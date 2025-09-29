The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Швейцарская демократия

Локальные СМИ Швейцарии получат больше денег

Местные общественные радиостанции и телеканалы в Швейцарии получат увеличенное финансирование: таково решение сенаторов.
Местные общественные радиостанции и телеканалы в Швейцарии получат увеличенное финансирование: таково решение сенаторов. Keystone-SDA

Местные общественные радиостанции и телеканалы в Швейцарии получат увеличенное финансирование: таково решение сенаторов.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Совет кантонов (Ständerat, малая палата федерального парламента) одобрил предложение предоставить местным радио- и телестанциям большую долю средств, получаемых за счет медиа-пошлины Serafe. Тем самым сенаторы согласились с позицией депутатов Национального совета (Nationalrat), большой палаты парламента.

Речь идёт о пересмотре отдельных мер по поддержки отечественных медиа, отклонённых на всенародном референдуме 13 февраля 2022 года. Новая версия этих мер предусматривает направление региональным общественным вещателям увеличенной доли средств, получаемых за счет медиа-сбора Serafe.

Читайте по теме:

Показать больше
Причина — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе.

Показать больше

Швейцарская политика

Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы

Этот контент был опубликован на Причина — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе.

Читать далее Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы

Сейчас региональные общественные радиостанции и телеканалы получают от 4% до 6% этих средств. В будущем эта доля должна составить показатель от 6% до 8%. Предусмотрены также меры поддержки профильных образовательных учреждений, информационных агентств, таких как швейцарское информагентство Keystone-SDA, а также Швейцарского Совета по прессе (Schweizer Presserat).

При этом онлайн-СМИ никак не были учтены — именно это обстоятельство и вызвало наибольшую критику со стороны выступавших в прениях парламентариев. «Принятые меры должны способствовать повышению качества швейцарских медиа в целом», — заявила, например, от имени профильного парламентского Комитета Мари-Франс Рот-Паскье (Marie-France Roth-Pasquier). Многие сенаторы подчеркивали роль независимых и разнообразных медиа в процессе формирования общественного мнения и, в итоге, укрепления основ демократии.

В итоге Совет кантонов проголосовал 131 голосом против 40 за увеличение финансирования локальных общественных СМИ. При этом было ясно, что стране предстоят ещё жаркие дискуссии по вопросу о том, сколько средств, поступающих по линии медиа-сбора Serafe, должно доставаться частным медиа, а сколько оставаться в распоряжении общественного вещателя SRG SSR, подразделением которого является и этот портал.

Медиа-сбор Serafe — это обязательный годовой взнос, который с 2019 года взимается с каждого домохозяйства в Швейцарии и оставляет на данный момент 335 франков в год. Эти средства распределяются между общественным вещателем ТРК SRG SSR и общественными региональными теле- и радиостанциями. Недавно правительство Швейцарии приняло решение понизить тариф этого сбора до 300 франков. Скорее всего весной 2026 года народу будет предложено на референдуме согласиться с дальнейшим снижением этого тарифа до 200 франков. Технически сбор средств администрирует расчетно-кассовая компания Serafe AG. Отсюда и расхожее название медиа-сбора.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Общественный электронный медиахолдинг SRG и Союз частных издателей Швейцарии заключили соглашение о кооперации.

Показать больше

Культура

Частные и общественные СМИ Швейцарии будут партнёрами

Этот контент был опубликован на Общественный электронный медиахолдинг SRG и Союз частных издателей Швейцарии заключили соглашение о кооперации.

Читать далее Частные и общественные СМИ Швейцарии будут партнёрами

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт.

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
36 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

Присоединяйтесь к дискуссии
26 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR