«Либералы» одобрили Третий пакет соглашений с ЕС

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) выступил в поддержку Третьего пакета соглашений с ЕС. Keystone-SDA

Партия «Либералы» (FDP) на своей партийной конференции в субботу 18 октября одобрила Третий пакет «секторальных» (билатеральных) соглашений между Швейцарией и Европейским союзом. Делегаты приняли это решение 330 голосами против 104, девять делегатов воздержались от голосования.

Доступно на 2 других языках

Deutsch de FDP stellt sich hinter EU-Verträge und sagt Nein zum Ständemehr Оригинал Читать далее FDP stellt sich hinter EU-Verträge und sagt Nein zum Ständemehr

Второй вопрос, который обсуждался на конференции: в каком формате проводить референдум по Третьему пакету — достаточно ли будет для одобрения пакета простого большинства голосов граждан или потребуется ещё и большинство голосов кантонов? В итоге делегаты партконференции проголосовали против «двойного большинства».

Зато в завершение конференции делегаты избрали новое «двойное руководство»: теперь партию возглавят Сюзанна Винценц-Штауффахер (Susanne Vincenz-Stauffacher), ранее она руководила женской организацией партии, и депутат Совета кантонов Беньямин Мюлеман (Benjamin Mühlemann).

Показать больше Швейцарская политика Швейцария и ЕС: центристы и либералы в тягостных раздумьях Этот контент был опубликован на И «Центр» (Die Mitte), и «Либералы» (FDP.Die Liberalen) пытаются сейчас определить свою позицию по Третьему пакету соглашений Швейцарии с ЕC. Читать далее Швейцария и ЕС: центристы и либералы в тягостных раздумьях

Но всё это уже финальные результаты, а сама конференция делегатов была отмечена ожесточёнными дебатами. Сторонники Третьего пакета указывали, что Швейцария, не вступая в ЕС, должна и дальше вести прежний «билатеральный курс», регулируя кооперацию с Брюсселем на основе двусторонних соглашений (на данный момент таких соглашений набралось на два пакета).

«Данный курс — не просто возможный вариант отношений с ЕС, а стратегическая необходимость».Таково было мнение, например, депутата Национального совета (большая палата федерального парламента) от кантона Золотурн и предпринимателя Симона Мишеля (Simon Michel). Он напомнил, что ещё в 2022 году партия «Либералы» разработала перечень требований и условий, которые требовалось, по мнению партии, учесть в переговорах с ЕС о заключении Третьего пакета секторальных договоров. По словам депутата Национального совета от Невшателя и главы парламентской фракции Дамьена Котье (Damien Cottier), эти требования были выполнены.

Потенциальные риски

Противники Третьего пакета соглашений с ЕС указывали на потенциальные риски. Он, возможно, сначала стабилизирует отношения с ЕС, отметил член горсовета Цюриха Филиппо Лойтенэггер (Filippo Leutenegger), но впоследствии «мы получим разрастание бюрократии». Кроме того, по его словам, может быть нанесён удар по полномочиям федерального парламента и по политическим правам граждан — прежде всего тем, что проистекают из системы швейцарской прямой демократии.

Показать больше Инициатива Kompass требует референдума о референдуме Этот контент был опубликован на Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС. Читать далее Инициатива Kompass требует референдума о референдуме

Депутат Национального совета от Берна Кристиан Вассерфаллен (Christian Wasserfallen) предупредил об опасности «необратимой привязки Швейцарии к ЕС». «Да, сейчас у нас есть проблемы и с США, но у (администрации в) Вашингтоне есть срок годности, тогда как отношения с ЕС — это история на гораздо более длительный срок». Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) выступал в поддержку Третьего пакета соглашений с ЕС.

Он подчеркнул, что он укрепит независимость Швейцарии, поскольку «только экономически сильная страна способна сохранить свой суверенитет. В условиях глобальной нестабильности Швейцария должна стабилизировать свои отношения с ЕС, чтобы сохранить процветание, безопасность и свободу действий. Без новых соглашений страна постепенно утратит привилегированный доступ к внутреннему рынку Евросоюза».

Показать больше Консерваторы из SVP против Третьего пакета соглашений с ЕС Этот контент был опубликован на Швейцарская народная партия (SVP) решительно выступает против нового пакета соглашений Швейцарии с ЕС. Читать далее Консерваторы из SVP против Третьего пакета соглашений с ЕС

«ЕС остаётся бесспорно важнейшим партнёром. Из каждых двух франков, находящихся у нас в кармане, 0,5 франка заработаны в Европе. Новый Третий пакет соглашений — это не политическая роскошь, а стратегическая необходимость. И что особенно важно: наша прямая демократия останется в неприкосновенности», — резюмировал Иньяцио Кассис. Уходящий в отставку нынешний председатель партии «Либералы» Тьерри Буркарт (Thierry Burkart) подчеркнул по итогам конференции, что речь не идёт о формировании окончательной позиции партии по Третьему пакету.

Двойное большинство?

Определить, какую позицию партия «Либералы» в итоге займёт по этому вопросу, должны будут все члены партии в рамках процедуры общественного обсуждения (Vernehmlassung), а своё окончательное решение партия определит на съезде перед возможным референдумом. В случае референдума по Третьему пакету, по мнению делегатов конференции, «двойного большинства» голосов народа и кантонов быть не должно — достаточно будет большинства граждан. Это решение делегаты в Берне приняли 232 голосами против 189.

Показать больше Демократия Швейцарская демократия и ее «двойное большинство» Этот контент был опубликован на Поправки в конституцию требуют в Швейцарии «двойного большинства». Пример для постсоветского пространства? Читать далее Швейцарская демократия и ее «двойное большинство»

«Правовая ситуация ясна». На это указал депутат Совета кантонов (малая палата федерального парламента) от кантона Цуг Матиас Мишель (Matthias Michel): «Этот пакет соглашений с ЕС не требует внесения изменений в федеральную Конституцию, а значит, и двойного большинства не нужно». Депутат Совета кантонов от кантона Швиц Петра Гёсси (Petra Gössi) безуспешно призывала проголосовать в пользу двойного большинства. По её словам, «голоса жителей малых и сельских регионов также должны иметь вес».

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше Внешняя политика Швейцария снова дискутирует на тему отношений с ЕС Этот контент был опубликован на Дополнительный фактор неопределённости и источник споров и дебатов: прямая демократия и федерализм, а точнее роль кантонов. Читать далее Швейцария снова дискутирует на тему отношений с ЕС

