов были сетью без колебаний закрыты. В прошлом году Migros, крупнейшая розничная торговая сеть Швейцарии, поглотила швейцарские филиалы сети аптек Zur Rose (теперь это сеть Doc Morris), одной из крупнейших европейских онлайн-аптек. Вскоре после этого Galenica основала совместное предприятие с крупнейшей в Европе почтовой аптекой Redcare (бывшая Shop Apotheke Europe).

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Джан Марко Верро (Gian Marco Werro), аналитик банка Zürcher Kantonalbank, прогнозирует, что медленный процесс консолидации «аналоговых» аптек продолжится, при этом общее количество аптечных пунктов будет скорее сокращаться. Признаков же того, что в ближайшем будущем обычные аптеки будут полностью вытеснены интернет-магазинами, пока не наблюдается, хотя «аналоговые» аптеки в Швейцарии уже в ближайшем будущем могут выглядеть уже совсем иначе.

Как указал в интервью SWI swissinfo представитель сети Galenica Андреас Петрозино (Andreas Petrosino), ожидается, что такие аптеки укрепят свои позиции в качестве «первой точки» контакта людей с системой здравоохранения. «Насколько это возможно, мы уже сейчас подстраиваемся под наших клиентов, где бы они ни находились, запуская сервисы, объединяющие онлайн-каналы с физическими продажами».

Русскоязычная оригинальная версия материала на основе дополнительной информации подготовлена и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.