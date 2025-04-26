The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Транснациональные концерны

Как тарифы США угрожают репутации экономики Швейцарии

По международной репутации Швейцарии в качестве конкурентоспособной юрисдикции ведения бизнеса может быть нанесен сильный удар.
По международной репутации Швейцарии в качестве конкурентоспособной юрисдикции ведения бизнеса может быть нанесен сильный удар. Keystone-SDA

Швейцарская общественность выражает обеспокоенность в связи с тем, что в результате введения США новых таможенных тарифов по международной репутации Швейцарии в качестве конкурентоспособной юрисдикции ведения бизнеса может быть нанесен сильный удар.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

По данным Индекса репутации швейцарской экономики (Swiss Economy Reputation Index, SERXВнешняя ссылка), опубликованным в пятницу 25 апреля 2025 года, общественное восприятие швейцарских компаний в первом квартале 2025 года осталось стабильным: индекс зафиксирован на уровне 94,5 пункта, аналогичном показателю конца 2024 года. Вместе с тем отмечаются первые признаки нарастающей обеспокоенности.

Индекс SERX рассчитывается ежеквартально базельской консалтинговой компанией commsLAB в сотрудничестве с Цюрихским университетом (Universität Zürich). Согласно этому исследованию, представленные в первом квартале 2025 года финансовые результаты за 2024 год, особенно компаний в банковском, рознично-торговом, пищевом и страховом секторах, получили в целом положительную оценку. Однако введение новых тарифов США существенно изменило общую динамику общественного восприятия.

Наибольшее снижение показателей зафиксировано в фармацевтическом секторе. Отрасли машиностроения и предметов роскоши также демонстрируют негативную динамику, превышающую средние показатели. В соответствии с результатами исследования, новые тарифы, инициированные президентом США Дональдом Трампом, в настоящий момент рассматриваются как существенный фактор, оказывающий давление на репутацию швейцарской экономики.

Читайте также:

Планы США ввести новые повышенные таможенные тарифы на фармацевтическую продукцию могут ударить не только по пациентам и компаниям, но и серьёзно подорвать позиции Швейцарии в качестве одного из ведущих мировых фармацевтических центров, поскольку инвестиционные потоки могут начать переориентацию на США.

Показать больше
В последние недели швейцарские фармацевтические гиганты Roche и Novartis объявили о намерении инвестировать миллиарды долларов в американский рынок.

Показать больше

Тарифы США угрожают фармацевтической отрасли Швейцарии

Этот контент был опубликован на Они способны подорвать позиции Швейцарии в качестве одного из ведущих фармацевтических центров, ведь инвестиционные потоки могут начать переориентацию на США.

Читать далее Тарифы США угрожают фармацевтической отрасли Швейцарии

Негативное влияние на общественное восприятие усиливают внутренние тренды и события, включая последствия краха банка Credit Suisse, к которым добавились отчёт парламентской следственной комиссии (PUK) с изложением причин и обстоятельств этого краха, а также такие широко обсуждаемые вопросы, как бонусы топ-менеджеров. В то же время общее восприятие швейцарской экономики на данный момент в целом устойчиво, даже несмотря на общее повышение степени нестабильности, наблюдаемое с момента вступления в должность Дональда Трампа.

Однако в отдельных секторах зафиксированы значительные изменения: репутация машиностроительной отрасли вновь ухудшилась, фармацевтический сектор, ещё недавно лидировавший в отраслевом рейтинге, опустился на четвёртую позицию. В банковском секторе, напротив, отмечен рост доверия: банки вновь заняли первое место в индексе уверенности, поднявшись с третьей позиции.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Читайте также по теме:

Показать больше
Screenshot

Показать больше

Нью-Йорк, Пекин, Токио: путешествия швейцарских коммивояжеров

Этот контент был опубликован на На этой неделе сразу три министра Федерального совета (правительства Швейцарии) отправились с визитами в Китай, Японию и США. Зачем?

Читать далее Нью-Йорк, Пекин, Токио: путешествия швейцарских коммивояжеров

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
152 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
54 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Гостиница Kulm Hotel St. Moritz была основана в 1856 году швейцарским предпринимателем Йоханнесом Бадруттом (Johannes Badrutt)

Показать больше

Отель Kulm в Санкт-Морице вложит в реконструкцию 125 млн

Этот контент был опубликован на Знаменитый отель Kulm в Санкт-Морице инвестирует 125 миллионов франков в свою масштабную реконструкцию.

Читать далее Отель Kulm в Санкт-Морице вложит в реконструкцию 125 млн
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что Понтифик всегда проявлял к людям глубокое уважение.

Показать больше

Президент Швейцарии: «Франциск всегда уважал людей»

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что Понтифик всегда проявлял к людям глубокое уважение.

Читать далее Президент Швейцарии: «Франциск всегда уважал людей»
В период с 1 октября 2024 года по 14 апреля 2025 года в стране было зафиксировано девять смертельно опасных лавин.

Показать больше

В эту зиму в Швейцарии в горах погибло меньше людей

Этот контент был опубликован на Зимой 2024/2025 года число погибших в результате схода лавин в горах Швейцарии оказалось ниже среднего.

Читать далее В эту зиму в Швейцарии в горах погибло меньше людей
В Австрию доставлены десятки единиц бронетехники, включая основные боевые танки «Леопард» (Leopard), бронемашины «Пиранья» (Piranha), ремонтно-эвакуационные машины и вспомогательное оборудование.

Показать больше

Швейцария участвует в манёврах в Австрии

Этот контент был опубликован на Основная цель учений — повышение степени оперативной готовности войск и отработка совместных действий с партнерами.

Читать далее Швейцария участвует в манёврах в Австрии
Федеральный совет откладывает введение правовых норм, регулирующих деятельность Google, Facebook и X — чтобы не сердить Трампа?

Показать больше

Швейцария пока не будет регулировать социальные медиа

Этот контент был опубликован на Федеральный совет откладывает введение правовых норм, регулирующих деятельность Google, Facebook и X — чтобы не сердить Трампа?

Читать далее Швейцария пока не будет регулировать социальные медиа
Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35.

Показать больше

Две трети опрошенных выступают против закупки истребителей F-35

Этот контент был опубликован на Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35.

Читать далее Две трети опрошенных выступают против закупки истребителей F-35
Попечительский совет ВЭФ инициирует внешнюю проверку, Клаус Шваб подал заявление в прокуратуру

Показать больше

В адрес основателя Давосского форума Шваба выдвинуты обвинения

Этот контент был опубликован на Попечительский совет ВЭФ инициирует внешнее служебное расследование, Клаус Шваб подал заявление в прокуратуру.

Читать далее В адрес основателя Давосского форума Шваба выдвинуты обвинения
Швейцарские часы стали ключевым элементом в уникальной миссии по проверке теории относительности Альберта Эйнштейна на орбите Земли.

Показать больше

Швейцарские атомные «ходики» в космосе проверят Эйнштейна

Этот контент был опубликован на Швейцарские часы стали ключевым элементом в уникальной миссии по проверке теории относительности Альберта Эйнштейна на орбите Земли.

Читать далее Швейцарские атомные «ходики» в космосе проверят Эйнштейна

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
В начале недели после временного смягчения тарифной политики США курс швейцарского франка немного снизился.

Показать больше

Швейцарские предприятия не намерены переезжать в США

Этот контент был опубликован на Валютный рынок стабилизировался, инвесторы переключили внимание на фондовые площадки и действия ЦБ Швейцарии.

Читать далее Швейцарские предприятия не намерены переезжать в США
Ожидаемый рост швейцарского валового внутреннего продукта в 2025 году составляет 1,4% — это слабее первоначального прогноза.

Показать больше

Тарифы Трампа затронут Швейцарию, но кризиса пока не будет

Этот контент был опубликован на Швейцарская экономика может быть затронутой таможенными тарифами США, но кризиса не будет: заявление правительства

Читать далее Тарифы Трампа затронут Швейцарию, но кризиса пока не будет
В пятницу (11 апреля 2025 года) президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), возглавляющая Федеральный департамент / Министерство финансов, впервые приняла участие во встрече министров финансов стран ЕС в Варшаве.

Показать больше

Трамп и тарифы: Швейцария ищет сближения с ЕС

Этот контент был опубликован на Быть или не быть углублению отношений Швейцарии с Европейским союзом, её крупнейшим торговым партнёром? Вот в чем вопрос.

Читать далее Трамп и тарифы: Швейцария ищет сближения с ЕС
Решение американских властей выставить на пути товаров из Швейцарии высокие таможенные барьеры затронуло ключевые экспортные отрасли экономики Швейцарии, включая производство часов

Показать больше

Как американские тарифные меры бьют по экономике Швейцарии

Этот контент был опубликован на Речь идёт не только об упущенной прибыли, но и о рабочих местах, инновациях и международной конкурентоспособности Швейцарии.

Читать далее Как американские тарифные меры бьют по экономике Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR