Иностранцам с судимостью могут усложнить получение ВНЖ в Швейцарии
Совет кантонов, малая палата швейцарского парламента, одобрил депутатское предложение (Motion), согласно которому иностранцы, уже осуждённые за преступления, не должны получать вид на жительство в Швейцарии. Такое же решение до этого принял Национальный совет, большая палата парламента. Для вступления решений парламента в силу необходимо согласие обеих палат.
Данное решение было принято 26 голосами против 11. Уже более 10 лет кантон Тичино требует справку о несудимости у всех иностранцев, подающих заявление на получение вида на жительство, включая граждан стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). По мнению депутата от кантона Тичино Марко Кьезы (Marco Chiesa), эту проверенную практику давно следовало бы распространить на всю страну. Поводом для дебатов стал недавний случай с одним из членов организованной преступной группы. Ему отказали в выдаче разрешения на проживание в одном кантоне, однако позднее он получил такой документ в кантоне Граубюнден. Затем он был арестован.
Министр юстиции Беат Янс (Beat Jans) выступал против этого предложения. Он указал, что известные прежние судимости уже учитываются при рассмотрении заявлений на получение вида на жительство в Швейцарии, в том числе если преступления были совершены за рубежом. По словам Беата Янса, систематическая проверка всех заявителей была бы несовместима с соглашением о свободном перемещении физических лиц между Швейцарией и ЕС. В нынешнем виде, указывал Беат Янс, предложение Марко Кьезы бессмысленно, тем более, что Швейцария обсуждает сейчас с ЕС возможность подключения Берна к Европейской государственной судебной базе данных (ECRIS) и к её модулю, предусмотренному для граждан третьих стран (ECRIS-TCN).
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На той же внеочередной сессии Совет кантонов 27 голосами против 11 одобрил ещё одно предложение Швейцарской народной партии (SVP). Оно требует расширить список безопасных стран, с тем чтобы упростить возвращение на родину нерегулярных мигрантов. Депутат от Швейцарской народной партии Пирмин Швандер (Pirmin Schwander) предлагал включить в этот список Алжир, Египет, Марокко, Тунис и Турцию. ЕС в этом году сам расширил собственный список безопасных стран. Федеральный совет выступал против такого шага, указывая, что ни одна из названных стран не соответствует критериям, которые Швейцария применяет к понятию «безопасная страна происхождения». Во вторник, 16 июня, Национальный совет уже поддержал аналогичное предложение о расширении списка безопасных стран, однако отказался включать в него Турцию.
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