Референдум 8 марта 2026 года: что такое «Климатический фонд»

Инициатива левых сил предусматривает создание «Климатического фонда», призванного ускорить развитие в стране возобновляемых источников энергии. Keystone / Gian Ehrenzeller

Народная законодательная инициатива, выдвинутая левыми партиями, предусматривает создание «Климатического фонда», призванного ускорить развитие в стране возобновляемых источников энергии и «усилить защиту биоразнообразия».

10 минут

Противники инициативы считают, что страна уже и так достаточно делает для защиты климата, выражая опасение насчет возможных «дополнительных значительных расходов». Голосование по инициативе состоится 8 марта.

Что предусматривает инициатива?

«Инициатива с предложением о создании «Климатического фонда» предполагает ежегодное инвестирование от 0,5 до 1% валового внутреннего продукта Швейцарии «в экологическое обновление страны». В абсолютном выражении речь идёт о суммах от 3,9 до 7,7 млрд франков в год. Эти средства должны быть целевым образом направлены на «финансирование мер по защите климата и сохранению природных экосистем».

Кто выдвинул инициативу и зачем?

Законопроект под официальным названием «За справедливую энергетическую и климатическую политику: инвестиции в благосостояние, занятость и окружающую среду» в сентябре 2022 года инициировали Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) и партия «Зелёные» (GPS). Этот год стал, по некоторым данным, самым тёплым за весь период инструментальных наблюдений за климатом и погодой, ведущихся в стране с 1864 года, он был отмечен тремя периодами экстремальной жары, а также в целом продолжительными периодами засушливой погоды.

Швейцария относится к числу стран, особенно сильно затронутых глобальным потеплением. Именно это обстоятельство, как говорят авторы инициативы, и стало ключевым основанием для выдвижения идеи создания «Климатического фонда».

Почему, по мнению левых партий, стране необходим «Климатический фонд»?

Социал-демократы и «Зелёные» исходят из того, что ответственность за защиту климата и биоразнообразия не может быть возложена исключительно на отдельных граждан. По их мнению, для увеличения доли возобновляемых источников энергии в общем энергобюджете страны необходимы масштабные государственные инвестиции.

Инициатива, как и положено, в течение 18 месяцев после её запуска собрала требуемые 100 000 подписей граждан и теперь она будет вынесена на всенародное голосование, которое намечено на 8 марта 2026 года. Поскольку речь идёт о внесении изменений и дополнений в Федеральную конституцию, для её одобрения потребуется так называемое «двойное большинство» — большинств голосов избирателей и большинство кантонов, субъектов федерации. Поскольку в Швейцарии сохранились «полукантоны», то результат голосования может быть дробным.

Аргументы сторонников инициативы

Согласно позиции инициативного комитета, «Климатический фонд», финансируемый из федерального бюджета, позволит ускорить темпы развития и внедрения возобновляемых источников энергии, в частности за счёт установки дополнительных солнечных электростанций, а также будет способствовать защите биоразнообразия мира животных и растений. Средства фонда планируется направлять, среди прочего, на энергетическую модернизацию зданий и на развитие общественного транспорта.

С точки зрения левых партий и экологических организаций, бездействие в сфере климатической политики в долгосрочной перспективе обойдётся значительно дороже, нежели осуществление необходимых миллиардных инвестиций уже сейчас. По их оценкам, каждый франк, вложенный сегодня в меры по защите климата, позволит в будущем сэкономить от четырёх до пяти франков. В подтверждение своей позиции они ссылаются на крупные природные катастрофы последних лет, включая трагические события в Блаттене и катастрофу в деревне Бондо.

Оползень, сошедший 28 мая 2025 года с горы Кляйне-Нестхорн, почти полностью уничтожил деревню Блаттен в кантоне Вале. Keystone / Jean-Christophe Bott

Сторонники инициативы также подчёркивают, что инвестиции в «энергетический переход» позволят снизить степень зависимости Швейцарии от импорта ископаемых энергоносителей из стран, многие из которых имеют авторитарные политические режимы. Агрессия России против Украины, по их мнению, наглядно продемонстрировала важность укрепления национальной энергетической безопасности. Швейцария демонстрирует резкий контраст между экологически чистым производством электроэнергии и высокой зависимостью от импорта в других секторах.

В то время как в 2025 году около 72–75% всей производимой в стране электроэнергии приходится на возобновляемые источники (в основном гидроэнергетику и солнечные установки), доля ВИЭ в общем конечном энергопотреблении составляет лишь около 30%. Основная причина такого разрыва заключается в том, что отопление зданий и транспорт по-прежнему в значительной степени зависят от импортируемого ископаемого топлива — нефти и газа, которые составляют около 70% от всего энергетического импорта страны. Кроме того, «Климатический фонд», как утверждает инициативный комитет, будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Как в настоящее время финансируется климатическая политика Швейцарии?

Ключевым финансовым инструментом национальной климатической политики является налог на выбросы диоксида углерода (CO₂-Abgabe). Он взимается с ископаемых видов топлива, прежде всего с отопительного мазута и природного газа, используемых для отопления зданий и производства электроэнергии, его тариф составляет 120 швейцарских франков за тонну CO₂. Это один из самых высоких тарифов в мире. Часть поступлений за счет этого налога направляется на финансирование федеральной программы по энергетической модернизации зданий, целью которой является снижение энергопотребления жилого и коммерческого фонда, в том числе за счёт улучшения теплоизоляции и замены устаревших систем отопления на установки, работающие на возобновляемых источниках энергии.

Внешний контент

В 2024 году в рамках этой национальной программы было израсходовано около 528 млн швейцарских франков. Принятый в 2023 году на всенародном голосовании «Закон о климате и инновациях» предусматривает дополнительный кредит в размере 2 млрд франков сроком на 10 лет, предназначенный для энергетической модернизации жилых и коммерческих зданий. Строительный сектор в Швейцарии ответственен примерно за четверть выбросов парниковых газов и потребляет около 40% всей энергии.

В области солнечной энергетики федеральные власти субсидируют строительство крупных фотоэлектрических установок в горных районах. Кантоны и некоторые общины/муниципалитеты также предоставляют финансовые стимулы для установки солнечных панелей на крышах зданий. В 2023 году федеральное правительство направило на поддержку развития фотоэлектрической отрасли около 600 млн франков.

Как развивается возобновляемая энергетика в Швейцарии?

Почти 70 процентов электроэнергии в Швейцарии производится из возобновляемых источников, прежде всего за счёт гидроэлектростанций. Согласно обновленной в 2024–2025 годах «Энергетической стратегии», Швейцария планирует покрыть к 2050 году около 60% своего спроса на электроэнергию (45 ТВт⋅ч в год) за счет новых возобновляемых источников. Эти меры призваны также компенсировать поэтапный вывод из эксплуатации АЭС, которые в настоящее время обеспечивают в стране около четверти выработки всей электроэнергии.

Внешний контент

Производство электроэнергии на основе фотоэлектрических технологий в Швейцарии в период с 2015 по 2024 год увеличилось на 433% и в настоящее время покрывает около 10% национального спроса на электроэнергию. Помимо крупных солнечных электростанций в Альпах страна развивает установку солнечных панелей на объектах инфраструктуры, включая крыши и фасады жилых домов и торговых центров. В ряде кантонов, например в Женеве, установка солнечных батарей на крышах новых зданий уже является обязательной мерой. Недавно там была запущена законодательная инициатива, предусматривающая распространение этого требования на все новые и на все реконструируемые здания по всей стране.

Кто выступает против климатического фонда и почему?

Федеральный совет (правительство) Швейцарии и большинство парламента рекомендуют отклонить эту инициативу. По мнению правительства, создание специального климатического фонда не является необходимым условием достижения национальных климатических целей. Федеральные и кантональные власти уже сегодня выделяют около двух миллиардов франков в год на меры по защите климата и энергетические программы, а также около 600 миллионов франков на сохранение биоразнообразия.

В парламенте все крупные партии — за исключением лево-зелёного лагеря — выступили сплоченно против данной инициативы, считая её чрезмерно дорогостоящей и неэффективной. Кроме того, расходы «Климатического фонда» не подпадали бы под действие бюджетного правила «долгового тормоза», что, по мнению противников инициативы, могло бы привести к неконтролируемому увеличению бюджетных расходов.

Эти затраты, как они утверждают, в конечном счёте легли бы на плечи населения в форме повышения налогов или налога на добавленную стоимость. Критике подвергается и отсутствие чётких критериев распределения средств фонда. Противники инициативы считают, что Швейцария должна продолжать свою актуальную климатическую политику, опираясь на широкий спектр инструментов — от стимулирования энергоэффективности до ограничений на использование ископаемых источников энергии.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

