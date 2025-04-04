The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Транснациональные концерны

Тарифный удар Дональда Трампа по Швейцарии

Согласно решению американской администрации, с 5 апреля 2025 года швейцарский экспорт будет облагаться дополнительной пошлиной в 10 %, а с 9 апреля — ещё пошлиной на 21 %, что в сумме составит тарифный барьер на уровне до 31–32 %.
Согласно решению американской администрации, с 5 апреля 2025 года швейцарский экспорт будет облагаться дополнительной пошлиной в 10 %, а с 9 апреля — ещё пошлиной на 21 %, что в сумме составит тарифный барьер на уровне до 31–32 %. Keystone-SDA

После заявления Дональда Трампа о введении 31-процентных таможенных тарифов на швейцарские товары Федеральный совет сообщил в четверг 3 апреля 2025 года, что не планирует принимать немедленных ответных мер, так как эскалация торгового конфликта не отвечает интересам страны.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

В Берне опасаются, что контрмеры обернутся дополнительными издержками — прежде всего из-за удорожания импорта из США. Согласно решению американской администрации, с 5 апреля 2025 года швейцарский экспорт будет облагаться дополнительной пошлиной в 10 %, а с 9 апреля — ещё пошлиной на 21 %, что в сумме составит тарифный барьер на уровне до 31–32 %. Эти ставки заметно превышают те, что вводятся против других стран с аналогичным экономическим профилем. В заявлении Федерального совета говорится, что методика расчёта американской стороны остаётся непонятной.

По оценке властей Конфедерации, тарифные меры США затрагивают ключевые категории швейцарского экспорта — от машиностроения и часовой промышленности до сельскохозяйственных товаров, включая кофейные капсулы, энергетические напитки, сыр и шоколад. В то же время фармацевтическая продукция пока не подпадает под ограничения. Федеральный совет намерен внимательно проанализировать последствия американских мер и продолжает консультации с затронутыми отраслями и с представителями США.

Рынки реагируют спадом

Швейцарский фондовый рынок открылся в четверг 3 апреля с существенным снижением. К 9:20 утра индекс SMI упал на 1,69 %, опустившись до 12 375,19 пункта, показатель SLI снизился на 2,03 %, а SPI — на 1,8 %. Наибольшие потери понёс производитель компьютерной периферии Logitech, потеряв в стоимости 9,9 %. Уязвимость этой компании объясняется структурой её бизнеса: основное производство бренда размещено в Китае, тогда как основная выручка поступает с американского рынка.

Швейцарская ассоциация предпринимателей economiesuisse выступила с критикой в адрес США. В опубликованном ею заявлении говорится, что новые тарифы не имеют экономического обоснования и представляют собой серьёзную угрозу для экспортной отрасли Швейцарии. По мнению этой ассоциации, введённые США меры ослабляют конкурентоспособность швейцарских компаний и подрывают инвестиционную привлекательность страны.

США остаются крупнейшим экспортным рынком Швейцарии, опережая даже Германию. В этой ситуации economiesuisse призывает Федеральный совет (кабмин) немедленно инициировать переговоры с американским правительством. Как подчёркивается в заявлении, импортные пошлины в Швейцарии уже значительно ниже американских, а если учитывать торговлю не только товарами, но и услугами, то торговый баланс между двумя странами выглядит вполне уравновешенно.

Политическая риторика и внешнеэкономический риск

Дональд Трамп объявил о введении масштабного пакета тарифных барьеров и санкций в среду вечером 2 апреля, выступая в Розовом саду Белого дома. Сопровождая свое выступление лозунгом «Сделаем Америку снова богатой», он обвинил даже ближайших торговых партнёров США в том, что они «грабят и насилуют США» с помощью несправедливых таможенных пошлин.

Им была представлена таблица, в которой указывалось, что Швейцария якобы применяет 61-процентные тарифы на импорт из США — эти данные в Швейцарии никак и никем не подтверждаются. Согласно заявлению американской стороны, импорт из Европейского союза будет облагаться дополнительной пошлиной в 20 %, из Китая — в 34 %, а для остальных стран установлена «минимальная ставка» в 10 %.

После своего выступления Трамп объявил о подписании указа о введении так называемой зеркальной тарифной политики, предусматривающей симметричное повышение пошлин. На фоне его выступления доллар США дополнительно ослаб по отношению к евро. Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) подчеркнула, что страна остаётся приверженной свободной торговле и принципам многостороннего взаимодействия, даже несмотря на односторонние шаги Вашингтона в противоположную сторону.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
144 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
47 Отметки «мне нравится»
51 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Стихийное бедствие, обрушившееся на регион 29 июня 2024 года, разрушило восемь жилых домов, повредило водопроводные сети, подпорные стены и хозяйственные постройки на одной из местных ферм

Показать больше

На восстановление Валь-Бавона потребуются 20 миллионов

Этот контент был опубликован на Восстановление региона Валь-Бавона (Val Bavona) в кантоне Тичино обойдётся почти в 20 миллионов франков.

Читать далее На восстановление Валь-Бавона потребуются 20 миллионов
«На данном этапе мы не выявили непреодолимых технических ограничений», — заявила генеральный директор ЦЕРНа Фабиола Джанотти (Fabiola Gianotti). Keystone / Salvatore Di Nolfi

Показать больше

ЦЕРН завершает проектирование ускорителя нового поколения

Этот контент был опубликован на В Швейцарии представили проект нового ускорителя, который может изменить вектор развития фундаментальной физики в Европе.

Читать далее ЦЕРН завершает проектирование ускорителя нового поколения
Согласно последнему исследованию потребительских предпочтений компания Twint AG, базирующаяся в Цюрихе, возглавила в Швейцарии рейтинг организаций с наилучшей репутацией.

Показать больше

Приложение Twint признано компанией с наилучшей репутацией

Этот контент был опубликован на Компания Twint AG, базирующаяся в Цюрихе, возглавила в Швейцарии рейтинг организаций с наилучшей репутацией.

Читать далее Приложение Twint признано компанией с наилучшей репутацией
Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру лучше бронировать заранее.

Показать больше

Озеро Эшинен: с мая билеты лучше бронировать заранее

Этот контент был опубликован на Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру лучше бронировать заранее.

Читать далее Озеро Эшинен: с мая билеты лучше бронировать заранее
Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации.

Показать больше

Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации.

Читать далее Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование
В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.

Показать больше

Компания Orell Füssli продает больше книг и расширяет сеть филиалов

Этот контент был опубликован на В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.

Читать далее Компания Orell Füssli продает больше книг и расширяет сеть филиалов
Клаудия Майор — управляющий директор Германского фонда Маршалла США (German Marshall Fund) и бывшая руководительница группы по вопросам политики безопасности в Германском институте международных и внешнеполитических исследований (Stiftung Wissenschaft und Politik / SWP) в Берлине.

Показать больше

«Швейцария могла бы послать миротворцев в Украину»

Этот контент был опубликован на Эксперт по вопросам безопасности из Германии Клаудия Майор: швейцарские солдаты могли бы участвовать в миротворческой миссии в Украине.

Читать далее «Швейцария могла бы послать миротворцев в Украину»
Со своим новым студийным альбомом Stereo Crush музыканты заняли 1-е место в национальном чарте рок-альбомов — и сделали это уже в 13-й раз подряд.

Показать больше

Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии

Этот контент был опубликован на Спустя 35 лет после основания рок-группа Gotthard из кантона Тичино вновь вписала своё имя в историю швейцарской сцены.

Читать далее Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии
Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете

Показать больше

Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете

Этот контент был опубликован на Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) получила право использовать в онлайн-пространстве виртуальных агентов под прикрытием.

Читать далее Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Грузовое судно перевозит товар. Пройдет ли он тарифные барьеры?

Показать больше

Способна ли ВТО делать то, ради чего её создавали?

Этот контент был опубликован на В условиях увеличивающегося числа торгово-экономических конфликтов способность ВТО выполнять свои прямые обязанности вызывает всё больше сомнений.

Читать далее Способна ли ВТО делать то, ради чего её создавали?
Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH) — крупнейший в мире государственный центр биомедицинских исследований и грантового финансирования с годовым бюджетом в 47 миллиардов долларов.

Показать больше

«США сокращают финансирование биомедицины — что это значит для Швейцарии»

Этот контент был опубликован на «Данное решение администрации США повлияет на ученых и фармацевтические компании по всему миру, в том числе в Швейцарии»

Читать далее «США сокращают финансирование биомедицины — что это значит для Швейцарии»
привлекательность Швейцарии в качестве международного финансового центра, остаётся, несмотря ни на что, на высоком уровне.

Показать больше

Богатые американцы бегут от Трампа в швейцарские банки

Этот контент был опубликован на На фоне неопределенности, связанной с администрацией Дональда Трампа, многие богатые американцы стремятся перевести свои активы в Швейцарию.

Читать далее Богатые американцы бегут от Трампа в швейцарские банки
Протестующие у Мемориала Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 7 марта 2025 года. Митинг был организован в знак несогласия с предложенными администрацией президента Дональда Трампа сокращениями бюджетов программ в области медицинских исследований.

Показать больше

Трамп ужесточает контроль над наукой — затронута и ВТШ Цюриха

Этот контент был опубликован на Дональд Трамп инициировал сокращение государственных расходов на научные исследования в США. Под удар попали и швейцарские вузы.

Читать далее Трамп ужесточает контроль над наукой — затронута и ВТШ Цюриха
Без денег из США Женева рискует утратить свой статус ведущего центра мировой дипломатии и международного гуманитарного сотрудничества.

Показать больше

Новый курс Трампа ставит под угрозу глобальный статус Женевы

Этот контент был опубликован на Без денег из США Женева рискует утратить свой статус ведущего центра мировой дипломатии и международного гуманитарного сотрудничества.

Читать далее Новый курс Трампа ставит под угрозу глобальный статус Женевы

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR