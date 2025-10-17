Кассис предупредил о рисках, связанных утратой доверия к науке

Иньяцио Кассис, глава МИД Швейцарии: мир теряет ориентиры на международной арене и доверие к науке. Keystone-SDA

Выступая на открытии Женевского саммита по научной дипломатии (Geneva Science and Diplomacy Anticipator, GESDA), министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис призвал защитить науку от политизации и идеологизации, подчеркнув её ключевую роль в укреплении глобальной безопасности.

В своём выступлении в среду вечером, 15 октября 2025 года, в Женеве глава швейцарского внешнеполитического ведомства (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA / ФДИД) предостерёг от рисков, связанных с утратой ориентиров на международной политической арене и с потерей доверия к науке. «Наука должна объединять людей, а не разобщать», — отметил Иньяцио Кассис. По его словам, квантовые компьютеры, нейротехнологии и синтетическая биология, область исследований, объединяющая биотехнологию, молекулярную биологию и инженерные методы, «открывают перед нами новые горизонты быстрее, чем за этим процессом поспевает политика».

Министр выразил сожаление в связи с тем, что международное научное сотрудничество всё чаще страдает от давления узконациональных интересов — и это как раз тогда, когда в мире множатся конфликты и в отношениях между ведущими державами усиливается напряжённость. И. Кассис предостерёг от нападок на науку и призвал к борьбе с дезинформацией, подчеркнув необходимость ставить «факты выше идеологии».

Он напомнил, что Швейцария стала первой страной, вынесшей вопрос о связи между научными достижениями и миротворчеством на повестку дня Совета Безопасности ООН. В декабре в Нью-Йорке пройдёт заседание СБ ООН, посвящённое квантовым технологиям. Кроме того, Берн сделал науку, наряду с вопросами водных ресурсов, энергетики и кибербезопасности, одним из приоритетов своего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году.

Иньяцио Кассис также приветствовал новую инициативу GESDA, направленную на развитие интерфейсов «мозг — компьютер», назвав её «ещё одним шагом» на пути превращения Женевы в глобальный центр научной дипломатии. Эта инициатива, которую планируется официально утвердить в пятницу 17 октября, предусматривает создание в этой области коалиции фондов и международных исследовательских партнёрств.

