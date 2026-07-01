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Из-за грозы пассажирам пришлось ночевать в аэропорту Цюриха

В аэропорту Цюриха из-за сильной грозы отменены 70 рейсов, а более 30 самолётов, направлявшихся в Цюрих, пришлось перенаправить в другие аэропорты.
В аэропорту Цюриха из-за сильной грозы отменены 70 рейсов, а более 30 самолётов, направлявшихся в Цюрих, пришлось перенаправить в другие аэропорты. Keystone-SDA

Сильные грозы нарушили работу аэропорта Цюриха вечером во вторник. К утру среды 1 июля 2026 года были отменены 70 рейсов. Многие пассажиры из-за непогоды не смогли отправиться в путь и были вынуждены провести ночь в аэропорту.

Этот контент был опубликован на
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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщила представительница аэропорта, к 07:00 утра среды были отменены 70 рейсов. При этом авиасообщение утром в целом началось в обычном режиме. Во вторник 30 июня вечером более 30 самолётов, летевших в Цюрих, были вынуждены уйти на запасные аэродромы, в том числе в Штутгарт, Женеву и Базель. В результате, как пояснила представительница аэропорта, в среду утром в Цюрихе не хватало самолётов и экипажей.

На региональном референдуме 3 марта 2024 года 62% избирателей одобрили планы по удлинению двух основных взлетно-посадочных полос в аэропорту Цюриха, главной воздушной гавани страны.
На региональном референдуме 3 марта 2024 года 62% избирателей одобрили планы по удлинению двух основных взлетно-посадочных полос в аэропорту Цюриха, главной воздушной гавани страны. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Продолжительные грозы непосредственно над аэропортом уже накануне вечером привели к длительным перерывам в его работе. Сначала были отменены 44 рейса: 24 прилёта и 20 вылетов. На период после официального окончания полётов в 23:30 было выдано специальное разрешение. Благодаря этому аэропорт смог принять ещё 14 самолётов, а 15 самолётов получили возможность вылететь в пункты назначения.

Многие пассажиры, тем не менее, так и не смогли отправиться в путь и остались в аэропорту. Им оказывали помощь, многим выдали наборы с предметами первой необходимости. Стойки регистрации и обслуживания пассажиров, а также пункты личного досмотра и пограничного контроля работали дольше обычного. Утром в среду 1 июля пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса у своей авиакомпании.

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Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

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