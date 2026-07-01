Из-за грозы пассажирам пришлось ночевать в аэропорту Цюриха
Сильные грозы нарушили работу аэропорта Цюриха вечером во вторник. К утру среды 1 июля 2026 года были отменены 70 рейсов. Многие пассажиры из-за непогоды не смогли отправиться в путь и были вынуждены провести ночь в аэропорту.
Как сообщила представительница аэропорта, к 07:00 утра среды были отменены 70 рейсов. При этом авиасообщение утром в целом началось в обычном режиме. Во вторник 30 июня вечером более 30 самолётов, летевших в Цюрих, были вынуждены уйти на запасные аэродромы, в том числе в Штутгарт, Женеву и Базель. В результате, как пояснила представительница аэропорта, в среду утром в Цюрихе не хватало самолётов и экипажей.
Продолжительные грозы непосредственно над аэропортом уже накануне вечером привели к длительным перерывам в его работе. Сначала были отменены 44 рейса: 24 прилёта и 20 вылетов. На период после официального окончания полётов в 23:30 было выдано специальное разрешение. Благодаря этому аэропорт смог принять ещё 14 самолётов, а 15 самолётов получили возможность вылететь в пункты назначения.
Многие пассажиры, тем не менее, так и не смогли отправиться в путь и остались в аэропорту. Им оказывали помощь, многим выдали наборы с предметами первой необходимости. Стойки регистрации и обслуживания пассажиров, а также пункты личного досмотра и пограничного контроля работали дольше обычного. Утром в среду 1 июля пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса у своей авиакомпании.
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