Швейцарский регулятор и СМИ конфликтуют из-за препаратов для похудения

Ведомство Swissmedic подало в суд на целый ряд СМИ, обвинив их в незаконной рекламе препаратов для похудения. Цензура или забота о людях? Science Photo Library

Швейцарский регулятор, осуществляющий мониторинг рынка лекарственных препаратов и психотропных средств, ведомство Swissmedic, подал в суд на целый ряд швейцарских СМИ, обвинив их в несанкционированной рекламе препаратов для похудения. Журналисты считают эти иски цензурой. Кто прав?

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Швейцарский регулятор лекарственных средств Swissmedic подал судебный иск против нескольких швейцарских медиа за публикацию материалов, которые, по его мнению, являются скрытой рекламой препаратов для снижения веса, таких как Ozempic и Wegovy. Швейцарские журналисты, в свою очередь, заявляют, что эти действия угрожают свободе прессы.

В СМИ Швейцарии регулярно появляются публикации о новейших препаратах для снижения веса, таких как Ozempic, Wegovy и Mounjaro. Согласно официальному банку публикаций в СМИ Swiss Media Databank (SMD)Внешняя ссылка за последние два года в Швейцарии было опубликовано 840 материалов с упоминанием препарата Ozempic. При этом, по мнению SwissmedicВнешняя ссылка, некоторые из них нарушают законодательство о рекламе и журналистике, поскольку они не соблюдают границу, прочерченную журналистскими стандартами между информацией и рекламой.

И вот недавно швейцарская бесплатная ежедневная газета 20 Minuten сообщилаВнешняя ссылка, что регулятор потребовал от трех ведущих медиахолдингов страны — Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Ringier и 20 Minuten — «удалить онлайн-материалы о препаратах Ozempic и об аналогичных лекарственных средствах. В противном случае на эти издания могут быть наложены правовые санкции».

Dura Lex, но это закон

Согласно швейцарскому Федеральному закону «О лекарственных препаратах и терапевтических средствах» (Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte), реклама рецептурных препаратов запрещена во всех типах СМИ — будь то печатные газеты, телеканалы или цифровые социальные медиа. Препараты Wegovy и Mounjaro официально разрешены в Швейцарии для лечения ожирения, а Ozempic предназначен для лечения диабета 2 типа, хотя его также могут в рамках «внеконтекстного использования» (off-label) назначать и для терапии лишнего веса.

Это уже не первый случай, когда ведомство Swissmedic подает в суд на СМИ по причине освещения тем, связанных с рецептурными препаратами. Представитель холдинга NZZ подтвердил, что регулятор инициировал против него дело по причине публикации материалов не только о лекарствах для похудения, но даже и о препаратах от мигрени. Скандал вокруг препаратов для снижения веса вновь ставит вопрос о том, как именно Swissmedic трактует законодательство в ситуации увеличивающегося интереса общественности к таким средствам и на фоне ажиотажа в соцсетях.

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«Интерпретация законодательства, предложенная Swissmedic, является столь широкой, что фактически любой редакционный материал может быть расценен на этом основании в качестве рекламы», — говорит Урс Заксер (Urs SaxerВнешняя ссылка), профессор права из Университета Цюриха, представляющий в суде одну из указанных медиагрупп. По его словам, обсуждение методов похудения является частью важной общественной дискуссии и не должно подвергаться каким-либо ограничениям.

Рекламирование рецептурных препаратов: мировой опыт

В Швейцарии лишним весом или ожирением страдают около 12% населения. Социальные сети изобилуют контентом, связанным с инновационными «инъекциями для похудения», на платформах TikTok и YouTube можно найти тысячи видеороликов с реальным опытом их использования. Мировой рынок препаратов против ожирения оценивается в 100 млрд долларов в год. Швейцарское законодательство, регулирующее порядок рекламирования рецептурных препаратов, считается одним из самых строгих в мире.

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Но вот в России, например, требования к рекламе лекарств в соответствии со ст. 24 ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 годаВнешняя ссылка тоже включают запрет на указание свойств препарата, не зафиксированных в инструкции, на использование образов медицинских работников, запрещены утверждения о свойствах препаратов, неподтвержденных исследованиями (например, «единственный» или «абсолютно безопасный»), закон также запрещает рекламу, направленную на несовершеннолетних, включая упоминание факторов («вкусный»), способных влиять на детей.

Обязательно и наличие предупреждений о противопоказаниях, о необходимости консультации с врачом и о недопустимости самолечения. В США и Новой Зеландии реклама таких препаратов разрешена, если в ней указаны как преимущества, так и риски, в большинстве же европейских стран подобная реклама вообще строго запрещена. Со своей стороны ведомство Swissmedic утверждает, что закон призван защищать население от ложной или вводящей в заблуждение информации, которая может привести к неправильному применению препаратов.

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«Швейцарский законодатель стремится защитить здоровье людей, обеспечивая доступ к достоверной информации о безопасном применении лекарственных средств». Это пояснил нам представитель Swissmedic Лукас Ягги (Lucas JaggiВнешняя ссылка) в комментарии в ответ на запрос портала SWI. По его словам, положение закона «О лекарственных препаратах и терапевтических средствах» распространяется на всех, кто взаимодействует с широкой аудиторией, включая и СМИ. Чаще всего нарушения фиксируются у фармацевтических компаний или аптек, публикующих рекламные материалы. В 2023 году ведомство Swissmedic расследовало примерно восемь десятков предполагаемых случаев нарушения положений этого закона, 27 из которых дошли до суда. Однако определить, где проходит граница между редакционным материалом и рекламой, все равно бывает очень непросто.

Где граница между информированием и рекламированием?

Сильвия Шюпбах (Sylvia SchüpbachВнешняя ссылка), юрист, специализирующаяся на швейцарском фармацевтическом праве, поясняет, что информация, мотивирующая людей к приобретению данных средств, вполне может быть признана рекламой. «Если в статье выделяются конкретные препараты, то это уже вызывает вопросы», — говорит она. В пресс-релизе от 16 января 2025 года ведомство Swissmedic напомнило, что публикации о рецептурных препаратах должны быть нейтральными, учитывать все доступные методы лечения и содержать как положительные, так и отрицательные последствия всех вариантов терапии на основе этих лекарств.

Регулятор настаивает также, что все его действия не есть цензура, но что они направлены исключительно на обеспечение нейтрального освещения темы. Однако многие СМИ указывают в ответ, что в эпоху интернета жители Швейцарии могут без труда получать информацию и из других стран, где законы о рекламе менее строгие. Кроме того, в социальных сетях, таких как TikTok и YouTube, широко представлены видео, рассказывающие о препаратах для похудения, что затрудняет полный контроль за этой информацией.

Понятно, что статьи с рассказами об историях успеха пациентов, со сравнением цен и с прочими рекомендациями вполне могут считаться рекламой. Однако неясно, какие именно публикации Swissmedic посчитала проблемными. На данный момент регулятор проводит четыре разбирательства. Одно из них связано со статьёй, опубликованной недавно в газете 20 Minuten, где упоминались её же собственные материалы с освещением хронологии действий «инфлюенсеров», способствовавших увеличению спроса на инъекции для похудения.

Портал SWI не имеет доступа к другим статьям, они или скрыты за «пейволом», либо не публиковались в сети. В ответ на запрос SWI о предстоящих им судебных разбирательствах представители холдинга NZZ сообщили, что «они намерены подать исковую жалобу с целью отмены запрета Swissmedic на публикацию журналистских статей на эту тему, однако не могут комментировать содержание самих статей». «Если посмотреть в целом на публикации в швейцарских СМИ о современных препаратах для похудения, то возникает один и тот же вопрос: является ли все-таки эта информация рекламой или нет?» — отмечает Сильвия Шюпбах.

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В швейцарском банке медиа-публикаций SMD представлены статьи о препаратах группы GLP-1, охватывающие самый широкий круг тем — от обсуждения перспектив препаратов нового поколения и последних исследований редких побочных эффектов до роли знаменитостей в популяризации этих средств и проблем с поддельными версиями Ozempic. Похожие материалы можно встретить в СМИ по всему миру. «Журналистам важно соблюдать профессиональные стандарты и принципы журналистики, включая отказ от платного продвижения тех или иных фармацевтических товаров. И этого вполне достаточно. Дополнительные ограничения, предусмотренные законом о рекламе фармацевтических средств, здесь совершенно не нужны», — подчеркивает проф. Урс Заксер. Он добавляет, что при интерпретации положений закона «О лекарственных препаратах и терапевтических средствах» ведомство Swissmedic обязано учитывать принцип свободы средств массовой информации.

«Регулятор проводит регулярные проверки»

Со своей стороны ведомство Swissmedic, комментируя эти обвинения, заявило, что утверждения о полном запрете всех публикаций об инъекциях для похудения «являются преувеличением и не соответствуют действительности». В электронном письме на наш адрес Лукас Ягги подчеркнул, что «объективные и нейтральные материалы о лекарствах вполне допустимы и соответствуют интересам общества». Раздражение же СМИ, по его словам, связано с тем, что жители Швейцарии и в самом деле могут без труда найти информацию о препаратах для похудения в интернете, включая сайты стран, где подобные ограничения отсутствуют.

В пресс-релизе Swissmedic также отмечаетсяВнешняя ссылка, что «ведомство проводит регулярные проверки, охватывающие печатные, электронные (радио и телевидение) и онлайн-СМИ, а также социальные сети». Однако, как заявил Лукас Ягги, Swissmedic не проверяет все редакционные материалы общественных и частных СМИ, будучи просто не в состоянии отслеживать каждую опубликованную статью и каждый материал. При этом его ведомство обязано расследовать любые поступившие на его адрес сообщения о предполагаемых нарушениях правил размещения рекламы, которые могут поступать от кого угодно, включая и конкурентов на рынке лекарств.

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Ведомство Swissmedic также отметило, что оно будет проводить расследования и в случае получения такой информации из социальных сетей, хотя пока социальные сети не подвергаются им столь же тщательной проверке. Это частично связано с тем, что большинство социальных платформ и большинство «инфлюенсеров» находятся за пределами Швейцарии, а потому не подпадают под юрисдикцию швейцарского регулятора. «Кроме того, отслеживание публикаций в социальных сетях представляет собой чрезмерно сложную задачу. Если бы ведомство Swissmedic попыталось проверить или запретить каждое позитивное высказывание о рецептурных препаратах, опубликованное в швейцарских социальных сетях, то ей пришлось бы очень значительно увеличить штат своих сотрудников», — говорит Сильвия Шюпбах.

«Люди все равно будут искать информацию»

Согласно исследованию от 2023 года, на платформе TikTok под хэштегом #Ozempic было размещено около сотни видеороликов, из которых треть (более чем 31 млн просмотров) содержала материалы, «призывающие попробовать Ozempic» и продвигающие препарат в положительном ключе. Весной прошлого 2024 года TikTok, правда, сам запретил контентВнешняя ссылка, рекламирующий и продвигающий потенциально опасные методы похудения или содержащий рекламу фармацевтической продукции, предназначенной для снижения веса и набора мышечной массы.

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Это решение было принято после волны видеороликов, пропагандирующих нездоровую худобу, а также после того, как создатели контента начали на рекламе препаратов для похудения зарабатывать очень значительные деньги. Некоторые блогеры выступили против такого запрета, заявив, что он дискриминирует людей с избыточным весом. «Люди нуждаются в информации о том, как работают эти лекарства, и они будут искать эту информацию везде. Самое главное, поэтому, чтобы они получали только достоверные данные», — резюмирует Сильвия Шюпбах.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.