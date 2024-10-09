Швейцария привлекает все больше американских туристов
Все больше и больше американцев проводят отпуск в Швейцарии, к большому удовольствию местной туристической индустрии, которая давно уже мечтает окончательно завоевать рынок США.
В 2023 году Швейцарию посетило больше туристов из США, чем когда-либо прежде. Соединенные Штаты даже стали по итогам прошлого года второй страной-источником турпотока после Германии. Такой успех не случаен: на протяжении нескольких лет Швейцария последовательно соблазняла и очаровывала именно американских туристов.
Основную роль сыграл в этом национальный офис по туризму Швейцарии Schweiz Tourismus. Благодаря выделенному после пандемии дополнительному государственному финансированию он смог позволить себе привлечь для своей рекламной кампании таких звезд, как Энн Хэтэуэй и Роберт де Ниро, не говоря уже о стендап-комике Треворе Ноа (Trevor Noah) или звезде тенниса Роджере Федерере.
Отдыхающие из США давно стали для туристической индустрии Швейцарии желанными гостями. Оно и понятно: средний американский турист тратит в Швейцарии 280 швейцарских франков (325 долларов) в день — а это более чем в два раза превосходит траты среднего немецкого туриста. Американцы и американки обычно останавливаются в стране на несколько дней и как правило в 4- или 5-звездочных отелях. В 2023 году они обеспечили гостиничной индустрии страны рекордные три с лишним миллиона ночевок.
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Таким образом, деньги, вложенные Schweiz Tourismus в американский рынок, похоже, окупились с лихвой. Под швейцарские чары попал даже Уилл Смит. Размещенное в сети Instagram видео, на котором актёр прогуливается по пустынному Цюриху на рассвете, вопрошает, куда делись все люди из города, и восхищается швейцарскими карманными ножами, мгновенно стало вирусным.
Sunday 5:30am Zurich, Switzerland. It is Gorgeous! I shall return. pic.twitter.com/w9int79V0xВнешняя ссылка— Will Smith (@WillSmith2real) August 4, 2024Внешняя ссылка
«Мы удивлены тем, насколько тут все чисто; нет всех этих огромных рекламных щитов, которые натыканы повсюду у нас в Техасе», — добавляет Шарлин, тоже приехавшая из «штата одинокой звезды». Бобби и Шарлин входили в состав группы из примерно шести десятков американских туристов, специально приехавших с целью посетить ледник Glacier 3000Внешняя ссылка, что буквально стало находкой для курортного региона Ле Дьяблере (Les Diablerets). Пытаясь выйти из тени Церматта с его культовой горой Маттерхорн, он в последнее время изо всех сил стремится захватить себе именно американский рынок.
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«К счастью, Швейцария не страдает от сверхтуризма»
«Раньше у нас бывали только небольшие группы и индивидуальные гости, но в этом году мы впервые смогли привлечь большие группы туристов, которые приезжали на ледник Glacier 3000 в период с мая по октябрь», — рассказал телеканалу RTS директор курорта Бернхард Чаннен (Bernhard Tschannen). Сегодня американские туристы предпочитают останавливаться в таких городах, как Цюрих, Люцерн, Женева, или в регионе Церматта, но для экскурсий по округе они выбирают как раз такие направления, как Glacier 3000.
Швейцария находится немного в стороне
Швейцария в последние годы рассматривает американский рынок в качестве приоритетного наряду с Италией, Францией и Великобританией. Эти страны по-прежнему остаются у американцев их основными и любимыми европейскими туристическими направлениями. Но, как говорит Ли, туристка из штата Южная Каролина, посетить Швейцарию и, в частности, Шильонский замок она захотела именно потому, что Швейцария находится как бы немного в стороне от проторенных европейских туристических маршрутов и представляет собой что-то новое.
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В Шильонском замке американцы в последнее время являются самыми многочисленными иностранными гостями. «В последние годы мы наблюдаем явную тенденцию к увеличению (их численности), что связано с экономическим ростом в Америке и с общим динамизмом этой страны», — говорит Янник Кляйн (Yannick Klein), директор отдела маркетинга замка. Цифры за первую половину 2024 года подтверждают эту тенденцию, более того, темпы роста соответствующих показателей явно пока не склонны тормозить.
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