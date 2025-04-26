Как тарифы США угрожают репутации экономики Швейцарии
Швейцарская общественность выражает обеспокоенность в связи с тем, что в результате введения США новых таможенных тарифов по международной репутации Швейцарии в качестве конкурентоспособной юрисдикции ведения бизнеса может быть нанесен сильный удар.
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По данным Индекса репутации швейцарской экономики (Swiss Economy Reputation Index, SERXВнешняя ссылка), опубликованным в пятницу 25 апреля 2025 года, общественное восприятие швейцарских компаний в первом квартале 2025 года осталось стабильным: индекс зафиксирован на уровне 94,5 пункта, аналогичном показателю конца 2024 года. Вместе с тем отмечаются первые признаки нарастающей обеспокоенности.
Индекс SERX рассчитывается ежеквартально базельской консалтинговой компанией commsLAB в сотрудничестве с Цюрихским университетом (Universität Zürich). Согласно этому исследованию, представленные в первом квартале 2025 года финансовые результаты за 2024 год, особенно компаний в банковском, рознично-торговом, пищевом и страховом секторах, получили в целом положительную оценку. Однако введение новых тарифов США существенно изменило общую динамику общественного восприятия.
Наибольшее снижение показателей зафиксировано в фармацевтическом секторе. Отрасли машиностроения и предметов роскоши также демонстрируют негативную динамику, превышающую средние показатели. В соответствии с результатами исследования, новые тарифы, инициированные президентом США Дональдом Трампом, в настоящий момент рассматриваются как существенный фактор, оказывающий давление на репутацию швейцарской экономики.
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Планы США ввести новые повышенные таможенные тарифы на фармацевтическую продукцию могут ударить не только по пациентам и компаниям, но и серьёзно подорвать позиции Швейцарии в качестве одного из ведущих мировых фармацевтических центров, поскольку инвестиционные потоки могут начать переориентацию на США.
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Тарифы США угрожают фармацевтической отрасли Швейцарии
Негативное влияние на общественное восприятие усиливают внутренние тренды и события, включая последствия краха банка Credit Suisse, к которым добавились отчёт парламентской следственной комиссии (PUK) с изложением причин и обстоятельств этого краха, а также такие широко обсуждаемые вопросы, как бонусы топ-менеджеров. В то же время общее восприятие швейцарской экономики на данный момент в целом устойчиво, даже несмотря на общее повышение степени нестабильности, наблюдаемое с момента вступления в должность Дональда Трампа.
Однако в отдельных секторах зафиксированы значительные изменения: репутация машиностроительной отрасли вновь ухудшилась, фармацевтический сектор, ещё недавно лидировавший в отраслевом рейтинге, опустился на четвёртую позицию. В банковском секторе, напротив, отмечен рост доверия: банки вновь заняли первое место в индексе уверенности, поднявшись с третьей позиции.
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