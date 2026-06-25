Выявлена связь между каннабисом и уровнем тестостерона

Женевский университет: у молодых мужчин, употребляющих каннабис, выявили более высокий уровень тестостерона. Keystone-SDA

Исследование, проведённое медиками Женевского университета, показало: у молодых мужчин, употреблявших каннабис, уровень тестостерона был примерно на 23% выше, чем у тех, кто «траву» не употреблял. Однако это вовсе не означает, что каннабис улучшает качество спермы или повышает фертильность.

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Согласно новому исследованию, вопреки прежним представлениям употребление каннабиса у молодых мужчин не связано со снижением у них уровня тестостерона. Напротив, учёные Женевского университета (Université de Genève, UNIGE) обнаружили у молодых потребителей каннабиса более высокий уровень этого гормона. При этом прямого положительного влияния «травы» на фертильность исследование также не выявило.

Как сообщил Женевский университет, учёные проанализировали образцы крови, взятые у почти сотни швейцарских новобранцев в возрасте от 18 до 23 лет. У 47 участников эксперимента, употреблявших каннабис, уровень тестостерона оказался примерно на 23% выше, чем у 47 участников, не употреблявших его. По словам авторов работы, источник этого повышения, вероятнее всего, следует искать в яичках. Выработка андрогенов — мужских половых гормонов — в надпочечниках при этом не изменилась.

Это позволяет предположить, что каннабис может воздействовать непосредственно на клетки Лейдига, то есть на клетки, расположенные между семенными канальцами и отвечающие за выработку тестостерона. Учёные, однако, подчёркивают: более высокий уровень тестостерона нельзя автоматически считать признаком лучшего качества спермы. Связь между тестостероном и мужской фертильностью гораздо сложнее. Ученые допускают, что каннабис может ослаблять чувствительность клеток к тестостерону, и тогда организм в ответ начинает вырабатывать этого гормона больше, но пока это лишь гипотеза, а не доказанный факт.

Возможен и другой вариант: мужчины с изначально более высоким уровнем тестостерона чаще склонны к рискованному поведению, а значит, и к употреблению каннабиса. В сообщении Женевского университета так же говорится, что каннабис, по-видимому, влияет на некоторые биологические механизмы репродуктивной системы. Однако точные клинические последствия этого влияния пока остаются неясными. Чтобы оценить возможный долгосрочный эффект употребление марихуаны, необходимы дальнейшие исследования.

Работа была проведена совместно со Швейцарским центром прикладной токсикологии человека в Базеле (Schweizerisches Zentrum für Angewandte Humantoxikologie). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Communications Medicine. Они подтверждают данные более ранних крупных исследований из Дании и США, в ходе которых также была выявлена связь между употреблением каннабиса и более высокими показателями тестостерона. Более старые и менее масштабные исследования давали противоречивые результаты, а в некоторых случаях указывали на противоположный эффект.

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