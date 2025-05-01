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Труд и занятость в Швейцарии

Заработная плата в Швейцарии увеличилась несмотря на инфляцию

В 2024 реальная заработная плата в Швейцарии увеличилась. Даже с учётом инфляции выросла и покупательная способность жителей страны.
В 2024 реальная заработная плата в Швейцарии увеличилась. Даже с учётом инфляции выросла и покупательная способность жителей страны. Keystone-SDA

Согласно расчётам Федерального статистического Ведомства (BFS), номинальная заработная плата в 2024 году увеличилась в среднем на 1,8 процента. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном во вторник, 22 апреля 2025 года. В последнем оценочном докладе, опубликованном в конце осени 2024 года, прогнозировалось увеличение этого показателя на 1,5 процента.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Ведомство статистики Швейцарии оценивает номинальное увеличение или сокращение заработной платы на ежеквартальной основе. Данный показатель рассчитывается на основе совокупных данных о динамике валовой заработной платы, включая выплаты 13-й зарплаты. Часть прироста реальной заработной платы была съедена инфляцией. Однако с учётом среднегодовой инфляции в 1,1 процента реальная зарплата, как отмечает BFS, всё равно увеличилась в среднем на 0,7 процента.

Это означает, что покупательная способность населения вновь выросла после того, как в предыдущие два года из-за инфляции она последовательно снижалась. По данным BFS, в 2023 году заработная плата выросла на 1,7 процента в номинальном выражении, но сократилась на 0,4 процента в реальном выражении. В 2022 году покупательная способность из-за инфляции фактически уменьшилась на 1,9 процента. Не все работники во всех отраслях сумели в одинаковой степени ощутить прирост доходов. Так, заработная плата в реальной промышленности увеличивалась несколько медленнее, чем по экономике в целом.

В частности, в номинальном выражении она выросла в среднем на 1,5 процента. Этот показатель варьировался от +0,8 до +4,9 процента. Лидерами стали «Производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка камня и редких металлов» и «Прочее обрабатывающее производство, ремонт и монтаж оборудования», а в самом низу списка оказалось «Производство металлических изделий». В секторе услуг, напротив, номинальная заработная плата увеличивалась темпами, превышающими средние. Здесь рост составил в среднем 1,9 процента, хотя и в диапазоне от -0,4 процента до +3,0 процента по разным секторам.

Значительный рост наблюдался в таких секторах, как «Здравоохранение, техническое обслуживание жилых помещений и социальные услуги», «Почтовые, курьерские и экспресс-услуги», «Страхование» и «Государственное управление». Отрасли «гостиничное размещение и питание» и «Розничная торговля» оказались в среднем диапазоне. Номинальная заработная плата в секторе «Издательская деятельность, аудиовизуальные СМИ, телерадиовещание и телекоммуникации» оставалась стабильной, а в секторе «Другие виды экономической деятельности» даже немного снизилась. Динамика реальной заработной платы варьировалась от -1,5 процента до +3,8 процента. Как указывает Ведомство статистики, такой широкий диапазон только лишний раз подчёркивает, сколь разнообразна динамика изменения заработной платы по отдельным отраслям и секторам экономики.

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