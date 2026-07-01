Бар Le Constellation в Кран-Монтане больше никогда не откроется

Бар Le Constellation, где 1 января 2026 года произошёл пожар, унёсший жизни 41 человека, «больше никогда не откроется как бар». Об этом заявил председатель правительства кантона Вале Кристоф Дарбелле (Christophe Darbellay). Keystone-SDA

Бар Le Constellation, где 1 января 2026 года произошёл пожар, унёсший жизни 41 человека, «больше никогда не откроется». Об этом заявил председатель правительства кантона Вале Кристоф Дарбелле (Christophe Darbellay). Он добавил, что в перспективе это помещение будут использовать для молодёжных проектов.

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Спустя полгода после трагедии, в которой также пострадали 115 человек, Кристоф Дарбелле рассказал и о планах создания мемориала. В интервью газете Le Temps, опубликованном в субботу, 27 июня 2026 года, он заявил, что такой проект «должен исходить от гражданского общества, а центральную роль в нём должны играть семьи погибших».

По словам Кристофа Дарбелле, будущий мемориал должен быть «красивым, спокойным и доступным» местом, где можно будет достойно почтить память погибших, поддержать пострадавших и отдать должное всем, кто участвовал в спасательной операции. Помимо дальнейшей судьбы бывшего бара Le Constellation и создания мемориала, темой интервью Кристофа Дарбелле стала и подготовка к памятной церемонии, которая должна пройти 1 января 2027 года.

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Он также высказался о вопросе ответственности за трагедию. Сейчас этим занимаются судебные органы. «Мы обязаны сказать правду этим молодым людям. Виновные в трагедии должны будут ответить по всей строгости закона», — заявил Кристоф Дарбелле.

Среди 14 обвиняемых на данный момент — совладельцы бара, супруги Моретти, а также люди, которые связаны или ранее были связаны с властями общины Кран-Монтана. Однако Кристоф Дарбелле предупредил: нельзя исключать, что обвинения могут быть предъявлены и представителям кантональных властей. «Решать это должен суд, и мы обязаны уважать его решение», — сказал он.

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