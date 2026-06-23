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Аэропорт Цюриха смягчает правила провоза жидкостей в ручной клади

Аэропорт Цюриха смягчает правила в отношении жидкостей в ручной клади
Пассажиры, вылетающие из аэропорта Цюриха, начиная с пятницы 19 июня 2026 года могут брать с собой в ручную кладь жидкости в ёмкостях объёмом до двух литров каждая. Keystone-SDA

Пассажиры, вылетающие из аэропорта Цюриха, с пятницы 19 июня могут брать с собой в ручную кладь жидкости в ёмкостях объёмом до двух литров каждая. Упаковывать емкости отдельно в пластиковые пакеты больше не нужно.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Новые правила касаются пассажиров, начинающих свой полет в Цюрихе и проходящих досмотр в отдельном здании контроля безопасности (Sicherheitskontrollgebäude, SKG). Об этом аэропорт Цюриха сообщил в понедельник 22 июня. Для трансферных пассажиров пока продолжают действовать прежние правила: оборудование для их досмотра модернизируют позднее.

Послабление стало возможным благодаря новым сканерам. Они позволяют анализировать ручную кладь в трёхмерном режиме и надёжно проверять как жидкости, так и электронные устройства. Поэтому с пятницы 19 июня на всех линиях досмотра в здании контроля безопасности жидкости и электронные устройства можно будет оставлять в ручной клади.

Аэропорт Цюриха при этом напоминает: емкости с двойными стенками, например термосы, можно брать с собой только пустыми, поскольку при досмотре они создают особые сложности. Кроме того, при обратном перелёте правила могут отличаться: допустимый объём жидкостей в ручной клади по-прежнему зависит от аэропорта вылета.

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