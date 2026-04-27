В кантоне Аппенцелль-Внутренний прошел народный сход

В кантоне Аппенцелль-Внутренний (Appenzell Innerrhoden) прошла ландсгемайнде (Landsgemeinde), традиционный народный законодательный сход под открытым небом, на котором граждане голосуют поднятием руки. В центре внимания оказались первая женщина на высшей кантональной должности и новый закон о велосипедных маршрутах.

3 минут

Телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss canton of Appenzell Inner Rhodes elects Pius Federer as new Landammann Читать далее Swiss canton of Appenzell Inner Rhodes elects Pius Federer as new Landammann

Deutsch de Innerrhoder Landsgemeinde wählt Pius Federer zum neuen Landammann Оригинал Читать далее Innerrhoder Landsgemeinde wählt Pius Federer zum neuen Landammann

Новым вторым, или «неправящим», ландамманом кантона стал 55-летний предприниматель Пиус Федерер (Pius Federer) из региона Оберегг (Oberegg). Он был единственным официальным кандидатом, поэтому выборы прошли без особой интриги. Федерер возглавит Департамент (местное министерство) народного хозяйства кантона (Volkswirtschaftsdepartement).

На нынешней ландсгемайнде, проходившей при ясной погоде, участники предложили ещё две кандидатуры, однако за Федерера поднялось заметно больше всего рук. Этот беспартийный политик сменит Роланда Дэлера (Roland Dähler), которому скоро исполнится 65 лет. Роланд Дэлер занимал должность ландаммана, то есть главы правительства кантона, семь лет.

Пиус Федерер пробыл в новой должности меньше минуты, а ему уже пришлось выполнить свою первую официальную обязанность: он принял присягу у Ангелы Коллер (Angela Koller). Этот момент стал историческим: Ангела Коллер стала первой женщиной, которая будет работать в качестве правящего ландаммана в этом маленьком кантоне. Правящий и второй, или «неправящий», ландамманы меняются ролями каждые два года.

После этого она и вела ландсгемайнде. Когда выборы должностных лиц завершились, участники перешли к предметным вопросам. В частности, жители Аппенцелля-Внутреннего без обсуждения одобрили новый Закон «О полиции». Он расширяет полномочия полиции, например в сфере скрытого розыска и наблюдения.

Предусмотренная законом система управления угрозами и рисками должна помочь полиции предупреждать преступления. Закон также упростит обмен данными с полицейскими ведомствами других кантонов. Кроме того, автоматическое считывание автомобильных номеров дорожными камерами теперь закреплено в кантональном законодательстве.

Гораздо больше споров вызвал новый закон о велосипедных маршрутах. Союз местных крестьян потребовал вернуть проект в парламент на доработку. Правительство хотело прямо запретить законом езду на горных велосипедах по пешеходным туристическим тропам, чтобы защитить интересы туризма и сельского хозяйства.

Именно этот пункт ещё до ландсгемайнде вызывал особенно острые споры. Парламент кантона всего одним голосом исключил запрет горных велосипедов из проекта закона. После шести выступлений с аргументами за и против нового закона о велосипедных маршрутах участники ландсгемайнде поддержали предложение вернуть проект в парламент на доработку.

Показать больше

Показать больше Швейцарская демократия Народный праздник и политический ритуал: народный сход в Гларусе Этот контент был опубликован на Народный законодательный сход или Ландсгемайнде в кантоне Гларус — живое политическое наследие и древнейшая форма европейской прямой демократии. Читать далее Народный праздник и политический ритуал: народный сход в Гларусе

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch