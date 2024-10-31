Какова судьба швейцарской сталелитейной индустрии?

Шоколадки, ножики и часы с кукушкой? Да, но еще и мощная стальная промышленность. Она переживает в Швейцарии нелегкие времена. Keystone-SDA

Шоколадки, ножики и часы с кукушкой? Да, но еще и мощная стальная промышленность. Но она и в самом деле переживает нелегкие времена. Так, недавно концерн Swiss Steel вынужден был даже отдельно заявить, что слухи о его смерти сильно преувеличены.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss Steel denies insolvency rumours Читать далее Swiss Steel denies insolvency rumours

Deutsch de Swiss Steel dementiert kategorisch Gerüchte über Insolvenzverfahren Оригинал Читать далее Swiss Steel dementiert kategorisch Gerüchte über Insolvenzverfahren

На прошлой неделе концерн Swiss SteelВнешняя ссылка «категорически отверг» слухи о якобы запущенной в его отношении процедуры банкротства. Таким образом сталелитейный концерн отреагировал на сообщения швейцарских СМИ о том, что у компании скоро могут закончиться деньги, даже несмотря на недавние меры по привлечению свежего капитала. «Реагируя на негативные публикации, Swiss Steel Group вынуждена заявить, что она находится в регулярном и конструктивном контакте со всеми кредиторами».

Ранее газеты NZZ am Sonntag и SonntagsZeitung сообщали о том, что финансовое положение Swiss Steel еще больше ухудшилось и что «компания находится на грани краха, а в банковских кругах уже поднимается вопрос о том, сможет ли она и дальше обслуживать свои кредиты. Напомним, что в апреле 2024 года концерн Swiss Steel привлек новый транш капитала, при этом в самом деле в первом полугодии 2024 года скорректированный операционный убыток (EBITDA) компании составил 21 млн евро, и это по сравнению с плюсом в 70 миллионов, сгенерированным за аналогичный период прошлого 2023 года.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

«Компания Swiss Steel Group продолжает реализовывать масштабную программу реструктуризации и эти усилия уже привели к значительной экономии затрат». Вместе с тем прогноз на второе полугодие, опубликованный 14 августа 2024 года, остается неизменным, так как ситуация на рынке также остается непростой. Мировое производство находится на низком уровне, невелик спрос поэтому и на продукцию концерна. Экономический рост, первоначально прогнозировавшийся на этот год, и стабилизация отрасли будут отложены до следующего 2025 года.

«Поэтому мы ожидаем, что вторая половина 2024 года останется нестабильным (периодом)», — отмечают в Swiss Steel. Негативное влияние на ее показатели оказывает спад в немецкой автомобильной промышленности, загрузка мощностей на немецких заводах низкая, что приводит к убыткам в Швейцарии. По данным газеты NZZ am Sonntag, на рынке появились спекуляции о том, что компании скоро потребуется еще одна инъекция капитала. Сомнительно, что главный акционер компании швейцарский предприниматель и меценат Мартин Хефнер (Martin Haefner) снова, как в начале 2024 года, предложит свои средства.

Читайте по теме также:

Показать больше

Показать больше Город Лугано и его сердце из стали Этот контент был опубликован на Путинская война и санкции против России не остались без последствий и для экономики юго-восточной Швейцарии. Читать далее Город Лугано и его сердце из стали