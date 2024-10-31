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Труд и занятость в Швейцарии

Какова судьба швейцарской сталелитейной индустрии?

Шоколадки, ножики и часы с кукушкой? Да, но еще и мощная стальная промышленность. Она переживает в Швейцарии нелегкие времена.
Шоколадки, ножики и часы с кукушкой? Да, но еще и мощная стальная промышленность. Она переживает в Швейцарии нелегкие времена. Keystone-SDA

Шоколадки, ножики и часы с кукушкой? Да, но еще и мощная стальная промышленность. Но она и в самом деле переживает нелегкие времена. Так, недавно концерн Swiss Steel вынужден был даже отдельно заявить, что слухи о его смерти сильно преувеличены.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

На прошлой неделе концерн Swiss SteelВнешняя ссылка «категорически отверг» слухи о якобы запущенной в его отношении процедуры банкротства. Таким образом сталелитейный концерн отреагировал на сообщения швейцарских СМИ о том, что у компании скоро могут закончиться деньги, даже несмотря на недавние меры по привлечению свежего капитала. «Реагируя на негативные публикации, Swiss Steel Group вынуждена заявить, что она находится в регулярном и конструктивном контакте со всеми кредиторами».

Ранее газеты NZZ am Sonntag и SonntagsZeitung сообщали о том, что финансовое положение Swiss Steel еще больше ухудшилось и что «компания находится на грани краха, а в банковских кругах уже поднимается вопрос о том, сможет ли она и дальше обслуживать свои кредиты. Напомним, что в апреле 2024 года концерн Swiss Steel привлек новый транш капитала, при этом в самом деле в первом полугодии 2024 года скорректированный операционный убыток (EBITDA) компании составил 21 млн евро, и это по сравнению с плюсом в 70 миллионов, сгенерированным за аналогичный период прошлого 2023 года.

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«Компания Swiss Steel Group продолжает реализовывать масштабную программу реструктуризации и эти усилия уже привели к значительной экономии затрат». Вместе с тем прогноз на второе полугодие, опубликованный 14 августа 2024 года, остается неизменным, так как ситуация на рынке также остается непростой. Мировое производство находится на низком уровне, невелик спрос поэтому и на продукцию концерна. Экономический рост, первоначально прогнозировавшийся на этот год, и стабилизация отрасли будут отложены до следующего 2025 года.

«Поэтому мы ожидаем, что вторая половина 2024 года останется нестабильным (периодом)», — отмечают в Swiss Steel. Негативное влияние на ее показатели оказывает спад в немецкой автомобильной промышленности, загрузка мощностей на немецких заводах низкая, что приводит к убыткам в Швейцарии. По данным газеты NZZ am Sonntag, на рынке появились спекуляции о том, что компании скоро потребуется еще одна инъекция капитала. Сомнительно, что главный акционер компании швейцарский предприниматель и меценат Мартин Хефнер (Martin Haefner) снова, как в начале 2024 года, предложит свои средства.

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