Швейцарский перевозчик SBB — второй в Европе по качеству
Швейцарский железнодорожный перевозчик госкомпания SBB — второй в Европе по качеству услуг. К такому выводу пришла НКО Transport & Environment (T&E). Она оценила 27 компаний в соответствии с каталогом критериев, включая соотношение цена-качество и пунктуальность. На первом месте находится итальянская железнодорожная компания Trenitalia
Как пояснил Виктор Тевене (Victor Thévenet), координатор проектов НКО T&E в области железнодорожного сообщения, железная дорога — это опора мобильности в большинстве европейских стран, так что её недостатки логично становятся причиной особенно жесткой общественной критики. НКО Transport & Environment (T&E) — головная организация целого ряда неправительственных европейских организаций со специализацией на области устойчивого развития сферы транспорта.
В данном исследовании она поставила перед собой цель составит всеобъемлющую сравнительную базу данных, которая могла бы стать для транспортных компаний источником мотивации к дальнейшему повышению качества своих услуг. Государственные же власти могли бы использовать эти данные в рамках своей политики в области улучшения рамочных условий хозяйствования сферы общественного транспорта.
Для оценки компаний, работающих на маргрутах средней и большой протяженности, был составлен каталог из восьми критериев, причем самым важным критерием оказалось соотношение цена-качество. Также учитывались пунктуальность и надежность, наличие скидочных программ, политика компенсаций и возврата денег, наличие ночных поездов и специальных мест в вагонах для транспортировки велосипедов.
Наилучшую оценку получила итальянская компания Trenitalia — 7,7 балла из 10. По мнению T&E, она предлагает одно из лучших соотношений цены и качества на континенте и выделяется почти во всех категориях — за исключением предложения в области перевозок велосипедов. За ней следует швейцарская госкомпания SBB / CFF с итоговой оценкой в 7,4 балла. Наивысший балл (9,7) она получила за систему бронирования билетов и 8 баллов — за общее «послевкусие» от поездки.
За свою тарифно-ценовую политику компания SBB получила 7,1 балла, за точность и надежность — 7,8, за форматы и условия перевозки велосипедов — 7,6. Хуже всего были оценены система возврата денег (5 баллов) и услуги ночных поездов (3,5 балла). В итоге SBB находится на одном уровне с компанией RegioJet, которая обслуживает маршруты в Чехию. Австрийская компания ÖBB заняла четвертое место, а французская SNCF — пятое, прежде всего благодаря хорошему общему впечатлению от услуг компании, а также привлекательной политике возврата денег и предложениям в области ночных поездов.
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Кратко об Экономике от swissinfo.ch
По данным T&E, наихудшей железнодорожной компанией в Европе является и самая дорогая компания Eurostar. Она находится на 27-м месте, ее цены и тарифы в среднем почти вдвое превышают среднеевропейские, при том, что только одна дороговизна вовсе является гарантией качества обслуживания. Компания Eurostar, контрольный пакет акций которой принадлежит транспортному предприятию SNCF Voyageurs, отличается совершенно недостаточной степенью точности и надежности в организации транспортного сообщения.
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