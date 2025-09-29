Локальные СМИ Швейцарии получат больше денег

Местные общественные радиостанции и телеканалы в Швейцарии получат увеличенное финансирование: таково решение сенаторов. Keystone-SDA

Местные общественные радиостанции и телеканалы в Швейцарии получат увеличенное финансирование: таково решение сенаторов.

Совет кантонов (Ständerat, малая палата федерального парламента) одобрил предложение предоставить местным радио- и телестанциям большую долю средств, получаемых за счет медиа-пошлины Serafe. Тем самым сенаторы согласились с позицией депутатов Национального совета (Nationalrat), большой палаты парламента.

Речь идёт о пересмотре отдельных мер по поддержки отечественных медиа, отклонённых на всенародном референдуме 13 февраля 2022 года. Новая версия этих мер предусматривает направление региональным общественным вещателям увеличенной доли средств, получаемых за счет медиа-сбора Serafe.

Сейчас региональные общественные радиостанции и телеканалы получают от 4% до 6% этих средств. В будущем эта доля должна составить показатель от 6% до 8%. Предусмотрены также меры поддержки профильных образовательных учреждений, информационных агентств, таких как швейцарское информагентство Keystone-SDA, а также Швейцарского Совета по прессе (Schweizer Presserat).

При этом онлайн-СМИ никак не были учтены — именно это обстоятельство и вызвало наибольшую критику со стороны выступавших в прениях парламентариев. «Принятые меры должны способствовать повышению качества швейцарских медиа в целом», — заявила, например, от имени профильного парламентского Комитета Мари-Франс Рот-Паскье (Marie-France Roth-Pasquier). Многие сенаторы подчеркивали роль независимых и разнообразных медиа в процессе формирования общественного мнения и, в итоге, укрепления основ демократии.

В итоге Совет кантонов проголосовал 131 голосом против 40 за увеличение финансирования локальных общественных СМИ. При этом было ясно, что стране предстоят ещё жаркие дискуссии по вопросу о том, сколько средств, поступающих по линии медиа-сбора Serafe, должно доставаться частным медиа, а сколько оставаться в распоряжении общественного вещателя SRG SSR, подразделением которого является и этот портал.

Медиа-сбор Serafe — это обязательный годовой взнос, который с 2019 года взимается с каждого домохозяйства в Швейцарии и оставляет на данный момент 335 франков в год. Эти средства распределяются между общественным вещателем ТРК SRG SSR и общественными региональными теле- и радиостанциями. Недавно правительство Швейцарии приняло решение понизить тариф этого сбора до 300 франков. Скорее всего весной 2026 года народу будет предложено на референдуме согласиться с дальнейшим снижением этого тарифа до 200 франков. Технически сбор средств администрирует расчетно-кассовая компания Serafe AG. Отсюда и расхожее название медиа-сбора.

