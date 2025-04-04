Тарифный удар Дональда Трампа по Швейцарии

Согласно решению американской администрации, с 5 апреля 2025 года швейцарский экспорт будет облагаться дополнительной пошлиной в 10 %, а с 9 апреля — ещё пошлиной на 21 %, что в сумме составит тарифный барьер на уровне до 31–32 %. Keystone-SDA

После заявления Дональда Трампа о введении 31-процентных таможенных тарифов на швейцарские товары Федеральный совет сообщил в четверг 3 апреля 2025 года, что не планирует принимать немедленных ответных мер, так как эскалация торгового конфликта не отвечает интересам страны.

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В Берне опасаются, что контрмеры обернутся дополнительными издержками — прежде всего из-за удорожания импорта из США. Согласно решению американской администрации, с 5 апреля 2025 года швейцарский экспорт будет облагаться дополнительной пошлиной в 10 %, а с 9 апреля — ещё пошлиной на 21 %, что в сумме составит тарифный барьер на уровне до 31–32 %. Эти ставки заметно превышают те, что вводятся против других стран с аналогичным экономическим профилем. В заявлении Федерального совета говорится, что методика расчёта американской стороны остаётся непонятной.

По оценке властей Конфедерации, тарифные меры США затрагивают ключевые категории швейцарского экспорта — от машиностроения и часовой промышленности до сельскохозяйственных товаров, включая кофейные капсулы, энергетические напитки, сыр и шоколад. В то же время фармацевтическая продукция пока не подпадает под ограничения. Федеральный совет намерен внимательно проанализировать последствия американских мер и продолжает консультации с затронутыми отраслями и с представителями США.

Рынки реагируют спадом

Швейцарский фондовый рынок открылся в четверг 3 апреля с существенным снижением. К 9:20 утра индекс SMI упал на 1,69 %, опустившись до 12 375,19 пункта, показатель SLI снизился на 2,03 %, а SPI — на 1,8 %. Наибольшие потери понёс производитель компьютерной периферии Logitech, потеряв в стоимости 9,9 %. Уязвимость этой компании объясняется структурой её бизнеса: основное производство бренда размещено в Китае, тогда как основная выручка поступает с американского рынка.

Швейцарская ассоциация предпринимателей economiesuisse выступила с критикой в адрес США. В опубликованном ею заявлении говорится, что новые тарифы не имеют экономического обоснования и представляют собой серьёзную угрозу для экспортной отрасли Швейцарии. По мнению этой ассоциации, введённые США меры ослабляют конкурентоспособность швейцарских компаний и подрывают инвестиционную привлекательность страны.

США остаются крупнейшим экспортным рынком Швейцарии, опережая даже Германию. В этой ситуации economiesuisse призывает Федеральный совет (кабмин) немедленно инициировать переговоры с американским правительством. Как подчёркивается в заявлении, импортные пошлины в Швейцарии уже значительно ниже американских, а если учитывать торговлю не только товарами, но и услугами, то торговый баланс между двумя странами выглядит вполне уравновешенно.

Политическая риторика и внешнеэкономический риск

Дональд Трамп объявил о введении масштабного пакета тарифных барьеров и санкций в среду вечером 2 апреля, выступая в Розовом саду Белого дома. Сопровождая свое выступление лозунгом «Сделаем Америку снова богатой», он обвинил даже ближайших торговых партнёров США в том, что они «грабят и насилуют США» с помощью несправедливых таможенных пошлин.

Им была представлена таблица, в которой указывалось, что Швейцария якобы применяет 61-процентные тарифы на импорт из США — эти данные в Швейцарии никак и никем не подтверждаются. Согласно заявлению американской стороны, импорт из Европейского союза будет облагаться дополнительной пошлиной в 20 %, из Китая — в 34 %, а для остальных стран установлена «минимальная ставка» в 10 %.

После своего выступления Трамп объявил о подписании указа о введении так называемой зеркальной тарифной политики, предусматривающей симметричное повышение пошлин. На фоне его выступления доллар США дополнительно ослаб по отношению к евро. Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) подчеркнула, что страна остаётся приверженной свободной торговле и принципам многостороннего взаимодействия, даже несмотря на односторонние шаги Вашингтона в противоположную сторону.

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